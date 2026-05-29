Президент Узбекистана наградил группу работников сфер культуры, искусства и литературы

Отмечен их значительный многолетний вклад в развитие национальной духовности, сохранение многовековых традиций и культурного наследия республики, а также активная общественная деятельность и поддержка молодых талантов.

2026-05-29T11:16+0500

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы работников сфер культуры, искусства и литературы за их значительный вклад в развитие национальной культуры и духовности, а также активную общественную деятельность.Высоких государственных наград, почетных званий, орденов и медалей удостоены деятели науки, культуры, искусства и литературы, внесшие достойный вклад в повышение культурного, художественного и интеллектуального потенциала народа, сохранение многовековых традиций и богатого наследия страны.В документе особо отмечены многолетняя плодотворная научно-творческая деятельность награжденных, их яркий талант, достойное представление Нового Узбекистана на международной арене, а также заслуги в укреплении в обществе принципов взаимного согласия, гуманизма и великодушия.Также отмечается, что награжденные внесли большой вклад в поддержку молодых талантов, развитие их способностей и мастерства, подготовку высококвалифицированных кадров и воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине и уважения к общечеловеческим ценностям.Согласно указу, ряду представителей отрасли присвоены почетные звания, вручены ордена и медали Республики Узбекистан:почетное звание "Узбекистон Республикаси халк артисти"почетное звание "Узбекистон Республикаси халк бахшиси"почетное звание "Узбекистон Республикаси халк рассоми"почетное звание "Узбекистон Республикаси халк устаси"почетное звание "Узбекистон Республикаси халк шоири"почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган артист"почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси"почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган маданият ходими"орденом "Буюк хизматлари учун"орденом "Эл-юрт хурмати"орденом "Фидокорона хизматлари учун"орденом "Мехнат шухрати"орденом "Дустлик"орденом "Соглом авлод учун" II степенимедалью "Келажак бунедкори"медалью "Шухрат"

награждение, президент узбекистана, общество, шавкат мирзиёев, культура, указ