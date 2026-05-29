Президент Узбекистана наградил группу работников сфер культуры, искусства и литературы
Отмечен их значительный многолетний вклад в развитие национальной духовности, сохранение многовековых традиций и культурного наследия республики, а также активная общественная деятельность и поддержка молодых талантов.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы работников сфер культуры, искусства и литературы за их значительный вклад в развитие национальной культуры и духовности, а также активную общественную деятельность.
Высоких государственных наград, почетных званий, орденов и медалей удостоены деятели науки, культуры, искусства и литературы, внесшие достойный вклад в повышение культурного, художественного и интеллектуального потенциала народа, сохранение многовековых традиций и богатого наследия страны.
В документе особо отмечены многолетняя плодотворная научно-творческая деятельность награжденных, их яркий талант, достойное представление Нового Узбекистана на международной арене, а также заслуги в укреплении в обществе принципов взаимного согласия, гуманизма и великодушия.
Также отмечается, что награжденные внесли большой вклад в поддержку молодых талантов, развитие их способностей и мастерства, подготовку высококвалифицированных кадров и воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине и уважения к общечеловеческим ценностям.
Согласно указу, ряду представителей отрасли присвоены почетные звания, вручены ордена и медали Республики Узбекистан:
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк артисти"
Байтаеву Гиёсу Ахмадкуловичу - певцу Государственной филармонии Узбекистана
Гаипову Рустамжану - певцу Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Матчанову Матякубу Садуллаевичу - председателю Творческого союза кинематографистов Узбекистана, киноактёру
Тиллаеву Учкуну Тураевичу - художественному руководителю Дворца культуры Министерства внутренних дел, актёру
Холтаджиеву Абдурахману Акбаровичу - артисту-музыканту ансамбля "Маком" имени Юнуса Раджаби Центра узбекского национального искусства макома
Ярашовой Рано Сайфидиновне - актрисе Узбекского национального академического драматического театра
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк бахшиси"
Эшбоеву Махаммаду Темиралиевичу - преподавателю детской школы музыки и искусства № 5 Джаркурганского района, бахши, Сурхандарьинская область
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк рассоми"
Махмудову Мавзуру Мансуровичу - доценту кафедры театрально-декорационной живописи Национального института живописи и дизайна имени Камолиддина Бехзода, художнику
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк устаси"
Файзуллаеву Хикматулле Рашидовичу - преподавателю художественного отделения Республиканской специализированной школы-интерната искусств, мастеру по резьбе
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк шоири"
Салимовой Шарипе - члену Союза писателей Узбекистана, поэтессе
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган артист"
Мамазоитову Отабеку Мамадалиевичу - певцу Ферганского областного отделения Государственной филармонии Узбекистана
Муминову Толибу Тешаевичу - актёру Узбекского национального академического драматического театра
Отажановой Масуде Юлдашевне - солистке-вокалистке Государственного академического музыкального театра Узбекистана имени Мукими
Расулову Хуршиду Нумоновичу - эстрадному певцу ансамбля "Дружбы народов"
Рахимджановой Илмире Рискалиевне - руководителю частного театра "Art house Hamsa", актрисе
Ризаевой Мунисахон Баходировне - певице Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Холмуминову Аскару Сайфуллаевичу - главному режиссёру Узбекского национального академического драматического театра
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси"
Абдурасулову Хайтиммату - члену Союза театральных деятелей Узбекистана, драматургу
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган маданият ходими"
Артиковой Наиле Александровне - художественному руководителю детского ансамбля "Булбулча" Государственной филармонии Узбекистана
Давлатову Олиму Давлатовичу - директору Международного общественного фонда имени Алишера Навои, литературоведу
Ерназарову Бекназару - ответственному секретарю Союза писателей Каракалпакстана, писателю
Мирзаевой Зебо Боймановне - члену Союза писателей Узбекистана, поэтессе
