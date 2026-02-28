https://uz.sputniknews.ru/20260228/tashkent-i-atyrau-svyajet-novyy-aviareys-56014035.html

Ташкент и Атырау свяжет новый авиарейс — дата

Новый рейс призван укрепить деловые и туристические связи между двумя странами и расширить сотрудничество представителей отрасли.

2026-02-28T11:18+0500

2026-02-28T11:18+0500

2026-02-28T13:24+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/03/45478496_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8fde381c5d426cc08403a97cef5fc8a5.jpg

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В казахстанском городе Атырау состоялась презентация, посвященная запуску нового авиарейса по направлению Ташкент – Атырау, сообщает ИА "Дунё".В мероприятии приняли участие представители акимата Атырауской области, руководство международного аэропорта, представители бизнес-сообщества региона, а также свыше 60 ведущих туристических компаний и гостиничных комплексов.Основной темой презентации стал запуск прямых авиарейсов по маршруту Ташкент – Атырау – Ташкент, выполнение которых впервые запланировано на 30 марта и 3 апреля текущего года. Как отметили специалисты, запуск авиасообщения обеспечит жителям западных регионов Казахстана более удобную возможность для путешествий в исторические города Узбекистана.Казахстан и Узбекистан планируют нарастить объемы жд перевозок до 60 млн тоннПредставители компаний "Uzbekistan Airways" и "Asialuxe Travel" подробно проинформировали участников о специальных туристических пакетах по Узбекистану, возможностях медицинского туризма и транзитных поездках.Отдельное внимание стороны уделили гастрономическому туристическому потенциалу Узбекистана, получающему признание на международном уровне. Участников также ознакомили с масштабными культурными и туристическими мероприятиями, запланированными в рамках первых авиарейсов.По итогам встречи представители туристической отрасли двух стран договорились о дальнейшем расширении сотрудничества, системном увеличении туристического потока и реализации совместных туристических инициатив.Ранее сообщалось о том, что Ташкент и Астану с 29 марта свяжет еще один авиарейс. Полеты между столицами Узбекистана и Казахстана запускает Centrum Air. Рейсы будут выполняться по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

