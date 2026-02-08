Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260208/kuala-lumpur-otkrylsya-vystavochno-torgovyy-dom-ferganskoy-oblasti-55548749.html
В Куала-Лумпуре открылся выставочно-торговый дом Ферганской области
В Куала-Лумпуре открылся выставочно-торговый дом Ферганской области
Sputnik Узбекистан
В торговом доме представлены пряжа, ткани и готовая одежда местных производителей, сухофрукты, переработанные пищевые продукты и изделия ручной работы, отражающие богатое культурное наследие Ферганской области.
2026-02-08T13:36+0500
2026-02-08T13:36+0500
малайзия
ферганская область
бизнес
торговый дом
куала-лумпур
предприниматели
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/18/55235752_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_46f2cf2cb58e613c90faaacc2b0a38ea.jpg
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В малайзийском городе Куала-Лумпуре состоялась торжественная церемония открытия выставочно-торгового дома (шоу-рума) Ферганской области, сообщает ИА "Дунё".Шоу-рум был открыт при поддержке Посольства Узбекистана и одной из крупнейших розничных сетей Малайзии. Он расположен в центральном здании компании в удобном для местных жителей и бизнес-сообщества месте. Малайзийская компания готова организовать совместное производство БАДов в УзбекистанеНа церемонии открытия присутствовали посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев, основатель и председатель компании “KK Group” Ки Кан Чай, представители хокимията Ферганской области, а также представители оптово-розничных компаний Малайзии.Присутствующие ознакомились с условиями, созданными в торговом доме, имеющимися возможностями и экспозицией продукции.Как отмечалось на церемонии открытия, шоурум будет служить не только торговой площадкой, но и важным "деловым мостом", устанавливающим прямые контакты между предпринимателями двух стран.На стендах торгового дома представлены пряжа, ткани и готовая одежда, произведенные региональными предприятиями, сухофрукты, переработанные пищевые продукты и изделия ручной работы, отражающие богатое культурное наследие Ферганы.Малазийские бизнесмены и эксперты отрасли, посетившие мероприятие, отметили, что этот торговый дом послужит платформой для переговоров о систематических поставках узбекской продукции на малазийский рынок и подписания важных экспортных соглашений, а также важным фактором укрепления позиций узбекских брендов на рынке Юго-Восточной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20260125/turisticheskie-assotsiatsii-uzbekistana-i-malayzii-podpisali-memorandum--podrobnosti-55249016.html
малайзия
ферганская область
куала-лумпур
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/18/55235752_35:0:1246:908_1920x0_80_0_0_75a5d9de6179314f109cac0e379614f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шоу-рум торговый дом малайзия куала-лумпур фергана
шоу-рум торговый дом малайзия куала-лумпур фергана

В Куала-Лумпуре открылся выставочно-торговый дом Ферганской области

13:36 08.02.2026
© пресс-служба хокимията Ферганской областиВ Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области.
В Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2026
© пресс-служба хокимията Ферганской области
Подписаться
В торговом доме представлены пряжа, ткани и готовая одежда местных производителей, сухофрукты, переработанные пищевые продукты и изделия ручной работы, отражающие богатое культурное наследие Ферганской области.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В малайзийском городе Куала-Лумпуре состоялась торжественная церемония открытия выставочно-торгового дома (шоу-рума) Ферганской области, сообщает ИА "Дунё".
Шоу-рум был открыт при поддержке Посольства Узбекистана и одной из крупнейших розничных сетей Малайзии. Он расположен в центральном здании компании в удобном для местных жителей и бизнес-сообщества месте.
Малайзийская компания готова организовать совместное производство БАДов в Узбекистане
На церемонии открытия присутствовали посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев, основатель и председатель компании “KK Group” Ки Кан Чай, представители хокимията Ферганской области, а также представители оптово-розничных компаний Малайзии.
Присутствующие ознакомились с условиями, созданными в торговом доме, имеющимися возможностями и экспозицией продукции.
© пресс-служба хокимията Ферганской областиВ Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области.
В Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2026
В Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области.
© пресс-служба хокимията Ферганской области
Как отмечалось на церемонии открытия, шоурум будет служить не только торговой площадкой, но и важным "деловым мостом", устанавливающим прямые контакты между предпринимателями двух стран.
На стендах торгового дома представлены пряжа, ткани и готовая одежда, произведенные региональными предприятиями, сухофрукты, переработанные пищевые продукты и изделия ручной работы, отражающие богатое культурное наследие Ферганы.
© пресс-служба хокимията Ферганской областиВ Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области.
В Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2026
В Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области.
© пресс-служба хокимията Ферганской области
Малазийские бизнесмены и эксперты отрасли, посетившие мероприятие, отметили, что этот торговый дом послужит платформой для переговоров о систематических поставках узбекской продукции на малазийский рынок и подписания важных экспортных соглашений, а также важным фактором укрепления позиций узбекских брендов на рынке Юго-Восточной Азии.
ПМЭФ-2024. Подписания - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2026
Туристические ассоциации Узбекистана и Малайзии подписали меморандум — подробности
25 января, 14:44
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0