https://uz.sputniknews.ru/20260221/tashkent-obsudili-perspektivy-kazaxsko-uzbekskogo-sotrudnichestva-bankovskoy-sfere-55862081.html

В Ташкенте обсудили перспективы казахско-узбекского сотрудничества в банковской сфере

В Ташкенте обсудили перспективы казахско-узбекского сотрудничества в банковской сфере

Sputnik Узбекистан

В центре внимания встречи — дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Казахстана и Узбекистана, а также обеспечение устойчивых расчетов и эффективного финансового сопровождения совместных проектов.

2026-02-21T17:33+0500

2026-02-21T17:33+0500

2026-02-21T18:04+0500

казахстан

узбекистан

банк

сотрудничество

финансы

инвестиции

экономика

торговля

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0a/47497847_0:73:1342:828_1920x0_80_0_0_7f601a5a7d0de131c70ed4ace5da1edd.jpg

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Посольстве Казахстана в Узбекистане состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с представителем Правления Акционерного коммерческого банка "Tenge Bank" Бейбитом Фалеевым. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также роль банковского сектора в обеспечении устойчивых расчетов и финансовом сопровождении совместных инвестиционных проектов.Атамкулов подчеркнул значимость надежной банковской инфраструктуры для достижения стратегической цели по наращиванию взаимного товарооборота и укрепления инвестиционного сотрудничества, а также отметил важность защиты прав и законных интересов предпринимателей.Казахстан и Узбекистан планируют нарастить объемы жд перевозок до 60 млн тоннПо итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия и расширении участия финансовых институтов в реализации совместных инвестиционных проектов, направленных на углубление торгово-экономических связей между Казахстаном и Узбекистаном.АКБ "Tenge Bank" является коммерческим банком Республики Узбекистан и 100% дочерней структурой АО "Halyk Bank" – одной из крупнейших финансовых групп Центральной Азии.

https://uz.sputniknews.ru/20260219/uzbekistan-kazaxstan-sotrudnichestvo-atomnaya-energetika-55815036.html

казахстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

казахстан узбекистан банки сотрудничество финансы бейбутов посол экономика