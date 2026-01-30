https://uz.sputniknews.ru/20260130/otnosheniya-rf-strana-tsa-razvivayutsya-na-printsipax-strategicheskogo-partnerstva--zaxarova-55384824.html
Отношения РФ и страна ЦА развиваются на принципах стратегического партнерства — Захарова
По словам дипломата, РФ и ЦА сотрудничают по широкому спектру направлений: это торгово-экономическое взаимодействие, сфера транспорта, энергетики... 30.01.2026, Sputnik Узбекистан
2026-01-30T18:00+0500
2026-01-30T18:00+0500
2026-01-30T18:22+0500
центральная азия
мид
россия
мария захарова
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Отношения России со странами Центральной Азии развиваются на принципах стратегического партнерства и союзничества. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова корреспонденту "Sputnik Узбекистан". Отвечая на вопрос о том, какие из направлений сотрудничества в шестистороннем формате Россия считает приоритетными на ближайший период и какие конкретные шаги запланированы для их реализации совместно со странами Центральной Азии, Захарова отметила: В МПЦ Sputnik обсудили перспективы экономического сотрудничества России и ЦА — видеоПо словам дипломата, они займутся разработкой конкретных проектов и конкретных мероприятий именно в данном формате. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в формате телеконференции проводит еженедельный брифинг для журналистов по текущим вопросам внешней политики. Представитель российского внешнеполитического ведомства в прямом эфире отвечает на вопросы представителей СМИ.
центральная азия
россия
2026
18:00 30.01.2026 (обновлено: 18:22 30.01.2026)
По словам дипломата, РФ и ЦА сотрудничают по широкому спектру направлений: это торгово-экономическое взаимодействие, сфера транспорта, энергетики, здравоохранения, санитарно-эпидемиологическое благополучие, культурно-гуманитарные связи, экология и не только.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik
. Отношения России со странами Центральной Азии развиваются на принципах стратегического партнерства и союзничества. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова корреспонденту "Sputnik Узбекистан".
"Отношения России со странами Центральной Азии, ну, мы регулярно их комментируем, они развиваются на принципах стратегического партнерства, союзничества. Это подразумевает сотрудничество по самому широкому спектру направлений: это и торгово-экономическое взаимодействие, и сфера транспорта, энергетики, здравоохранения, кстати, санитарно-эпидемиологическое благополучие, безусловно, культурно-гуманитарные связи, экология и так далее", — отметила представитель российского МИД.
Отвечая на вопрос о том, какие из направлений сотрудничества в шестистороннем формате Россия считает приоритетными на ближайший период и какие конкретные шаги запланированы для их реализации совместно со странами Центральной Азии, Захарова отметила:
"Если говорить о сотрудничестве в шестистороннем формате и, в частности, реализации плана совместных действий, а также инициатив, выдвинутых в ходе второго саммита Центральная Азия – Россия, он состоялся вот недавно, 9 октября 2025 года в Душанбе, то в настоящее время завершается процесс формирования рабочих групп по указанным направлениям на уровне заместителей руководителей профильных ведомств, министерств России и государств Центральной Азии".
По словам дипломата, они займутся разработкой конкретных проектов и конкретных мероприятий именно в данном формате.
"И мы убеждены, что такой формат сотрудничества, взаимодействия становится весомым дополнением к нашим многочисленным эффективным двусторонним связям", — заключила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в формате телеконференции проводит еженедельный брифинг для журналистов по текущим вопросам внешней политики. Представитель российского внешнеполитического ведомства в прямом эфире отвечает на вопросы представителей СМИ.