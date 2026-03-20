Мирзиёев и Шариф обменялись поздравлениями и обсудили стратегическое партнерство

Лидеры подтвердили укрепление стратегического партнерства Узбекистана и Пакистана, активизацию контактов и обсудили рост напряженности в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

2026-03-20T18:53+0500

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю священного для всей мусульманской уммы праздника Ийд аль-Фитр – Рамазан хайита и светлого Навруза. Выражены искренние пожелания мира, благополучия и дальнейшего процветания дружественным народам Узбекистана и Пакистана.Было особо подчеркнуто, что государственный визит президента Узбекистана в Пакистан в феврале этого года вывел двусторонние отношения стратегического партнерства на качественно новый уровень.Глава Узбекистана обозначил ключевые направления экономического партнерства с ПакистаномСтороны отметили, что после визита на высшем уровне заметно активизировались контакты на уровне министерств, ведомств и регионов, а взаимные обмены все более наполняются конкретным содержанием и результатами.Экономика, технологии, безопасность: Узбекистан и Пакистан заключили пакет соглашенийВ ходе беседы Шавкат Мирзиёев и Шахбаз Шариф выразили серьезную обеспокоенность ростом напряженности в Южной Азии и на Ближнем Востоке, подчеркнув важность урегулирования всех разногласий исключительно дипломатическими средствами.

