https://uz.sputniknews.ru/20260215/rossiyskaya-armiya-osvobodila-selo-tsvetkovoe-xarkovskaya-oblast-55717751.html

Российская армия освободила село Цветковое в Харьковской области

Российская армия освободила село Цветковое в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

Взятие населенного пункта создало плацдарм для дальнейшего продвижения ВС России в этом регионе.

2026-02-15T14:50+0500

2026-02-15T14:50+0500

2026-02-15T14:53+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

всу

россия

минобороны рф

спецоперация

украина

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53972911_0:90:3436:2023_1920x0_80_0_0_fffcdd07a20000f21c0b770c8b786c27.jpg

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Российские войска взяли под контроль Цветковое в Запорожской области, сообщило Минобороны.В министерстве пояснили, что взятие села создало плацдарм для дальнейшего продвижения ВС России в этом регионе.Также бойцы "Востока" нанесли удары по пяти бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе Покровского, Добропасово, Васильковки, Братского в Днепропетровской области и Трудового, Розовки, Горького, Верхней Терсы и Новониколаевки в Запорожской.За сутки ВСУ потеряли в боях с группировкой более 320 военных, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад.Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что "Восток" успешно наступает в восточной части Запорожской области. Киев перебросил туда штурмовиков с других участков и пытается контратаковать. Бойцы отражают все удары, а ВСУ несут большие потери.

https://uz.sputniknews.ru/20260215/gerasimov-vs-rf-polnostyu-kontroliruyut-yujnuyu-chast-dimitrova-55712544.html

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво всу россия украина