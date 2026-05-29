Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета — трансляция
https://uz.sputniknews.ru/20260529/prezident-nagradil-gruppu-rabotnikov-sfer-kultury-iskusstva-literatury-57931821.html
Президент Узбекистана наградил группу работников сфер культуры, искусства и литературы
Президент Узбекистана наградил группу работников сфер культуры, искусства и литературы
Sputnik Узбекистан
Отмечен их значительный многолетний вклад в развитие национальной духовности, сохранение многовековых традиций и культурного наследия республики, а также активная общественная деятельность и поддержка молодых талантов.
2026-05-29T11:16+0500
2026-05-29T11:16+0500
награждение
президент узбекистана
общество
шавкат мирзиёев
культура
указ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36434862_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_f34dcd2c2aadab404ed304d4686da674.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы работников сфер культуры, искусства и литературы за их значительный вклад в развитие национальной культуры и духовности, а также активную общественную деятельность.Высоких государственных наград, почетных званий, орденов и медалей удостоены деятели науки, культуры, искусства и литературы, внесшие достойный вклад в повышение культурного, художественного и интеллектуального потенциала народа, сохранение многовековых традиций и богатого наследия страны.В документе особо отмечены многолетняя плодотворная научно-творческая деятельность награжденных, их яркий талант, достойное представление Нового Узбекистана на международной арене, а также заслуги в укреплении в обществе принципов взаимного согласия, гуманизма и великодушия.Также отмечается, что награжденные внесли большой вклад в поддержку молодых талантов, развитие их способностей и мастерства, подготовку высококвалифицированных кадров и воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине и уважения к общечеловеческим ценностям.Согласно указу, ряду представителей отрасли присвоены почетные звания, вручены ордена и медали Республики Узбекистан:почетное звание "Узбекистон Республикаси халк артисти"почетное звание "Узбекистон Республикаси халк бахшиси"почетное звание "Узбекистон Республикаси халк рассоми"почетное звание "Узбекистон Республикаси халк устаси"почетное звание "Узбекистон Республикаси халк шоири"почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган артист"почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси"почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган маданият ходими"орденом "Буюк хизматлари учун"орденом "Эл-юрт хурмати"орденом "Фидокорона хизматлари учун"орденом "Мехнат шухрати"орденом "Дустлик"орденом "Соглом авлод учун" II степенимедалью "Келажак бунедкори"медалью "Шухрат"
https://uz.sputniknews.ru/20260520/glava-ruz-nagradil-molodyx-kinodeyateley-za-gran-pri-kannskogo-inklyuzivnogo-kinofestivalya-57705382.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36434862_85:0:1027:706_1920x0_80_0_0_19c20907082dd17af8e46cdab004fdc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
награждение, президент узбекистана, общество, шавкат мирзиёев, культура, указ
награждение, президент узбекистана, общество, шавкат мирзиёев, культура, указ

Президент Узбекистана наградил группу работников сфер культуры, искусства и литературы

11:16 29.05.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подписывает документы.
Шавкат Мирзиёев подписывает документы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Отмечен их значительный многолетний вклад в развитие национальной духовности, сохранение многовековых традиций и культурного наследия республики, а также активная общественная деятельность и поддержка молодых талантов.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы работников сфер культуры, искусства и литературы за их значительный вклад в развитие национальной культуры и духовности, а также активную общественную деятельность.
Высоких государственных наград, почетных званий, орденов и медалей удостоены деятели науки, культуры, искусства и литературы, внесшие достойный вклад в повышение культурного, художественного и интеллектуального потенциала народа, сохранение многовековых традиций и богатого наследия страны.
В документе особо отмечены многолетняя плодотворная научно-творческая деятельность награжденных, их яркий талант, достойное представление Нового Узбекистана на международной арене, а также заслуги в укреплении в обществе принципов взаимного согласия, гуманизма и великодушия.
