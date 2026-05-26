Казахстан, Таджикистан и Узбекистан согласовали режим "Бахри-Точик" для аграриев

Подписан трехсторонний протокол, предусматривающий водоснабжение аграриев Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области Казахстана. 26.05.2026, Sputnik Узбекистан

2026-05-26T14:00+0500

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Казахстан, Таджикистан и Узбекистан согласовали режим работы водохранилища "Бахри Точик", одного из крупнейших искусственных водоемов Таджикистана, для обеспечения водой казахстанских аграриев на юге страны в летний период. Об этом сообщили в пресс-службе министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.По данным ведомства, министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, министр энергетики и водных ресурсов РТ Джума Далер и министр водного хозяйства РУз Шавкат Хамраев согласовали режим работы водохранилища "Бахри-Точик" на период с июня по август 2026 года.Стороны подписали трехсторонний протокол, предусматривающий водоснабжение аграриев Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области Казахстана. Основная часть "Бахри Точик" расположена в Согдийской области Таджикистана, с незначительным участком в Ферганской области Узбекистана, что и обусловило трехсторонний формат соглашения.По итогам встречи главы водохозяйственных ведомств трех стран подтвердили готовность и далее укреплять сотрудничество в сфере рационального и взаимовыгодного использования водных ресурсов региона.В начале мая Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали графики пропусков воды с Токтогульской ГЭС на территории Кыргызстана для стабильной подачи поливной воды в южные регионы Казахстана и Узбекистана на начало летнего сезона.

