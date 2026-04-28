Как будет развиваться Ферганская область

На совещании под председательством президента определено, что регион должен стать образцом по широкому внедрению современных технологий, цифровых решений и искусственного интеллекта в деятельность госорганов, промышленность, сферу услуг и сельское хозяйство

2026-04-28T16:05+0500

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Узбекистана в ходе двухдневной рабочей поездки в Ферганскую область провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.Глава государства остановился на изменениях, произошедших в экономике области за последние годы, отметив, что "жители Ферганы ожидают от нас еще более высоких результатов”.Президент поручил руководителям области и районов при активном привлечении талантливой молодежи цифровизировать услуги и процессы в госорганах, а также повысить удобство для населения и предпринимателей.Развитие электронной коммерцииДоля Ферганской области в данной сфере пока остается низкой.В связи с этим необходимо:Эффективное использование имеющихся ресурсов в сельском хозяйствеВ области насчитывается 370 тыс. гектаров орошаемых земель, из которых 55 тыс. заняты садами и виноградниками. При этом 5,5 тыс. гектаров садов и виноградников являются устаревшими, а 6 тыс. гектаров степных и холмистых земель используют недостаточно эффективно.Реализация этого потенциала обеспечит дополнительное производство 300 тыс. тонн фруктов и овощей, а также формирование 2 трлн сумов добавленной стоимости в экономике.Президент отдельно отметил опыт агрокомплекса "Quva Agrostar". Здесь на основе кооперации налаживают строительство малых перерабатывающих цехов для приусадебных и дехканских хозяйств, обучающие курсы для фермеров, поставки саженцев, выращенных в лабораториях in vitro, а также оказание содействия экспорту готовой продукции. Он подчеркнул необходимость внедрения подобных подходов во всех районах и полного обновления 5,5 тыс. гектаров устаревших садов.Вопросы инвестицийПоставлена задача обеспечить эффективное использование 1 077 гектаров земли, выделенных для промышленных зон, ключевым критерием определено ежегодное производство продукции стоимостью не менее 50 млрд сумов на каждом гектаре.Кроме того, глава республики:Развитие туризмаДля этого, отметил он, необходимо специализировать города Коканд и Маргилан на паломническом туризме, а Сохский, Кувинский, Бешарыкский и Ферганский районы – на лечебном и экотуризме.Чтобы обеспечить безопасность отдыхающих на территории водохранилища "Каркидон" в Кувинском районе создали центр по чрезвычайным ситуациям. Глава республики поставил задачу поэтапно преобразовать и другие водохранилища страны в комфортные зоны для населения и туристов. До конца следующего года в Ферганской области намечено запустить 50 туристических проектов на $300 млн.В Коканде разработали 3 маршрута пешеходного туризма, охватывающие 64 объекта культурного наследия. Шавкат Мирзиёев дал поручения по поэтапному переводу госучреждений, расположенных в зданиях объектов культурного наследия города, в другие помещения, а также по преобразованию исторических объектов в туристические и культурные пространства.Изучение и популяризация богатого культурного наследия Ферганской областиВысказанные предложения касались создания антологии и электронной платформы "Кокандской литературной среды", а также Школы литературы и творчества.Для популяризации чтения среди молодежи в 100 махаллях области создадут образцовые библиотеки. Предпринимателям, открывшим бук-кафе, предоставят налоговые льготы и преференции по арендной плате.Выдвинута инициатива проведения раз в два года Международного фестиваля чтения с приглашением известных писателей и поэтов мира в научно-просветительском и туристическом комплексе "Бурхониддин Маргинони”, открывшемся накануне в Маргилане.Отдельное внимание президент уделил вопросам сохранения и развития искусства аскии — неотъемлемой части культуры Ферганской области.