Также отмечается, что награжденные внесли большой вклад в поддержку молодых талантов, развитие их способностей и мастерства, подготовку высококвалифицированных кадров и воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине и уважения к общечеловеческим ценностям.
Согласно указу, ряду представителей отрасли присвоены почетные звания, вручены ордена и медали Республики Узбекистан:
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк артисти"
Байтаеву Гиёсу Ахмадкуловичу - певцу Государственной филармонии Узбекистана
Гаипову Рустамжану - певцу Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Матчанову Матякубу Садуллаевичу - председателю Творческого союза кинематографистов Узбекистана, киноактёру
Тиллаеву Учкуну Тураевичу - художественному руководителю Дворца культуры Министерства внутренних дел, актёру
Холтаджиеву Абдурахману Акбаровичу - артисту-музыканту ансамбля "Маком" имени Юнуса Раджаби Центра узбекского национального искусства макома
Ярашовой Рано Сайфидиновне - актрисе Узбекского национального академического драматического театра
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк бахшиси"
Эшбоеву Махаммаду Темиралиевичу - преподавателю детской школы музыки и искусства № 5 Джаркурганского района, бахши, Сурхандарьинская область
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк рассоми"
Махмудову Мавзуру Мансуровичу - доценту кафедры театрально-декорационной живописи Национального института живописи и дизайна имени Камолиддина Бехзода, художнику
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк устаси"
Файзуллаеву Хикматулле Рашидовичу - преподавателю художественного отделения Республиканской специализированной школы-интерната искусств, мастеру по резьбе
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк шоири"
Салимовой Шарипе - члену Союза писателей Узбекистана, поэтессе
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган артист"
Мамазоитову Отабеку Мамадалиевичу - певцу Ферганского областного отделения Государственной филармонии Узбекистана
Муминову Толибу Тешаевичу - актёру Узбекского национального академического драматического театра
Отажановой Масуде Юлдашевне - солистке-вокалистке Государственного академического музыкального театра Узбекистана имени Мукими
Расулову Хуршиду Нумоновичу - эстрадному певцу ансамбля "Дружбы народов"
Рахимджановой Илмире Рискалиевне - руководителю частного театра "Art house Hamsa", актрисе
Ризаевой Мунисахон Баходировне - певице Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Холмуминову Аскару Сайфуллаевичу - главному режиссёру Узбекского национального академического драматического театра
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси"
Абдурасулову Хайтиммату - члену Союза театральных деятелей Узбекистана, драматургу
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган маданият ходими"
Артиковой Наиле Александровне - художественному руководителю детского ансамбля "Булбулча" Государственной филармонии Узбекистана
Давлатову Олиму Давлатовичу - директору Международного общественного фонда имени Алишера Навои, литературоведу
Ерназарову Бекназару - ответственному секретарю Союза писателей Каракалпакстана, писателю
Мирзаевой Зебо Боймановне - члену Союза писателей Узбекистана, поэтессе
Эргашеву Ботиржону Юлдашевичу - директору Научно-исследовательского института культурологии и нематериального культурного наследия, поэту
орденом "Буюк хизматлари учун"
Камилова Эркинбоя - актёра Узбекского национального академического драматического театра
Сагдиева Ёдгара Хабибовича - директора Узбекского национального академического драматического театра, актёра
орденом "Эл-юрт хурмати"
Азамова Эркина Нормаматовича - главного редактора журнала "Тафаккур", писателя
Мусакова Зулфихара Джалаловича - постановочного режиссёра Государственного учреждения "Узбекфильм"
Халилову Мавлуду Болтаевну (Матлубу Дадабоеву) - исполнительницу макома, профессора кафедры исполнения макома Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
