Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260428/kak-budet-razvivatsya-ferganskaya-oblast-57196093.html
Как будет развиваться Ферганская область
Sputnik Узбекистан
На совещании под председательством президента определено, что регион должен стать образцом по широкому внедрению современных технологий, цифровых решений и искусственного интеллекта в деятельность госорганов, промышленность, сферу услуг и сельское хозяйство
2026-04-28T16:05+0500
ферганская область
экономика
инвестиции
сельское хозяйство
туризм
электронная коммерция
культурное наследие
совещание
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1c/57196671_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_c0cbc315307dd539619fc4e7c87cf0ba.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Узбекистана в ходе двухдневной рабочей поездки в Ферганскую область провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.Глава государства остановился на изменениях, произошедших в экономике области за последние годы, отметив, что "жители Ферганы ожидают от нас еще более высоких результатов".Президент поручил руководителям области и районов при активном привлечении талантливой молодежи цифровизировать услуги и процессы в госорганах, а также повысить удобство для населения и предпринимателей.
ферганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1c/57196671_99:0:1787:1266_1920x0_80_0_0_372040062d79f0c55a7e6e343e09c652.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ферганская область, экономика, инвестиции, сельское хозяйство, туризм, электронная коммерция, культурное наследие, совещание, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, общество
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел в городе Фергане совещание по вопросам социально-экономического развития Ферганской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
На совещании под председательством президента определено, что регион должен стать образцом по широкому внедрению современных технологий, цифровых решений и искусственного интеллекта в деятельность госорганов, промышленность, сферу услуг и сельское хозяйство.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Узбекистана в ходе двухдневной рабочей поездки в Ферганскую область провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства остановился на изменениях, произошедших в экономике области за последние годы, отметив, что "жители Ферганы ожидают от нас еще более высоких результатов”.
“В текущем году в области предстоит обеспечить рост экономики на 9,1 процента, промышленности – на 9 процентов, привлечь 4,5 миллиарда долларов иностранных инвестиций, а также увеличить экспорт в 2 раза и довести его до 2 миллиардов долларов. Ферганская область должна стать образцом по широкому внедрению современных технологий, цифровых решений и искусственного интеллекта в деятельность государственных органов, промышленность, сферу услуг и сельское хозяйство”, — говорится в сообщении.
Президент поручил руководителям области и районов при активном привлечении талантливой молодежи цифровизировать услуги и процессы в госорганах, а также повысить удобство для населения и предпринимателей.
© telegram sputnikuzbekistanВ Коканде разработали три туристических маршрута для пеших прогулок по 64 объектам культурного наследия
© telegram sputnikuzbekistan
“Подчеркнута важность анализа сравнительных преимуществ махаллей с использованием искусственного интеллекта и разработки проектов, направленных на создание рабочих мест, увеличение добавленной стоимости и рост доходов населения”, — говорится в сообщении.
Развитие электронной коммерции
Доля Ферганской области в данной сфере пока остается низкой.
В связи с этим необходимо:
создать в регионе складскую инфраструктуру площадью не менее 100 тыс. квадратных метров, из которых 30 тыс. квадратных метров ввести в эксплуатацию уже в этом году;
обучить использованию платформ электронной коммерции предпринимателей в 126 махаллях, специализирующихся на промышленности и ремесленничестве.
Эффективное использование имеющихся ресурсов в сельском хозяйстве
В области насчитывается 370 тыс. гектаров орошаемых земель, из которых 55 тыс. заняты садами и виноградниками. При этом 5,5 тыс. гектаров садов и виноградников являются устаревшими, а 6 тыс. гектаров степных и холмистых земель используют недостаточно эффективно.
Реализация этого потенциала обеспечит дополнительное производство 300 тыс. тонн фруктов и овощей, а также формирование 2 трлн сумов добавленной стоимости в экономике.
