Соглашение о свободной торговле между Индонезией и ЕАЭС обнулит пошлины на 90% товаров

В прошлом году Индонезия подписала соглашение о зоне свободной торговли со странами ЕАЭС.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим Союзом позволит обнулить импортные пошлины в отношении 90% товарных позиций из России и Индонезии. Об этом заявил посол РФ в этой стране Сергей Толченов, сообщает РИА Новости.В прошлом году Индонезия подписала соглашение о зоне свободной торговли со странами ЕАЭС.По словам дипломата, соглашение о свободной торговле между ЕЭАС, его государствами-членами и Индонезией является закономерным и взаимовыгодным шагом с точки зрения углубления и расширения российско-индонезийских торгово-экономических связей.Он добавил, что соглашение придаст дополнительный импульс наращиванию взаимного товарооборота, росту экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, включая зерновые, отдельные виды муки, рыбу и мясо, молочные товары, а также нефтепродуктов и угля.В настоящее время документ ожидает ратификации всеми сторонами-подписантами.