Абдуллаеву Раису Ураимовну - артиста Джизакского областного музыкально-драматического театра
Азимова Усмонкула - заведующего литературным отделом Узбекского национального академического драматического театра, поэта
Атабаева Давронбека Джуманазаровича - директора Хорезмского областного театра кукол
Бакаева Убайдулло Амоновича - режиссёра Бухарского областного музыкально-драматического театра
Мухамедкаримова Бехзада Абдулазизовича - актёра Узбекского национального академического драматического театра
Нуритдинова Хайруллу Бокиджоновича - первого заместителя председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Раимджанова Анвара Хусаиновича - художественного руководителя камерного оркестра "Солисты Узбекистана" Государственной филармонии Узбекистана
Умарбекова Джавлята Юсуповича - профессора кафедры станковой живописи Национального института живописи и дизайна имени Камолиддина Бехзода, художника
Умарову Салиму Бахроновну - члена Союза писателей Узбекистана, поэтессу, Навоийская область
орденом "Мехнат шухрати"
Абдуллаеву Мухаббат Ходжиалимовну - артистку Узбекского государственного драматического театра
Абдурашидова Абдулахата - музыканта ансамбля Юнуса Раджаби Центра узбекского национального искусства макома
Азизбаева Салохиддина Садуллаевича - профессора кафедры исполнительства на макомных инструментах Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, певца
Амриддинова Шахобиддина Нажмиддиновича - члена Союза деятелей искусств Узбекистана, мастера резьбы по ганчу, Самаркандская область
Атаджанова Азамата Бекчановича - директора Ургенчской специализированной школы-интерната искусства макома, певца, Хорезмская область
Ахмедова Жахонгира Адилхожаевича - директора Центра развития детского контента, кинорежиссёра
Ахмеда Жасима Аббаса Ал-Зубаиди - старшего преподавателя кафедры теории и практики перевода с арабского языка Узбекского государственного университета мировых языков
Бекчанову Мехрижон Гуламовну - солиста-вокалиста Государственного академического музыкального театра Узбекистана имени Мукими
Джураева Ашурали Ачиловича - члена Союза писателей Узбекистана, писателя
Исламова Элмурата Мухутовича - художественного руководителя группы национальных доиристов "Бек" Государственной филармонии Узбекистана
Кадирова Уткура Сакиджановича - члена ансамбля "Сато", исполнителя на гиджаке
Каримову Розу Машуровну - почётную артистку Государственного театра сатиры Узбекистана
Матякубова Отаназара - доцента кафедры истории узбекской музыки Государственной консерватории Узбекистана, музыковеда
Мухаммада Аббоса Хана - почётного члена Союза писателей Узбекистана, писателя и публициста
Насирова Элёра Расулевича - ведущего мастера сцены, актёра Государственного драматического театра Узбекистана
Номозова Махмуда Алматовича - солиста Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Норкобилова Нормурата - члена Союза писателей Узбекистана, писателя
Рахматуллаеву Замиру Султановну - доцента кафедры музыкальной педагогики Государственной консерватории Узбекистана, исполнителя на кашгарском рубабе
Садикова Тохира Бахрамджановича - певца Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Толипова Шухрата Маннаповича - художественного руководителя Государственного академического оркестра народных инструментов Государственной филармонии Узбекистана
Хожиева Толиба Тожиевича - ведущего мастера сцены Государственного молодёжного театра Узбекистана, актёра
Шадманова Шохруха Уктамовича - певца Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Юлдашева Абдикаюма Тургунбаевича - члена Союза писателей Узбекистана, писателя
Юнусову Сайёру Абдуллажановну - актрису Узбекского национального академического драматического театра
орденом "Дустлик"
Абдуллаева Евгения Викторовича - члена Союза писателей Узбекистана, писателя, поэта и переводчика
Абдурахимова Кахрамана - актёра Узбекского национального академического драматического театра
Абидова Шорустама Файзуллаевича - режиссёра Государственной филармонии Узбекистана
