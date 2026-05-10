Студенты из стран Содружества соберутся на молодежной научной конференции
2026-05-10T12:05+0500
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Санкт-Петербурге 15 мая пройдет V Молодежная научная конференция "Парламентаризм СНГ: от исторического опыта к моделям завтрашнего дня", которая объединит студентов из государств Содружества. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Организаторы мероприятия ставят перед собой цель создать диалоговую площадку, где молодые ученые из СНГ смогут выйти за рамки традиционной академической полемики и сосредоточиться на совместном проектировании будущего.
12:05 10.05.2026
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Санкт-Петербурге 15 мая пройдет V Молодежная научная конференция "Парламентаризм СНГ: от исторического опыта к моделям завтрашнего дня", которая объединит студентов из государств Содружества. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Организаторы мероприятия ставят перед собой цель создать диалоговую площадку, где молодые ученые из СНГ смогут выйти за рамки традиционной академической полемики и сосредоточиться на совместном проектировании будущего.
“Организаторы ставят задачу представить парламентаризм не просто как политический институт, а как ключевую интеграционную "скрепу" евразийского пространства, синтезирующую исторический опыт, разнообразие традиционных форм представительства и вызовы технологической эпохи”, — говорится в сообщении.
Ключевые задачи конференции:
осмыслить имперский, советский и постсоветский опыт как базу для развития моделей управления;
проанализировать текущие мировые и региональные тенденции для формирования актуальной повестки института парламентаризма в странах СНГ;
выработать систему аргументов и концептуальных подходов, укрепляющих адаптивные модели народного представительства.
Основные научные направления (секции)конференции:
парламентаризм в Российской империи начала XX века: уроки и наследие;
парламенты как акторы политики памяти;
парламентаризм в Российской Федерации (1990–2025 годы);
опыт стран СНГ, ШОС, БРИКС и других интеграционных объединений;
цифровая историография парламентов: базы данных как новый инструмент изучения истории законодательных органов.
