Узбекистан
Россотрудничество помогает Узбекистану сохранять память о Победе — видео
Россотрудничество помогает Узбекистану сохранять память о Победе — видео
Sputnik Узбекистан
В прошлом году представительство Россотрудничества в Узбекистане при поддержке посольства России провело множество мероприятий по случаю празднования 80-летия Победы.
2026-01-31T19:00+0500
2026-01-31T19:01+0500
В Узбекистане бережно хранят память о страшных годах Великой Отечественной войны, когда народы бывшего Советского Союза проявляли смелость и отвагу в борьбе с фашистскими захватчиками, а также о том, какой вклад внесли узбекистанцы в Великую Победу.Помощь в этом деле оказывает и представительство Россотрудничества в Узбекистане. В течение 2025 года организацией при поддержке посольства России проведено большое количество мероприятий, посвященных юбилею Победы.Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана — видеоВ мемориальном комплексе "Парк Победы" в декабре прошлого года появилась новая памятная плита. Ее установили в честь Героя Советского Союза, легендарного советского танкиста, капитана Красной Армии Гранта Аракеловича Оганьянца за счет средств Общественного совета Россотрудничества.Капитан Оганьянц – уроженец города Коканд Ферганской области Узбекской СССР. Он учился в Кабардино-Балкарском пединституте в Нальчике. В 1940 году был призван на службу в Красную Армию, в 1942 году окончил Смоленское военно-политическое училище и курсы переподготовки бронетанковых войск, в декабре 1942 года ушел на фронт.Командуя танковым подразделением в августе 1944 года, Оганьянц ценой жизни прорвал вражескую оборону у реки Сирет в Румынии, уничтожил множество техники и живой силы противника.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий, мужество и героизм Гранту Аракеловичу Оганьянцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1943 году он был награжден орденом Отечественной войны.В Ташкенте открыли "Ленинградский монумент" — фотоОбщественным советом Россотрудничества также был завершен перевод на русский язык экспозиционных текстов Музея славы в Парке Победы и изготовлена новая витрина для размещения государственных подарков президенту Узбекистана от имени официальных российских делегаций.Подробнее об этом смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
Россотрудничество помогает Узбекистану сохранять память о Победе — видео

19:00 31.01.2026 (обновлено: 19:01 31.01.2026)
В прошлом году представительство Россотрудничества в Узбекистане при поддержке посольства России провело множество мероприятий по случаю празднования 80-летия Победы.
В Узбекистане бережно хранят память о страшных годах Великой Отечественной войны, когда народы бывшего Советского Союза проявляли смелость и отвагу в борьбе с фашистскими захватчиками, а также о том, какой вклад внесли узбекистанцы в Великую Победу.
Помощь в этом деле оказывает и представительство Россотрудничества в Узбекистане. В течение 2025 года организацией при поддержке посольства России проведено большое количество мероприятий, посвященных юбилею Победы.
Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана — видео
В мемориальном комплексе "Парк Победы" в декабре прошлого года появилась новая памятная плита. Ее установили в честь Героя Советского Союза, легендарного советского танкиста, капитана Красной Армии Гранта Аракеловича Оганьянца за счет средств Общественного совета Россотрудничества.
"Сотрудниками Государственного музея славы при поиске пропавших без вести воинов-узбекистанцев находились многие материалы и информация. И в июле 2025 года нашли материалы. Здесь был показан наградной лист и представление на имя Гранта Аракеловича Оганьянца, Героя Советского Союза", - рассказала старший инструктор отдела проведения экскурсий с посетителями мемориального комплекса "Парк Победы" Сабина Насирова.
Капитан Оганьянц – уроженец города Коканд Ферганской области Узбекской СССР. Он учился в Кабардино-Балкарском пединституте в Нальчике. В 1940 году был призван на службу в Красную Армию, в 1942 году окончил Смоленское военно-политическое училище и курсы переподготовки бронетанковых войск, в декабре 1942 года ушел на фронт.
Командуя танковым подразделением в августе 1944 года, Оганьянц ценой жизни прорвал вражескую оборону у реки Сирет в Румынии, уничтожил множество техники и живой силы противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий, мужество и героизм Гранту Аракеловичу Оганьянцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1943 году он был награжден орденом Отечественной войны.
В Ташкенте открыли "Ленинградский монумент" — фото
Общественным советом Россотрудничества также был завершен перевод на русский язык экспозиционных текстов Музея славы в Парке Победы и изготовлена новая витрина для размещения государственных подарков президенту Узбекистана от имени официальных российских делегаций.
Подробнее об этом смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