Аликулова Мурадиллу Химматовича - руководителя кружка по искусству бахши отдела культуры Нишанского района, бахши, Кашкадарьинская область
Алимахсумова Камолиддина Мохировича - исполнителя макома
Аллабергенова Улмаса Худаяровича - певца Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Апухтина Виктора Олеговича - члена Союза художников Узбекистана, графического художника, город Ташкент
Аргонова Шахриёра Алоевича - певца Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Баймуратова Ашуркула - члена Союза писателей Узбекистана, поэта, Ташкентская область
Боймуродова Шерзода Анваровича - актёра Государственного молодежного театра Узбекистана
Вахрушеву Нину Семеновна - художественного руководителя хора ветеранов "Кизил чиннигул" отдела культуры Бостанлыкского района, Ташкентская область
Ганиева Анваржона Жумабаевича - певца Государственной филармонии Узбекистана
Джумаева Александра Бабаниязовича - ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского института культурологии и нематериального культурного наследия
Жололову Холисхон Янгибоевну - заведующую отделом культуры Булакбашинского района, Андижанская область
Жуманова Гайбуллу Ибрагимовича - артиста Узбекского государственного драматического театра
Закирову Барно Абзаловну - заведующую труппой Государственного академического русского драматического театра Узбекистана
Исакджанова Хасана - преподавателя практической графики Республиканской специализированной школы художественной школы имени П.Бенькова
Исмияминову Турсинай Саттаровну - руководителя фольклорно-этнографического ансамбля "Навбахор" отдела культуры города Алмалыка, Ташкентская область
Кадирова Улугбека Насировича - члена Творческого союза кинематографистов Узбекистана, актёра
Комилова Останакула Одиловича - директора Кашкадарьинской областной библиотеки для слепых
Мaтaнoва Икрама Юлдaшeвича - артиста-музыканта ансамбля “Маком” узбекского национального центра искусства макома имени Юнуса Раджаби
Мамажонова Баходира Акрамовича - певца Ферганского областного отделения Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Мигнарева Абдухалила Абдуллаевича - члена Союза кинематографистов Узбекистана, киноактёра
Муратова Рустама Сайдималиковича - члена Союза кинематографистов Узбекистана, кинооператора
Нарказакова Махмуда Мамадалиевича - заведующего отделом культуры Фаришского района, Джизакская область
Насирову Буритош - члена Союза писателей Узбекистана, публициста, Кашкадарьинская область
Очилова Уткиржона Умаркуловича - актёра Каттакурганского городского драматического театра, Самаркандская область
Рахимова Эгамберди Шаматовича - артиста Узбекского государственного драматического театра
Рахманову Гулнору - свободного художника
Рахмонова Дамира Уктамовича - солиста оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Режаметову Нилуфар Илхамовну - доцента кафедры музыкального образования Узбекского национального педагогического университета имени Низами, искусствоведа
Сидикова Хабижона - члена Союза писателей Узбекистана, писателя, Андижанская область
Ташметова Балтабая Намановича - мастера художественного слова, юмориста государственного учреждения "Узбекконцерт"
Узакова Алишера Мухамаджановича - члена Творческого союза кинематографистов Узбекистана, актёра
Умарова Мамура Боташиковича - профессора кафедры искусствоведения и культурологии Государственного института искусств и культуры Узбекистана
Файзуллаева Анвара Рахматиллаевича - преподавателя кафедры звукорежиссуры и операторского мастерства Государственного института искусств и культуры Узбекистана
Хакимова Набижона - музыкального руководителя детского ансамбля песни и танца "Дилрабо" отдела культуры Мирзаабадского района, Сырдарьинская область
Хасанова Зарифа Олимовича - режиссёра театра-студии "Silk Route Marionettes"
Ходжамбердиеву Замирахон - члена Союза писателей Узбекистана, поэтессу
Худайбердиева Мансура - художественного руководителя народного ансамбля песни и танца "Зарафшон" отдела культуры Каттакурганского района, Самаркандская область
