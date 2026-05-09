Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В зоне СВО во время перемирия зафиксированы 8970 нарушений режима прекращения огня — МО РФ
Минобороны России рассказало о нарушениях перемирия со стороны Украины.
2026-05-09T17:10+0500
© РИА НовостиВоеннослужащий ВС РФ. Архивное фото
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Несмотря на объявление перемирия, украинские формирования наносили удары с использованием БПЛА и артиллерии, сообщили в Минобороны России.

"Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям российских войск", — говорится в сообщении.

За время перемирия украинские формирования нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"За время перемирия ВСУ... нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке российского военного ведомства.

Минобороны РФ по решению Путина объявило перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы
Всего в зоне СВО со время объявленного перемирия зафиксировано более 8,9 тысячи нарушений режима прекращения огня.

"Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

Минобороны России также подчеркнуло, что во время перемирия Украиной были нанесены удары по гражданским объектам.

"Также были нанесены удары по гражданским объектам в республиках Крым, Адыгея и Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, российские Вооруженные силы зеркально реагировали на нарушения перемирия со стороны ВСУ, наносили ответные удары по огневым позициям, поражали пункты управления БПЛА.

"В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.

В российском ведомстве отметили, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.
