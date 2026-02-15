Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260215/akademiya-nauk-uzbekistan-rosat-nauchnoe-sotrudnichestvo-55719753.html
Академия наук Узбекистана и Росатом намерены укреплять научное сотрудничество
Академия наук Узбекистана и Росатом намерены укреплять научное сотрудничество
Sputnik Узбекистан
В центре внимания — взаимодействие в сфере ядерной энергетики и ядерной физики, развитие радиационных технологий, научно-исследовательской инфраструктуры, а также подготовка и повышение квалификации молодых специалистов.
2026-02-15T17:28+0500
2026-02-15T17:28+0500
академия наук узбекистана
росатом
сотрудничество
россия
узбекистан
наука
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/0b/22681732_919:3:2147:694_1920x0_80_0_0_c7ec2c761c60e554647ff4bcaf1aa82a.jpg
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Академия наук Узбекистана и госкорпорация "Росатом" договорились активизировать работу по расширению совместных научных проектов, особое внимание уделив ядерной энергетике и радиационным технологиям, сообщили в пресс-службе академии.Президент академии, академик Шавкат Аюпов и заместитель генерального директора "Росатома" Юрий Оленин обсудили в Ташкенте текущее состояние и перспективы двустороннего научно-технического сотрудничества между Узбекистаном и Россией. В центре внимания — взаимодействие в сфере ядерной энергетики и ядерной физики, развитие радиационных технологий, научно-исследовательской инфраструктуры, а также подготовка и повышение квалификации молодых специалистов.В завершение встречи директор Института ядерной физики АН Узбекистана академик Ильхом Содиков был награжден юбилейной медалью в честь 80-летия "Росатома" за вклад в развитие двустороннего научного сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20251223/institut-yadernoy-fiziki-ruz-i-rosatom-ukreplyayut-sotrudnichestvo-54408857.html
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/0b/22681732_831:1:2071:931_1920x0_80_0_0_ef1ef4610bd5689ed84585bcb0f2a763.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
совместные исследования ан узбекистан росатом наука сотрудничество
совместные исследования ан узбекистан росатом наука сотрудничество

Академия наук Узбекистана и Росатом намерены укреплять научное сотрудничество

17:28 15.02.2026
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд корпорации "Росатом", иллюстративное фото
Стенд корпорации Росатом, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2026
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В центре внимания — взаимодействие в сфере ядерной энергетики и ядерной физики, развитие радиационных технологий, научно-исследовательской инфраструктуры, а также подготовка молодых специалистов.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Академия наук Узбекистана и госкорпорация "Росатом" договорились активизировать работу по расширению совместных научных проектов, особое внимание уделив ядерной энергетике и радиационным технологиям, сообщили в пресс-службе академии.
Президент академии, академик Шавкат Аюпов и заместитель генерального директора "Росатома" Юрий Оленин обсудили в Ташкенте текущее состояние и перспективы двустороннего научно-технического сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

"Стороны отметили необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в расширении совместных научных проектов, совершенствовании современной лабораторной базы и внедрении инновационных разработок на практике", — говорится в сообщении.

© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкАкадемия наук Узбекистана и Росатом обсудили сотрудничество
Академия наук Узбекистана и Росатом обсудили сотрудничество - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2026
Академия наук Узбекистана и Росатом обсудили сотрудничество
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
В центре внимания — взаимодействие в сфере ядерной энергетики и ядерной физики, развитие радиационных технологий, научно-исследовательской инфраструктуры, а также подготовка и повышение квалификации молодых специалистов.
"Также были выдвинуты предложениями по обмену научным опытом, организации стажировок и проведению совместных семинаров и конференций", — отметили в академии.
© пресс-служба Академии наук Узбекистана Обсуждены перспективы научного сотрудничества между АН Узбекистана и Росатомом.
Обсуждены перспективы научного сотрудничества между АН Узбекистана и Росатомом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2026
Обсуждены перспективы научного сотрудничества между АН Узбекистана и Росатомом.
© пресс-служба Академии наук Узбекистана
В завершение встречи директор Института ядерной физики АН Узбекистана академик Ильхом Содиков был награжден юбилейной медалью в честь 80-летия "Росатома" за вклад в развитие двустороннего научного сотрудничества.
Рукопожатие. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2025
Институт ядерной физики РУз и Росатом укрепляют сотрудничество
23 декабря 2025, 15:05
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0