Шамшиева Валижона Адахамовича - мастера художественного слова, юмориста
Шерезданова Руслана Радиковича - главного режиссёра Государственного театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана
Эргашову Мохиру Туроповну - художественного руководителя фольклорно-этнографического народного ансамбля "Кулол шодаси" отдела культуры Касбинского района, Кашкадарьинская область
Юсупову Гулчехру Урмановну - почётного балетмейстера
орденом "Соглом авлод учун" II степени
Зияеву Маликахон - профессора кафедры исполнительства на макомных инструментах Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, исполнителя на дутаре
Туляходжаеву Мухаббат Турабовну - профессора кафедры искусствоведения и культурологии Государственного института искусств и культуры Узбекистана
медалью "Келажак бунедкори"
Ибрагимова Шахриёра Шавкат угли - члена Союза писателей Узбекистана, поэта
Мамаражабову Наврузу Рустам кизи - солистку оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Мелибоева Элёра Зухриддин угли - певца Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Мухтарова Лазизбека Улугбек угли - макомиста ансамбля "Маком" Узбекского национального центра искусства макома имени Юнуса Раджаби
Сираджева Шохруха Тохир угли - звукорежиссёра, продюсера государственного учреждения "Узбекконцерт", диджея
Торееву Жанар Кутлимурат кизи - артистку балета Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха
Хамдамова Шохруха Баходиржон угли - преподавателя Республиканского колледжа эстрадного и циркового искусства имени Карима Зарипова, актёра
Эргашева Шохрухбека Абдуллажон угли - певца Государственного учреждения "Узбекконцерт"
медалью "Шухрат"
Абдуазимова Азизжона Хасанбоя угли - макомиста музыкального театра города Маргилана, Ферганская область
Авезова Рауфа Расуловича - директора Бухарского областного отделения Государственной филармонии Узбекистана
Агзамова Дониёра Бахтиёровича - старшего преподавателя кафедры музыкальной звукорежиссуры Института национальной эстрадного искусства имени Батыра Закирова
Азизова Шухрата Менгзияевича - члена Союза писателей Узбекистана, поэта
Атакулову Дилфузу Нуруллаевну - балетмейстера ансамбля "Лазги" Государственной филармонии Узбекистана
Ахмедову Фазилат Ботировну - солистку-вокалистку Государственной филармонии Узбекистана
Бабаева Хожаяза Джуманиязовича - директора Нукусского регионального реставрационного центра Дирекции по реставрации объектов культурного наследия, Республика Каракалпакстан
Байбосинову Сению Сарсенбаевну - заместителя директора по научной работе Государственного музея истории и культуры Республики Каракалпакстан
Варисова Саидакбара Асраровича - начальника проектного отдела по южным регионам Научно-исследовательского института культурного наследия
Гаибназарову Нигору Анорбаевну - главного режиссёра Сырдарьинского областного музыкального-драматического театра
Ибрагимова Жахонгира Бахтиёровича - постановочного оператора Творческого союза кинематографистов Узбекистана
Ибрагимову Гулчехру Шахобидиновну - члена Союза писателей Узбекистана, поэтессу
Изентаеву Гулбахар Жоллибаевну - директора Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого, Республика Каракалпакстан
Кадирова Махамада Пулатовича - начальника Управления культурного наследия Наманганской области
Калмуратова Нурлана Юсуповича - танцора Каракалпакского государственного национального фольклорного ансамбля "Айкуллаш"
Каримова Абдувохида Бозоровича - члена Республиканской ассоциации "Хунарманд", керамиста и художника, город Ташкент
Куканова Абдужалила Холматовича - певца Ферганского областного отделения Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Кулдошева Байрамали - члена Союза писателей Узбекистана, писателя
Курбоналиева Бобуржона Дилшод угли - главного дирижёра Национального эстрадно-симфонического оркестра имени Батыра Закирова Государственной филармонии Узбекистана
