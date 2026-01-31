https://uz.sputniknews.ru/20260131/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-dva-sela-v-zone-spetsoperatsii-55399038.html
За сутки ВСУ потеряли более 420 военных в зоне действий российский группировки "Центр". Бойцы Востока" уничтожили до 375 украинских боевиков.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ.Освободив Торецкое, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Муравка, Криворожье, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка в Запорожской области.В зоне действия российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 375 военнослужащих, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новое Поле, Риздвянка, Копани, Горькое и Комсомольское Запорожской области.СВО: до Славянска осталось 15 км, до Запорожья — 12, до Доброполья — 4По данным министерства, ВС РФ уничтожили резервы ВСУ, направлявшиеся в освобожденную Петровку в Запорожской области.За сутки российская армия нанесла удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 47 беспилотников.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik
. Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Торецкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Освободив Торецкое, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Муравка, Криворожье, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка в Запорожской области.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка Запорожской области", — говорится в сообщении военного ведомства.
В зоне действия российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 375 военнослужащих, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новое Поле, Риздвянка, Копани, Горькое и Комсомольское Запорожской области.
По данным министерства, ВС РФ уничтожили резервы ВСУ, направлявшиеся в освобожденную Петровку в Запорожской области.
За сутки российская армия нанесла удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 47 беспилотников.