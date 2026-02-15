https://uz.sputniknews.ru/20260215/akademiya-nauk-uzbekistan-rosat-nauchnoe-sotrudnichestvo-55719753.html

Академия наук Узбекистана и Росатом намерены укреплять научное сотрудничество

Sputnik Узбекистан

В центре внимания — взаимодействие в сфере ядерной энергетики и ядерной физики, развитие радиационных технологий, научно-исследовательской инфраструктуры, а также подготовка и повышение квалификации молодых специалистов.

2026-02-15T17:28+0500

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Академия наук Узбекистана и госкорпорация "Росатом" договорились активизировать работу по расширению совместных научных проектов, особое внимание уделив ядерной энергетике и радиационным технологиям, сообщили в пресс-службе академии.Президент академии, академик Шавкат Аюпов и заместитель генерального директора "Росатома" Юрий Оленин обсудили в Ташкенте текущее состояние и перспективы двустороннего научно-технического сотрудничества между Узбекистаном и Россией. В центре внимания — взаимодействие в сфере ядерной энергетики и ядерной физики, развитие радиационных технологий, научно-исследовательской инфраструктуры, а также подготовка и повышение квалификации молодых специалистов.В завершение встречи директор Института ядерной физики АН Узбекистана академик Ильхом Содиков был награжден юбилейной медалью в честь 80-летия "Росатома" за вклад в развитие двустороннего научного сотрудничества.

