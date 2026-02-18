https://uz.sputniknews.ru/20260218/strany-eaes-protokol-izmeneniya-soglashenie-obraschenie-medizdeliya-55787063.html

Страны ЕАЭС подписали протокол об изменениях в соглашение об обращении медизделий

Правила распространяются на изделия индивидуального заказа для пациентов, изделия, ввезенные для неотложной медицинской помощи, и изделия ЕАЭС, предназначенные для экспорта в третьи страны.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Государства Евразийского экономического союза подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС в части изменения и дополнения перечня медизделий, не подлежащих регистрации в Союзе. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.Изменения касаются нескольких категорий медицинских изделий. Среди них:Также изменения касаются наборов, комплектов и аптечек, укомплектованных из зарегистрированных медизделий и лекарств и предназначенных для обращения на территории определенного государства.ЕАЭС: когда завершат регистрацию медизделий по национальным правиламПротокол начнет временно применяться с 19 февраля 2026 года и вступит в силу с даты получения Комиссией последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами Союза внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

