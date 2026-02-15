Академия наук Узбекистана и Росатом намерены укреплять научное сотрудничество
В центре внимания — взаимодействие в сфере ядерной энергетики и ядерной физики, развитие радиационных технологий, научно-исследовательской инфраструктуры, а также подготовка молодых специалистов.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Академия наук Узбекистана и госкорпорация "Росатом" договорились активизировать работу по расширению совместных научных проектов, особое внимание уделив ядерной энергетике и радиационным технологиям, сообщили в пресс-службе академии.
Президент академии, академик Шавкат Аюпов и заместитель генерального директора "Росатома" Юрий Оленин обсудили в Ташкенте текущее состояние и перспективы двустороннего научно-технического сотрудничества между Узбекистаном и Россией.
"Стороны отметили необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в расширении совместных научных проектов, совершенствовании современной лабораторной базы и внедрении инновационных разработок на практике", — говорится в сообщении.
В центре внимания — взаимодействие в сфере ядерной энергетики и ядерной физики, развитие радиационных технологий, научно-исследовательской инфраструктуры, а также подготовка и повышение квалификации молодых специалистов.
"Также были выдвинуты предложениями по обмену научным опытом, организации стажировок и проведению совместных семинаров и конференций", — отметили в академии.
В завершение встречи директор Института ядерной физики АН Узбекистана академик Ильхом Содиков был награжден юбилейной медалью в честь 80-летия "Росатома" за вклад в развитие двустороннего научного сотрудничества.
