В Куала-Лумпуре открылся выставочно-торговый дом Ферганской области
В Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области.
© пресс-служба хокимията Ферганской области
В торговом доме представлены пряжа, ткани и готовая одежда местных производителей, сухофрукты, переработанные пищевые продукты и изделия ручной работы, отражающие богатое культурное наследие Ферганской области.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В малайзийском городе Куала-Лумпуре состоялась торжественная церемония открытия выставочно-торгового дома (шоу-рума) Ферганской области, сообщает ИА "Дунё".
Шоу-рум был открыт при поддержке Посольства Узбекистана и одной из крупнейших розничных сетей Малайзии. Он расположен в центральном здании компании в удобном для местных жителей и бизнес-сообщества месте.
На церемонии открытия присутствовали посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев, основатель и председатель компании “KK Group” Ки Кан Чай, представители хокимията Ферганской области, а также представители оптово-розничных компаний Малайзии.
Присутствующие ознакомились с условиями, созданными в торговом доме, имеющимися возможностями и экспозицией продукции.
Как отмечалось на церемонии открытия, шоурум будет служить не только торговой площадкой, но и важным "деловым мостом", устанавливающим прямые контакты между предпринимателями двух стран.
На стендах торгового дома представлены пряжа, ткани и готовая одежда, произведенные региональными предприятиями, сухофрукты, переработанные пищевые продукты и изделия ручной работы, отражающие богатое культурное наследие Ферганы.
Малазийские бизнесмены и эксперты отрасли, посетившие мероприятие, отметили, что этот торговый дом послужит платформой для переговоров о систематических поставках узбекской продукции на малазийский рынок и подписания важных экспортных соглашений, а также важным фактором укрепления позиций узбекских брендов на рынке Юго-Восточной Азии.