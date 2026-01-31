Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260131/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-dva-sela-v-zone-spetsoperatsii-55399038.html
Российские военные взяли под контроль два села в зоне спецоперации
Российские военные взяли под контроль два села в зоне спецоперации
Sputnik Узбекистан
За сутки ВСУ потеряли более 420 военных в зоне действий российский группировки "Центр". Бойцы Востока" уничтожили до 375 украинских боевиков.
2026-01-31T14:36+0500
2026-01-31T15:06+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
всу
россия
украина
спецоперация
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1c/53789097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d1134563243c666275f991059b8a068.jpg
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ.Освободив Торецкое, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Муравка, Криворожье, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка в Запорожской области.В зоне действия российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 375 военнослужащих, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новое Поле, Риздвянка, Копани, Горькое и Комсомольское Запорожской области.СВО: до Славянска осталось 15 км, до Запорожья — 12, до Доброполья — 4По данным министерства, ВС РФ уничтожили резервы ВСУ, направлявшиеся в освобожденную Петровку в Запорожской области.За сутки российская армия нанесла удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 47 беспилотников.
https://uz.sputniknews.ru/20260130/rossiyskie-voennye-osvobodili-neskolko-naselennyx-punktov-v-zone-provedeniya-spetsoperatsii-55378188.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1c/53789097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8995334508cbba587c1b1683c54873b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
российские военные зона спецоперации сво россия украина всу минобороны
российские военные зона спецоперации сво россия украина всу минобороны

Российские военные взяли под контроль два села в зоне спецоперации

14:36 31.01.2026 (обновлено: 15:06 31.01.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
Боевая работа расчета САУ 2С7 Пион 45-й артбригады на Купянском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.01.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
За сутки ВСУ потеряли более 420 военных в зоне действий российский группировки "Центр". Бойцы Востока" уничтожили до 375 украинских боевиков.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Торецкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Освободив Торецкое, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Муравка, Криворожье, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка в Запорожской области.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка Запорожской области", — говорится в сообщении военного ведомства.

В зоне действия российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 375 военнослужащих, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новое Поле, Риздвянка, Копани, Горькое и Комсомольское Запорожской области.
СВО: до Славянска осталось 15 км, до Запорожья — 12, до Доброполья — 4
По данным министерства, ВС РФ уничтожили резервы ВСУ, направлявшиеся в освобожденную Петровку в Запорожской области.
За сутки российская армия нанесла удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 47 беспилотников.
Отработка боевого слаживания военнослужащими 164-й мотострелковой бригады - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2026
Спецоперация России по защите Донбасса
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации
Вчера, 14:36
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0