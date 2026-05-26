Стало известно время праздничного намаза на Курбан хайит — расписание по Узбекистану

Sputnik Узбекистан

ДУМ Узбекистана объявило время праздничной молитвы в столице и других регионах республики.

2026-05-26T10:36+0500

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Духовное управление мусульман Узбекистана объявило время праздничного намаза на Курбан хайит.Время молитвы в Ташкенте и других регионах страны несколько отличается. Время начала намаза по областям:К Курбан хайиту 10 тысяч тяжело больных детей в Узбекистане получат хирургическую помощьИд аль-Адха или Курбан-байрам — один из главных праздников для всех мусульман мира, который знаменует окончание хаджа. Его отмечают через 70 дней после прихода праздника Ураза-байрам в память жертвоприношения Ибрахима (Авраама), которого исламский мир почитает как одного из пророков.Что такое Курбан-байрам?Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят на гору Арафат, а в день Жертвоприношения совершают символическое кидание камнями и таваф — семикратный обход вокруг Каабы.Точная дата празднования по григорианскому календарю ежегодно сдвигается, так как мусульманские праздники и знаменательные события каждый год отмечают согласно исламскому календарю — хиджри, летоисчисление по которому ведется от даты переселения (Хиджры) пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году.В связи с тем, что мусульманский лунный календарь состоит из 12 лунных месяцев и длится преимущественно 354 дня, что на 10 или 11 дней короче солнечного года, дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря.Ежегодно Курбан-байрам длится четыре дня. В 2026 году празднование запланировано на 27–29 мая. День Арафа, девятый день одного из священных в исламе месяцев Зуль-хиджа, приходится на 26 мая. Именно в первые десять дней месяца Зуль-хиджа мусульмане всего мира устремляются к Каабе, чтобы совершить хадж.День Арафа или день стояния на горе Арафат также примечателен для мусульман. Для всех, кроме паломников, полезно поститься, так как воздаяние за пост от Всевышнего в этот день настолько велико, что нейтрализует мелкие прегрешения за два года.С чем связана традиция праздника?Традиция праздника Курбан-Байрам напрямую связана с событием, которое, согласно Корану, произошло с пророком Ибрахимом (Авраамом). В священной книге всех мусульман сказано, что божественным откровением ему было велено принести в жертву своего сына Исмаила, который родился у Ибрахима к глубокой старости — в 86 лет — и по земным меркам был чудом, поскольку у столь пожилых родителей дети обычно не рождаются.Несмотря на всю любовь к ребенку и долгожданную поддержку в глубокой старости со стороны сына, Ибрахим, обсудив божье веление с Исмаилом, который покорно согласился с ним, пришел в назначенное место.Когда все уже было готово, раздался голос: "Поистине, это — очевидное испытание! (Ты успешно преодолел его)".Жертва сыном была заменена жертвенным животным, а Ибрахиму было даровано благополучное рождение второго ребенка — Исхака (Исаака).Словом "курбан" в исламской традиции, как и в иудейской, обозначают все то, что приближает человека к Богу. В данный праздник "курбан" — это ритуальное заклание животного, которое подразумевает под собой духовное обращение к Всевышнему.В исламе считают, что гуманистический смысл праздника заключается в следующем: таким образом Всевышний продемонстрировал, чтобы стать ближе к нему, людская жертва не требуется, а животный мир находится на покорной службе у людей, что подразумевает не только использование его по назначению, но и опеку, а также охрану окружающей среды.Как отмечают Курбан-байрам?От одной семьи, то есть от одного семейного бюджета, необходимо произвести заклание одного барашка. Сделать это необходимо сразу после праздничной молитвы и до захода солнца третьего дня. Наилучшим днем для жертвоприношения считают именно первый день.По мнению большинства авторитетных мусульманских ученых, приношение животного в жертву является желательным (сунна), но не является обязательным (фард). Однако в исламе канонически порицаются те, кто обладают достаточными материальными средствами для жертвоприношения, но пренебрегают им.Курбан-байрам обычно является выходным, люди стараются приглашать гостей и навещать близких и родных.Во время праздника для мусульман является желательным возвеличивать и восхвалять Всевышнего на протяжении всех четырех праздничных дней после каждой обязательной молитвы, особенно если верующие совершают очередную обязательную молитву сообща.В этот день мусульмане совершают полное омовение, надевают праздничную и чистую одежду. Праздничная молитва в первый день Курбан-байрама совершается через 40 минут после восхода солнца.Как совершают обряд жертвоприношения?Для мусульман желательно совершать жертвоприношение самому — необходимо проговорить соответствующее намерение и перерезать основные артерии барана. При полном отсутствии умений в этом деле верующий может попросить другого сделать это.В случае, если нет никакой возможности присутствовать лично, то человек проговаривает намерение и отдает стоимость жертвенного животного и просит, чтобы принесли жертву от его имени.Если жертвоприношение совершает женщина, то желательным с ее стороны является попросить кого-то из мужчин принести животное в жертву от ее имени.Ученые сходятся во мнении, что жертвенными животными могут быть верблюды, буйволы, быки или коровы, а также бараны, овцы и козы. Возраст животного должен быть следующим:Если в процессе заклания животного выявили его беременность, то зародышу также необходимо перерезать основные артерии. Однако употреблять его мясо нельзя — его необходимо закопать в землю.Приносить животное в жертву можно сразу после завершения праздничной молитвы до захода солнца третьего дня. Совершить ритуал можно в любое время суток, однако наилучшим временем считается первый день.Если верующий приносит в жертву животное до того, как завершится самая ранняя праздничная молитва в одной из мечетей города, то оно не засчитывается как жертвенное, а приравнивается к обычному животному, зарезанному на мясо. В городе или селе, где нет мечети и праздничная молитва не совершается, время жертвоприношения начинается с появлением утренней зари.В том случае, если человек не успел приобрести барана и совершить жертвоприношение в отведенные для этого дни, при этом у него были необходимые материальные средства, то жертвоприношение совершать уже не нужно. Однако он сможет раздать средства, равные стоимости животного бедным и неимущим, если желает получить вознаграждение от Всевышнего.Что делать с мясом и шкурой жертвенного животного?Мясо жертвенного животного делится на три части и раздается следующим образом:Желательно, чтобы мясо, которое отдадут бедным и неимущим, составляло не менее трети от общего количества. При желании человек может раздать все мясо, кроме незначительной части, которую оставит себе и своей семье в качестве "табаррукя" (прошения благословения у Всевышнего).Продавать мясо жертвенного животного в исламе категорически запрещено.Продавать шкуру животного также является запретным действием. В таком случае жертва не будет засчитана. Ее можно передать, подарить, оставить для личного пользования или поменять на что-то еще или безвозмездно оставить на бойне.Также нельзя расплачиваться шкурой жертвенного животного за услуги мясника. Если шкура все-таки будет продана, то вырученные от нее средства необходимо раздать в качестве милостыни.