Президент отдельно отметил опыт агрокомплекса "Quva Agrostar". Здесь на основе кооперации налаживают строительство малых перерабатывающих цехов для приусадебных и дехканских хозяйств, обучающие курсы для фермеров, поставки саженцев, выращенных в лабораториях in vitro, а также оказание содействия экспорту готовой продукции. Он подчеркнул необходимость внедрения подобных подходов во всех районах и полного обновления 5,5 тыс. гектаров устаревших садов.
“В области будет разработана масштабная программа по созданию суперинтенсивных садов на месте 50 тысяч гектаров низкоурожайных хлопковых и зерновых полей, а также малоэффективных садов. Отмечена необходимость производства в этом году 611 тысяч тонн фруктов, 252 тысячи тонн винограда, 1,8 миллиона тонн овощей и 119 тысяч тонн риса и увеличения экспорта фруктов и овощей на 25 процентов, доведя его до 500 миллионов долларов”, — говорится в сообщении.
Вопросы инвестиций
Поставлена задача обеспечить эффективное использование 1 077 гектаров земли, выделенных для промышленных зон, ключевым критерием определено ежегодное производство продукции стоимостью не менее 50 млрд сумов на каждом гектаре.
Кроме того, глава республики:
поручил начать реализацию инвестиционных проектов на сумму $5 млрд в промышленных зонах;
поддержал предложения по созданию зоны свободной торговли в махалле Андархон Бешарыкского района, а также по строительству крупного торгового комплекса стоимостью $70 млн на территории механического завода в городе Коканде.
Развитие туризма
“В Фергане, сочетающей в себе исторические памятники и уникальную природу, поток иностранных туристов можно увеличить еще в 2-3 раза”, – сказал Шавкат Мирзиёев.
Для этого, отметил он, необходимо специализировать города Коканд и Маргилан на паломническом туризме, а Сохский, Кувинский, Бешарыкский и Ферганский районы – на лечебном и экотуризме.
Чтобы обеспечить безопасность отдыхающих на территории водохранилища "Каркидон" в Кувинском районе создали центр по чрезвычайным ситуациям. Глава республики поставил задачу поэтапно преобразовать и другие водохранилища страны в комфортные зоны для населения и туристов.
До конца следующего года в Ферганской области намечено запустить 50 туристических проектов на $300 млн.
В Коканде разработали 3 маршрута пешеходного туризма, охватывающие 64 объекта культурного наследия. Шавкат Мирзиёев дал поручения по поэтапному переводу госучреждений, расположенных в зданиях объектов культурного наследия города, в другие помещения, а также по преобразованию исторических объектов в туристические и культурные пространства.
“Отмечено, что Сохский район обладает значительным потенциалом для развития экотуризма, агротуризма и медицинского туризма. Поставлены задачи по строительству крупного туристического комплекса на площади 130 гектаров на участке реки Сох, проходящем через махалли Сариканда, Истиклол и Ровон, а также по разработке мастер-плана развития района с привлечением иностранных специалистов. Объявлено о принятии трехлетней программы по комплексному обновлению облика района”, — говорится в сообщении.
Изучение и популяризация богатого культурного наследия Ферганской области
Высказанные предложения касались создания антологии и электронной платформы "Кокандской литературной среды", а также Школы литературы и творчества.
Для популяризации чтения среди молодежи в 100 махаллях области создадут образцовые библиотеки. Предпринимателям, открывшим бук-кафе, предоставят налоговые льготы и преференции по арендной плате.
Выдвинута инициатива проведения раз в два года Международного фестиваля чтения с приглашением известных писателей и поэтов мира в научно-просветительском и туристическом комплексе "Бурхониддин Маргинони”, открывшемся накануне в Маргилане.
Отдельное внимание президент уделил вопросам сохранения и развития искусства аскии — неотъемлемой части культуры Ферганской области.
“Отметив создание в городе Маргилане Республиканского центра искусства аскии и юмора имени Юсуфжона Кизика Шакаржонова, поставлена задача поддержать молодых талантов, а также открыть направления по аские и юмору в районных центрах культуры и музыкально-художественных школах”, — говорится в сообщении.
14:10
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0