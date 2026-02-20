https://uz.sputniknews.ru/20260220/uzbekistan-malayziya-memorandum-sotrudnichestvo-55829375.html
Узбекистан и Малайзия подписали меморандум о сотрудничестве
Узбекистан и Малайзия подписали меморандум о сотрудничестве
Sputnik Узбекистан
Соглашение направлено на укрепление прямых связей между предпринимателями двух стран, развитие инвестиционных проектов и продвижение взаимодействия в приоритетных отраслях. Открывает новые возможности для совместных инициатив и выхода бизнеса на перспективные рынки.
2026-02-20T11:41+0500
2026-02-20T11:41+0500
2026-02-20T11:41+0500
малайзия
узбекистан
меморандум
сотрудничество
предприниматели
тпп
инвестиции
халяль
текстиль
пищевая промышленность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55829834_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_ebfd513961e0d3632ed820028ab37007.jpg
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В рамках форума Makkah Halal Forum был подписан меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Международной палатой торговли и маркетинга Малайзии.Документ подписали первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Давронбек Курбонов и президент Международной палаты маркетинга и торговли Малайзии Зубер Бакри. Меморандум направлен на укрепление прямых связей между предпринимателями двух стран и вывод сотрудничества на новый этап развития.Стороны договорились об обмене торговыми делегациями и бизнес-миссиями, реализации совместных инвестиционных проектов, обмене рыночной информацией, участии в выставках и форумах, а также о запуске технических и образовательных программ. Туристические ассоциации Узбекистана и Малайзии подписали меморандум — подробностиТакже в качестве приоритетных направлений сотрудничества определены халяль-индустрия, агропромышленный сектор, пищевая промышленность, текстильная отрасль и сфера услуг.В ТПП отметили, что подписанное соглашение будет способствовать реализации новых совместных проектов, привлечению инвестиций и открытию новых рыночных возможностей для предпринимателей Узбекистана и Малайзии.
https://uz.sputniknews.ru/20260215/mejdunarodnaya-xalyal-vystavka-mekka-natsionalnyy-pavilon-uzbekistan-55718857.html
малайзия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55829834_54:0:1226:879_1920x0_80_0_0_7f006263ff6dedcc076b01493a956937.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
малайзия узбекистан меморандум предприниматели пищевая промышленность халяль текстиль тпп
малайзия узбекистан меморандум предприниматели пищевая промышленность халяль текстиль тпп
Узбекистан и Малайзия подписали меморандум о сотрудничестве
Соглашение направлено на укрепление связей между предпринимателями двух стран, развитие инвестиционных проектов и продвижение взаимодействия в приоритетных отраслях. Открывает новые возможности для совместных инициатив и выхода бизнеса на перспективные рынки.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik.
В рамках форума Makkah Halal Forum был подписан
меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Международной палатой торговли и маркетинга Малайзии.
Документ подписали первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Давронбек Курбонов и президент Международной палаты маркетинга и торговли Малайзии Зубер Бакри. Меморандум направлен на укрепление прямых связей между предпринимателями двух стран и вывод сотрудничества на новый этап развития.
Стороны договорились об обмене торговыми делегациями и бизнес-миссиями, реализации совместных инвестиционных проектов, обмене рыночной информацией, участии в выставках и форумах, а также о запуске технических и образовательных программ.
Также в качестве приоритетных направлений сотрудничества определены халяль-индустрия, агропромышленный сектор, пищевая промышленность, текстильная отрасль и сфера услуг.
В ТПП отметили, что подписанное соглашение будет способствовать реализации новых совместных проектов, привлечению инвестиций и открытию новых рыночных возможностей для предпринимателей Узбекистана и Малайзии.