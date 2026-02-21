Узбекистан
В Ташкенте обсудили перспективы казахско-узбекского сотрудничества в банковской сфере
В Ташкенте обсудили перспективы казахско-узбекского сотрудничества в банковской сфере
В центре внимания встречи — дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Казахстана и Узбекистана, а также обеспечение устойчивых расчетов и эффективного финансового сопровождения совместных проектов.
2026-02-21T17:33+0500
2026-02-21T18:04+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0a/47497847_0:73:1342:828_1920x0_80_0_0_7f601a5a7d0de131c70ed4ace5da1edd.jpg
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Посольстве Казахстана в Узбекистане состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с представителем Правления Акционерного коммерческого банка "Tenge Bank" Бейбитом Фалеевым. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также роль банковского сектора в обеспечении устойчивых расчетов и финансовом сопровождении совместных инвестиционных проектов.Атамкулов подчеркнул значимость надежной банковской инфраструктуры для достижения стратегической цели по наращиванию взаимного товарооборота и укрепления инвестиционного сотрудничества, а также отметил важность защиты прав и законных интересов предпринимателей.Казахстан и Узбекистан планируют нарастить объемы жд перевозок до 60 млн тоннПо итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия и расширении участия финансовых институтов в реализации совместных инвестиционных проектов, направленных на углубление торгово-экономических связей между Казахстаном и Узбекистаном.АКБ "Tenge Bank" является коммерческим банком Республики Узбекистан и 100% дочерней структурой АО "Halyk Bank" – одной из крупнейших финансовых групп Центральной Азии.
В Ташкенте обсудили перспективы казахско-узбекского сотрудничества в банковской сфере

17:33 21.02.2026 (обновлено: 18:04 21.02.2026)
© Пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"Флаги Узбекистана и Казахстана
Флаги Узбекистана и Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2026
© Пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"
Подписаться
В центре внимания — дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран, а также обеспечение устойчивых расчетов и эффективного финансового сопровождения совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Посольстве Казахстана в Узбекистане состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с представителем Правления Акционерного коммерческого банка "Tenge Bank" Бейбитом Фалеевым. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.
В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также роль банковского сектора в обеспечении устойчивых расчетов и финансовом сопровождении совместных инвестиционных проектов.
© МИД Казахстана.Встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с Представителем Правления АКБ "Tenge Bank" Бейбитом Фалеевым.
Встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с Представителем Правления АКБ Tenge Bank Бейбитом Фалеевым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2026
Встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с Представителем Правления АКБ "Tenge Bank" Бейбитом Фалеевым.
© МИД Казахстана.
"АКБ "Tenge Bank", являясь дочерней структурой АО "Halyk Bank", выступает важным финансовым инструментом поддержки двустороннего бизнеса, активно участвуя в обслуживании внешнеторговых операций, развитии инструментов торгового финансирования и внедрении современных цифровых решений", — говорится в сообщении.
Атамкулов подчеркнул значимость надежной банковской инфраструктуры для достижения стратегической цели по наращиванию взаимного товарооборота и укрепления инвестиционного сотрудничества, а также отметил важность защиты прав и законных интересов предпринимателей.
Казахстан и Узбекистан планируют нарастить объемы жд перевозок до 60 млн тонн
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия и расширении участия финансовых институтов в реализации совместных инвестиционных проектов, направленных на углубление торгово-экономических связей между Казахстаном и Узбекистаном.
АКБ "Tenge Bank" является коммерческим банком Республики Узбекистан и 100% дочерней структурой АО "Halyk Bank" – одной из крупнейших финансовых групп Центральной Азии.
