В зоне СВО во время перемирия зафиксированы 8970 нарушений режима прекращения огня — МО РФ
"Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям российских войск", — говорится в сообщении.
"За время перемирия ВСУ... нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке российского военного ведомства.
"Также были нанесены удары по гражданским объектам в республиках Крым, Адыгея и Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях", — говорится в сообщении.
"В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.