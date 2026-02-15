https://uz.sputniknews.ru/20260215/rossiyskaya-armiya-osvobodila-selo-tsvetkovoe-xarkovskaya-oblast-55717751.html
Российская армия освободила село Цветковое в Харьковской области
Взятие населенного пункта создало плацдарм для дальнейшего продвижения ВС России в этом регионе.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Российские войска взяли под контроль Цветковое в Запорожской области, сообщило Минобороны.В министерстве пояснили, что взятие села создало плацдарм для дальнейшего продвижения ВС России в этом регионе.Также бойцы "Востока" нанесли удары по пяти бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе Покровского, Добропасово, Васильковки, Братского в Днепропетровской области и Трудового, Розовки, Горького, Верхней Терсы и Новониколаевки в Запорожской.За сутки ВСУ потеряли в боях с группировкой более 320 военных, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад.Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что "Восток" успешно наступает в восточной части Запорожской области. Киев перебросил туда штурмовиков с других участков и пытается контратаковать. Бойцы отражают все удары, а ВСУ несут большие потери.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Российские войска взяли под контроль Цветковое в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Военнослужащие 218-го танковый полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Цветковое", — заявили в ведомстве.
В министерстве пояснили, что взятие села создало плацдарм для дальнейшего продвижения ВС России в этом регионе.
Также бойцы "Востока" нанесли удары по пяти бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе Покровского, Добропасово, Васильковки, Братского в Днепропетровской области и Трудового, Розовки, Горького, Верхней Терсы и Новониколаевки в Запорожской.
За сутки ВСУ потеряли в боях с группировкой более 320 военных, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад.
Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что "Восток" успешно наступает в восточной части Запорожской области. Киев перебросил туда штурмовиков с других участков и пытается контратаковать. Бойцы отражают все удары, а ВСУ несут большие потери.