Российские военные взяли под контроль два села в зоне спецоперации

За сутки ВСУ потеряли более 420 военных в зоне действий российский группировки "Центр". Бойцы Востока" уничтожили до 375 украинских боевиков.

2026-01-31T14:36+0500

2026-01-31T14:36+0500

2026-01-31T15:06+0500

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ.Освободив Торецкое, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Муравка, Криворожье, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка в Запорожской области.В зоне действия российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 375 военнослужащих, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новое Поле, Риздвянка, Копани, Горькое и Комсомольское Запорожской области.СВО: до Славянска осталось 15 км, до Запорожья — 12, до Доброполья — 4По данным министерства, ВС РФ уничтожили резервы ВСУ, направлявшиеся в освобожденную Петровку в Запорожской области.За сутки российская армия нанесла удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 47 беспилотников.

