Отношения РФ и страна ЦА развиваются на принципах стратегического партнерства — Захарова

Отношения РФ и страна ЦА развиваются на принципах стратегического партнерства — Захарова

Sputnik Узбекистан

30.01.2026

2026-01-30T18:00+0500

2026-01-30T18:00+0500

2026-01-30T18:22+0500

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Отношения России со странами Центральной Азии развиваются на принципах стратегического партнерства и союзничества. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова корреспонденту "Sputnik Узбекистан". Отвечая на вопрос о том, какие из направлений сотрудничества в шестистороннем формате Россия считает приоритетными на ближайший период и какие конкретные шаги запланированы для их реализации совместно со странами Центральной Азии, Захарова отметила: В МПЦ Sputnik обсудили перспективы экономического сотрудничества России и ЦА — видеоПо словам дипломата, они займутся разработкой конкретных проектов и конкретных мероприятий именно в данном формате. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в формате телеконференции проводит еженедельный брифинг для журналистов по текущим вопросам внешней политики. Представитель российского внешнеполитического ведомства в прямом эфире отвечает на вопросы представителей СМИ.

