Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260428/shavkat-mirziyoev-oznakomilsya-s-rabotoy-vystavochnogo-tsentra-fargona-expo-57194524.html
Президент Узбекистана ознакомился с работой выставочного центра "Farg‘ona Expo"
Президент Узбекистана ознакомился с работой выставочного центра "Farg'ona Expo"
Sputnik Узбекистан
Аналогичные центры планируют создать в Ташкенте, Бухарской, Джизакской и Самаркандской областях
2026-04-28T14:10+0500
2026-04-28T16:13+0500
экономика
предприниматели
выставка
фергана
ферганская область
иностранные инвесторы
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1c/57192223_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aed33f2fc850e1c210e5c98bc715f48c.jpg
https://uz.sputniknews.ru/20260427/prezident-uzbekistana-pribyl-iz-kokanda-v-margilan-na-novom-elektropoezde-57178165.html
фергана
ферганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1c/57192223_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e01a581d14f865510994ac7393235a81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, предприниматели, выставка, фергана, ферганская область, иностранные инвесторы, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
экономика, предприниматели, выставка, фергана, ферганская область, иностранные инвесторы, президент узбекистана, шавкат мирзиёев

© telegram sputnikuzbekistanШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью выставочного центра "Farg‘ona Expo"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью выставочного центра Farg‘ona Expo - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2026
© telegram sputnikuzbekistan
Подписаться
Аналогичные центры планируют создать в Ташкенте, Бухарской, Джизакской и Самаркандской областях.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Ферганскую область ознакомился с работой Центра обслуживания инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
“В Фергане создан международный выставочный центр "Farg‘ona Expo", деятельность которого направлена на широкое продвижение экономического потенциала региона, развитие промышленной кооперации, стимулирование экспорта, а также создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности”, — говорится в сообщении.
© telegram sputnikuzbekistanШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью выставочного центра "Farg‘ona Expo"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью выставочного центра Farg‘ona Expo - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2026
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью выставочного центра "Farg‘ona Expo"
© telegram sputnikuzbekistan
Это не только выставочная площадка, но и единая коммуникационная платформа для предпринимателей и инвесторов.
На территории комплекса площадью 5 гектаров создали условия для демонстрации продукции более чем 200 производственных предприятий.
Первые два этажа нового восьмиэтажного здания предназначены для организаций, обеспечивающих поддержку торговли, инвестиций и предпринимательства. А верхние этажи предоставят в качестве офисных помещений инвесторам и представителям бизнеса.
В центре на постоянной основе в течение года функционируют выставки-ярмарки по 15 отраслевым направлениям. Здесь госорганы, производители, экспортеры и инвесторы смогут взаимодействовать на одной площадке и налаживать практическое сотрудничество.
“С учетом эффективности ферганского опыта планируется создать аналогичные современные выставочные комплексы в городе Ташкенте, а также в Бухарской, Джизакской и Самаркандской областях”, — говорится в сообщении.
Президенту также рассказали цифровых платформах "Единая национальная информационная система управления проектами" — invest.gov.uz и pmi.miit.uz.
Они объединяют местных и зарубежных предпринимателей в едином цифровом пространстве, обеспечивая прозрачность процессов формирования, реализации и мониторинга инвестпроектов.
Как отмечалось, Единая инвестиционная платформа функционирует по принципу "единого окна". Через нее инвестор может ознакомиться с инвестиционным потенциалом регионов, выбрать готовые проекты и отслеживать их реализацию через личный кабинет.
Инвестор может как самостоятельно вести проект, так и привлекать уполномоченного консультанта. Все запросы отражаются в интегрированной системе, связанной с министерством инвестиций и профильными ведомствами. Сроки исполнения на каждом этапе устанавливаются автоматически, а процесс контролирует ответственный менеджер.
В случае задержек или возникновения проблем вопрос выносят на рассмотрение Правительственной комиссии с принятием оперативных решений. Такие цифровые решения создают дополнительные удобства для предпринимателей и укрепляют доверие к инвестиционной среде.
Эффективное взаимодействие инвесторов и консалтинговых организаций в Ферганской области способствует качественной подготовке и реализации новых проектов.
Президенту представили крупные инвестпроекты, предлагаемые для реализации в регионе.
В частности, обсудили планы:
создания "Евразийского международного торгового центра" совместно с Китаем;
производства биопеллет и строительства теплоэнергетической станции совместно с Южной Кореей;
формирования современного медицинского кластера при участии Турции.
Отдельное внимание уделили крупному инфраструктурному проекту по обеспечению населения качественной питьевой водой с привлечением Франции, Испании, ОАЭ и Катара.
Речь шла и о таких инициативах, как строительство пятизвездочной гостиницы и современного конгресс-холла, создание нового формата парка отдыха в Кувасае, а также организация производства аккумуляторов для электромобилей.
Президент ознакомился с выставками, отражающими промышленный и сервисный потенциал Ферганской области.
© telegram sputnikuzbekistanШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью выставочного центра "Farg‘ona Expo"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью выставочного центра Farg‘ona Expo - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2026
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью выставочного центра "Farg‘ona Expo"
© telegram sputnikuzbekistan
В ходе встречи главы республики с зарубежными предпринимателями обсудили вопросы ускорения реализации инвестпроектов, устранения существующих проблем и расширения взаимовыгодного сотрудничества.
“В частности, рассмотрены инициативы по расширению деятельности предприятия по переработке золота и созданию современного производства кабельной продукции”, — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев выслушал предложения предпринимателей и дал конкретные поручения по решению поднятых ими вопросов. В качестве приоритетов он обозначил оперативность, эффективность и прозрачность реализации всех проектов.
Президент Узбекистана находится с двухдневной рабочей поездкой в Ферганской области.
Президент Узбекистана прибыл из Коканда в Маргилан на новом электропоезде - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2026
Президент Узбекистана прибыл из Коканда в Маргилан на новом электропоезде
Вчера, 17:30
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0