Казахстан, Таджикистан и Узбекистан согласовали режим "Бахри-Точик" для аграриев
14:00 26.05.2026 (обновлено: 14:16 26.05.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовАхангаранское водохранилище
Подписан трехсторонний протокол, предусматривающий водоснабжение аграриев Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области Казахстана.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Казахстан, Таджикистан и Узбекистан согласовали режим работы водохранилища "Бахри Точик", одного из крупнейших искусственных водоемов Таджикистана, для обеспечения водой казахстанских аграриев на юге страны в летний период. Об этом сообщили в пресс-службе министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.
По данным ведомства, министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, министр энергетики и водных ресурсов РТ Джума Далер и министр водного хозяйства РУз Шавкат Хамраев согласовали режим работы водохранилища "Бахри-Точик" на период с июня по август 2026 года.
© Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.Казахстан, Таджикистан и Узбекистан согласовали режим работы водохранилища "Бахри Точик".
Стороны подписали трехсторонний протокол, предусматривающий водоснабжение аграриев Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области Казахстана. Основная часть "Бахри Точик" расположена в Согдийской области Таджикистана, с незначительным участком в Ферганской области Узбекистана, что и обусловило трехсторонний формат соглашения.
"Вопрос обеспечения южных регионов поливной водой находится на особом контроле. Достигнутые договоренности являются результатом конструктивного взаимодействия и взаимной поддержки между странами Центральной Азии. Принятые меры позволят обеспечить стабильное прохождение вегетационного периода и поддержать отечественных аграриев", — отметил Нуржан Нуржигитов.
По итогам встречи главы водохозяйственных ведомств трех стран подтвердили готовность и далее укреплять сотрудничество в сфере рационального и взаимовыгодного использования водных ресурсов региона.
© Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.Казахстан, Таджикистан и Узбекистан согласовали режим работы водохранилища "Бахри Точик".
В начале мая Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали графики пропусков воды с Токтогульской ГЭС на территории Кыргызстана для стабильной подачи поливной воды в южные регионы Казахстана и Узбекистана на начало летнего сезона.