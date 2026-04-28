https://uz.sputniknews.ru/20260428/shavkat-mirziyoev-oznakomilsya-s-rabotoy-vystavochnogo-tsentra-fargona-expo-57194524.html

Президент Узбекистана ознакомился с работой выставочного центра "Farg‘ona Expo"

Sputnik Узбекистан

Аналогичные центры планируют создать в Ташкенте, Бухарской, Джизакской и Самаркандской областях

2026-04-28T14:10+0500

2026-04-28T16:13+0500

экономика

предприниматели

выставка

фергана

ферганская область

иностранные инвесторы

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1c/57192223_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aed33f2fc850e1c210e5c98bc715f48c.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Ферганскую область ознакомился с работой Центра обслуживания инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Это не только выставочная площадка, но и единая коммуникационная платформа для предпринимателей и инвесторов.На территории комплекса площадью 5 гектаров создали условия для демонстрации продукции более чем 200 производственных предприятий.Первые два этажа нового восьмиэтажного здания предназначены для организаций, обеспечивающих поддержку торговли, инвестиций и предпринимательства. А верхние этажи предоставят в качестве офисных помещений инвесторам и представителям бизнеса.В центре на постоянной основе в течение года функционируют выставки-ярмарки по 15 отраслевым направлениям. Здесь госорганы, производители, экспортеры и инвесторы смогут взаимодействовать на одной площадке и налаживать практическое сотрудничество.Президенту также рассказали цифровых платформах "Единая национальная информационная система управления проектами" — invest.gov.uz и pmi.miit.uz.Они объединяют местных и зарубежных предпринимателей в едином цифровом пространстве, обеспечивая прозрачность процессов формирования, реализации и мониторинга инвестпроектов.Как отмечалось, Единая инвестиционная платформа функционирует по принципу "единого окна". Через нее инвестор может ознакомиться с инвестиционным потенциалом регионов, выбрать готовые проекты и отслеживать их реализацию через личный кабинет.Инвестор может как самостоятельно вести проект, так и привлекать уполномоченного консультанта. Все запросы отражаются в интегрированной системе, связанной с министерством инвестиций и профильными ведомствами. Сроки исполнения на каждом этапе устанавливаются автоматически, а процесс контролирует ответственный менеджер.В случае задержек или возникновения проблем вопрос выносят на рассмотрение Правительственной комиссии с принятием оперативных решений. Такие цифровые решения создают дополнительные удобства для предпринимателей и укрепляют доверие к инвестиционной среде.Эффективное взаимодействие инвесторов и консалтинговых организаций в Ферганской области способствует качественной подготовке и реализации новых проектов.Президенту представили крупные инвестпроекты, предлагаемые для реализации в регионе.В частности, обсудили планы:Отдельное внимание уделили крупному инфраструктурному проекту по обеспечению населения качественной питьевой водой с привлечением Франции, Испании, ОАЭ и Катара.Речь шла и о таких инициативах, как строительство пятизвездочной гостиницы и современного конгресс-холла, создание нового формата парка отдыха в Кувасае, а также организация производства аккумуляторов для электромобилей.Президент ознакомился с выставками, отражающими промышленный и сервисный потенциал Ферганской области.В ходе встречи главы республики с зарубежными предпринимателями обсудили вопросы ускорения реализации инвестпроектов, устранения существующих проблем и расширения взаимовыгодного сотрудничества.Шавкат Мирзиёев выслушал предложения предпринимателей и дал конкретные поручения по решению поднятых ими вопросов. В качестве приоритетов он обозначил оперативность, эффективность и прозрачность реализации всех проектов.Президент Узбекистана находится с двухдневной рабочей поездкой в Ферганской области.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

