https://uz.sputniknews.ru/20260131/rossotrudnichestvo-pomogaet-uzbekistanu-soxranyat-pamyat-pobeda-55404573.html

Россотрудничество помогает Узбекистану сохранять память о Победе — видео

Россотрудничество помогает Узбекистану сохранять память о Победе — видео

Sputnik Узбекистан

В прошлом году представительство Россотрудничества в Узбекистане при поддержке посольства России провело множество мероприятий по случаю празднования 80-летия Победы.

2026-01-31T19:00+0500

2026-01-31T19:00+0500

2026-01-31T19:01+0500

видео

победа

памятник

память

россотрудничество

узбекистан

великая отечественная война

мемориальный комплекс "парк победы"

солдаты

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1f/55406547_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92413fce93e15d60f235a1a75f417602.jpg

В Узбекистане бережно хранят память о страшных годах Великой Отечественной войны, когда народы бывшего Советского Союза проявляли смелость и отвагу в борьбе с фашистскими захватчиками, а также о том, какой вклад внесли узбекистанцы в Великую Победу.Помощь в этом деле оказывает и представительство Россотрудничества в Узбекистане. В течение 2025 года организацией при поддержке посольства России проведено большое количество мероприятий, посвященных юбилею Победы.Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана — видеоВ мемориальном комплексе "Парк Победы" в декабре прошлого года появилась новая памятная плита. Ее установили в честь Героя Советского Союза, легендарного советского танкиста, капитана Красной Армии Гранта Аракеловича Оганьянца за счет средств Общественного совета Россотрудничества.Капитан Оганьянц – уроженец города Коканд Ферганской области Узбекской СССР. Он учился в Кабардино-Балкарском пединституте в Нальчике. В 1940 году был призван на службу в Красную Армию, в 1942 году окончил Смоленское военно-политическое училище и курсы переподготовки бронетанковых войск, в декабре 1942 года ушел на фронт.Командуя танковым подразделением в августе 1944 года, Оганьянц ценой жизни прорвал вражескую оборону у реки Сирет в Румынии, уничтожил множество техники и живой силы противника.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий, мужество и героизм Гранту Аракеловичу Оганьянцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1943 году он был награжден орденом Отечественной войны.В Ташкенте открыли "Ленинградский монумент" — фотоОбщественным советом Россотрудничества также был завершен перевод на русский язык экспозиционных текстов Музея славы в Парке Победы и изготовлена новая витрина для размещения государственных подарков президенту Узбекистана от имени официальных российских делегаций.Подробнее об этом смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20260127/v-uzbekistane-pochtili-pamyat-jertv-blokadnogo-leningrada-55299901.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россотрудничество память победа парк победы узбекистан великая отечественная война оганьянц