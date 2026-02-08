https://uz.sputniknews.ru/20260208/kuala-lumpur-otkrylsya-vystavochno-torgovyy-dom-ferganskoy-oblasti-55548749.html

В Куала-Лумпуре открылся выставочно-торговый дом Ферганской области

В Куала-Лумпуре открылся выставочно-торговый дом Ферганской области

В торговом доме представлены пряжа, ткани и готовая одежда местных производителей, сухофрукты, переработанные пищевые продукты и изделия ручной работы, отражающие богатое культурное наследие Ферганской области.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В малайзийском городе Куала-Лумпуре состоялась торжественная церемония открытия выставочно-торгового дома (шоу-рума) Ферганской области, сообщает ИА "Дунё".Шоу-рум был открыт при поддержке Посольства Узбекистана и одной из крупнейших розничных сетей Малайзии. Он расположен в центральном здании компании в удобном для местных жителей и бизнес-сообщества месте. Малайзийская компания готова организовать совместное производство БАДов в УзбекистанеНа церемонии открытия присутствовали посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев, основатель и председатель компании “KK Group” Ки Кан Чай, представители хокимията Ферганской области, а также представители оптово-розничных компаний Малайзии.Присутствующие ознакомились с условиями, созданными в торговом доме, имеющимися возможностями и экспозицией продукции.Как отмечалось на церемонии открытия, шоурум будет служить не только торговой площадкой, но и важным "деловым мостом", устанавливающим прямые контакты между предпринимателями двух стран.На стендах торгового дома представлены пряжа, ткани и готовая одежда, произведенные региональными предприятиями, сухофрукты, переработанные пищевые продукты и изделия ручной работы, отражающие богатое культурное наследие Ферганы.Малазийские бизнесмены и эксперты отрасли, посетившие мероприятие, отметили, что этот торговый дом послужит платформой для переговоров о систематических поставках узбекской продукции на малазийский рынок и подписания важных экспортных соглашений, а также важным фактором укрепления позиций узбекских брендов на рынке Юго-Восточной Азии.

