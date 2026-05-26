Поддержка молодых ученых и цифровизация: в Узбекистане модернизируют научную сферу

Президенту представили новые меры по развитию науки и подготовке научных кадров

2026-05-26T09:32+0500

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию системы подготовки научных кадров и повышению эффективности научной деятельности, сообщила пресс-служба главы государства.В ходе презентации рассмотрены меры по дальнейшему повышению качества подготовки научных и научно-педагогических кадров, усилению практической значимости исследований, укреплению принципов академической добросовестности и модернизации системы управления научной сферой в соответствии с современными требованиями.Особое внимание уделено развитию приоритетных направлений, имеющих стратегическое значение для научно-технологического прогресса страны. Речь идет о таких сферах, как искусственный интеллект, возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность, медицина, водные ресурсы, новые материалы и сейсмология. Для исследователей, работающих в этих областях, предложено внедрить новую систему поддержки.В частности, предусмотрено увеличить стипендии докторантов по приоритетным направлениям в 1,7 раза. Кроме того, ежегодно планируется выделять дополнительные средства на приобретение оборудования и реагентов, необходимых для проведения научных исследований.Предложено также усилить ответственность научных руководителей и усовершенствовать механизмы их стимулирования. Планируется внедрить ориентированную на результат систему поощрения за успешно защищенные диссертации с учетом международной научной активности руководителей.Одним из ключевых направлений реформ станет совершенствование деятельности Высшей аттестационной комиссии. Предлагается организовать ее работу в системе Академии наук, повысить ответственность научных советов и внедрить рейтинговую оценку их деятельности.Для сокращения бюрократических процедур планируется полностью цифровизировать процессы присуждения ученых степеней. Ожидается, что это позволит сократить сроки проведения процедур защиты диссертаций на 50%. Также предлагается отказаться от избыточных требований, связанных с печатью большого объема документов, подготовкой расширенных авторефератов и повторными обсуждениями диссертаций.В целях укрепления связи науки с реальным сектором экономики предложено внедрить программы "Научная степень в рамках проекта" и "Практическая докторантура". Они позволят получать степень PhD в рамках прикладных исследовательских проектов, ориентированных на потребности производства и экономики.Кроме того, рассмотрены предложения по совершенствованию системы финансирования и отбора научных проектов. В частности, планируется привлекать международных экспертов, внедрять современные цифровые механизмы оценки проектов и повышать прозрачность распределения средств.Отдельное внимание уделено вопросам контроля качества научных исследований и соблюдения принципов академической добросовестности. Предложено создать единую цифровую систему мониторинга научной деятельности ученых, усовершенствовать стандарты научной этики и усилить контроль за качеством исследований.Также обсуждены меры по расширению сотрудничества с отечественными учеными, работающими за рубежом. В этой связи предложено создать Научно-консультативный совет, который будет разрабатывать рекомендации по развитию науки на основе международного опыта и современных методологических подходов.Глава государства поручил детально проработать представленные инициативы и меры по дальнейшему развитию научной сферы, а также повышению качества научных исследований.