Лутфуллаева Самидхона Исмоиловича - артиста Государственного драматического театра Узбекистана
Мавлонкулова Мухаммад-Рашода Хожикул угли - директора государственного музея-заповедника "Коканд", Ферганская область
Мамадалиеву Мукаддас - солистку-вокалистку Государственного академического музыкального театра Узбекистана имени Мукими
Мамадиева Боходира Бобожоновича - директора Государственного музея истории и культуры Кашкадарьинской области
Матлубову Санобар Бузруковну - директора дома-музея Абдуллы Каххара
Махаммадиева Асада Шерзодовича - звукорежиссёра и оператора массовых мероприятий частного предприятия "Iosis", город Ташкент
Мойдинова Эргашбоя - режиссёра циркового коллектива "Маржона" отдела культуры Янгиюльского района, Ташкентская область
Мухиддинова Акмала Нусратиллоевича - члена Республиканской ассоциации "Хунарманд", резчика по дереву, Бухарская область
Нажмиддинова Бахтиёржона Усмоналиевича - артиста Бухарского областного музыкального-драматического театра
Одилову Гулнору Кличевну - члена Республиканской ассоциации "Хунарманд", вышивальщицу, Кашкадарьинская область
Пулатова Мирадила Мирсагатовича - начальника проектного отдела северо-западных регионов Научно-исследовательского института культурного наследия
Расулова Ихтиёржона Махмудовича - директора Андижанского областного музея истории и культуры
Рахимова Шохруха Алишер угли - члена Республиканской ассоциации "Хунарманд", гончара, город ташкент
Реймова Султамурата Еденбаевича - дирижера оркестра народных инструментов Каракалпакского отделения Государственной филармонии Узбекистана
Рузимова Зиёджона Хакимжановича - музыкального руководителя ансамбля "Маком" Узбекского национального центра искусства макома имени Юнуса Раджаби
Рустамова Улугбека Бохадировича - актера Государственного театра юного зрителя Узбекистана
Саидова Муминхона Мунир угли - директора Самаркандского археологического института имени Яхъё Гулямова, Самаркандская область
Самибаева Масуда Кимовича - директора государственного музея-заповедника "Самарканд", Самаркандская область
Санакулова Шухрата Абдукаримовича - главного режиссера Самаркандского областного музыкального-драматического театра
Тажиеву Рохат Закировну - заместителя директора Хорезмской областной библиотеки для слепых
Туранова Хамдамжона Мансуровича - продюсера проектов "Талант шоу" и "Овоз"
Умарова Алмаса Хабибовича - начальника отдела Дирекции по реставрации объектов культурного наследия
Умарова Нодирбека Тулкиновича - свободного творческого работника, композитора
Усманова Сирожиддина Махамадалиевича - преподавателя кафедры вокального и инструментального исполнительства Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, исполнителя на кануне
Файзиева Элбека Нуруллаевича - члена Творческого союза кинематографистов Узбекистана, актёра
Файзуллоева Миршакара Шухратовича - свободного творческого работника, телеведущего
Хайитова Фахриддина Худойкуловича - члена Союза писателей Узбекистана, поэта
Халилова Жамшида Набиевича - заместителя директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Бухара", Бухарская область
Холова Зохиджона Аширмат угли - главного специалиста Ташкентского областного отделения Союза писателей Узбекистана, поэта
Холову Наргис Абдурахмановну - заведующую фондово-архивным отделом Государственного музея истории Тимуридов
Юлдашева Зафара Абдуманнаповича - заместителя директора Центра развития детского контента
Юсупова Илхомиддина Шарофидиновича - директора Шахрисабзского регионального реставрационного центра Дирекции по реставрации объектов культурного наследия
Холикова Шокира Кузибой угли - преподавателя Ташкентского филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, сценариста и кинорежиссера
Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета по вопросам судебной реформы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2026
Глава РУз наградил молодых кинодеятелей за Гран-при Каннского инклюзивного кинофестиваля
20 мая, 11:19
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0