В Ташкенте обсудили перспективы казахско-узбекского сотрудничества в банковской сфере
В Ташкенте обсудили перспективы казахско-узбекского сотрудничества в банковской сфере
В центре внимания встречи — дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Казахстана и Узбекистана, а также обеспечение устойчивых расчетов и эффективного финансового сопровождения совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Посольстве Казахстана в Узбекистане состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с представителем Правления Акционерного коммерческого банка "Tenge Bank" Бейбитом Фалеевым. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.
17:33 21.02.2026 (обновлено: 18:04 21.02.2026)
В центре внимания — дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран, а также обеспечение устойчивых расчетов и эффективного финансового сопровождения совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik.
В Посольстве Казахстана в Узбекистане состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с представителем Правления Акционерного коммерческого банка "Tenge Bank" Бейбитом Фалеевым. Об этом сообщает
пресс-служба министерства иностранных дел РК.
В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также роль банковского сектора в обеспечении устойчивых расчетов и финансовом сопровождении совместных инвестиционных проектов.
"АКБ "Tenge Bank", являясь дочерней структурой АО "Halyk Bank", выступает важным финансовым инструментом поддержки двустороннего бизнеса, активно участвуя в обслуживании внешнеторговых операций, развитии инструментов торгового финансирования и внедрении современных цифровых решений", — говорится в сообщении.
Атамкулов подчеркнул значимость надежной банковской инфраструктуры для достижения стратегической цели по наращиванию взаимного товарооборота и укрепления инвестиционного сотрудничества, а также отметил важность защиты прав и законных интересов предпринимателей.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия и расширении участия финансовых институтов в реализации совместных инвестиционных проектов, направленных на углубление торгово-экономических связей между Казахстаном и Узбекистаном.
АКБ "Tenge Bank" является коммерческим банком Республики Узбекистан и 100% дочерней структурой АО "Halyk Bank" – одной из крупнейших финансовых групп Центральной Азии.