Эргашеву Ботиржону Юлдашевичу - директору Научно-исследовательского института культурологии и нематериального культурного наследия, поэту
орденом "Буюк хизматлари учун"
Камилова Эркинбоя - актёра Узбекского национального академического драматического театра
Сагдиева Ёдгара Хабибовича - директора Узбекского национального академического драматического театра, актёра
орденом "Эл-юрт хурмати"
Азамова Эркина Нормаматовича - главного редактора журнала "Тафаккур", писателя
Мусакова Зулфихара Джалаловича - постановочного режиссёра Государственного учреждения "Узбекфильм"
Халилову Мавлуду Болтаевну (Матлубу Дадабоеву) - исполнительницу макома, профессора кафедры исполнения макома Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
Абдуллаеву Раису Ураимовну - артиста Джизакского областного музыкально-драматического театра
Азимова Усмонкула - заведующего литературным отделом Узбекского национального академического драматического театра, поэта
Атабаева Давронбека Джуманазаровича - директора Хорезмского областного театра кукол
Бакаева Убайдулло Амоновича - режиссёра Бухарского областного музыкально-драматического театра
Мухамедкаримова Бехзада Абдулазизовича - актёра Узбекского национального академического драматического театра
Нуритдинова Хайруллу Бокиджоновича - первого заместителя председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Раимджанова Анвара Хусаиновича - художественного руководителя камерного оркестра "Солисты Узбекистана" Государственной филармонии Узбекистана
Умарбекова Джавлята Юсуповича - профессора кафедры станковой живописи Национального института живописи и дизайна имени Камолиддина Бехзода, художника
Умарову Салиму Бахроновну - члена Союза писателей Узбекистана, поэтессу, Навоийская область
орденом "Мехнат шухрати"
Абдуллаеву Мухаббат Ходжиалимовну - артистку Узбекского государственного драматического театра
Абдурашидова Абдулахата - музыканта ансамбля Юнуса Раджаби Центра узбекского национального искусства макома
Азизбаева Салохиддина Садуллаевича - профессора кафедры исполнительства на макомных инструментах Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, певца
Амриддинова Шахобиддина Нажмиддиновича - члена Союза деятелей искусств Узбекистана, мастера резьбы по ганчу, Самаркандская область
Атаджанова Азамата Бекчановича - директора Ургенчской специализированной школы-интерната искусства макома, певца, Хорезмская область
Ахмедова Жахонгира Адилхожаевича - директора Центра развития детского контента, кинорежиссёра
Ахмеда Жасима Аббаса Ал-Зубаиди - старшего преподавателя кафедры теории и практики перевода с арабского языка Узбекского государственного университета мировых языков
Бекчанову Мехрижон Гуламовну - солиста-вокалиста Государственного академического музыкального театра Узбекистана имени Мукими
Джураева Ашурали Ачиловича - члена Союза писателей Узбекистана, писателя
Исламова Элмурата Мухутовича - художественного руководителя группы национальных доиристов "Бек" Государственной филармонии Узбекистана
Кадирова Уткура Сакиджановича - члена ансамбля "Сато", исполнителя на гиджаке
Каримову Розу Машуровну - почётную артистку Государственного театра сатиры Узбекистана
Матякубова Отаназара - доцента кафедры истории узбекской музыки Государственной консерватории Узбекистана, музыковеда
Мухаммада Аббоса Хана - почётного члена Союза писателей Узбекистана, писателя и публициста
Насирова Элёра Расулевича - ведущего мастера сцены, актёра Государственного драматического театра Узбекистана
Номозова Махмуда Алматовича - солиста Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Норкобилова Нормурата - члена Союза писателей Узбекистана, писателя
Рахматуллаеву Замиру Султановну - доцента кафедры музыкальной педагогики Государственной консерватории Узбекистана, исполнителя на кашгарском рубабе
Садикова Тохира Бахрамджановича - певца Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Толипова Шухрата Маннаповича - художественного руководителя Государственного академического оркестра народных инструментов Государственной филармонии Узбекистана
Хожиева Толиба Тожиевича - ведущего мастера сцены Государственного молодёжного театра Узбекистана, актёра
Шадманова Шохруха Уктамовича - певца Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Юлдашева Абдикаюма Тургунбаевича - члена Союза писателей Узбекистана, писателя
Юнусову Сайёру Абдуллажановну - актрису Узбекского национального академического драматического театра
орденом "Дустлик"
Абдуллаева Евгения Викторовича - члена Союза писателей Узбекистана, писателя, поэта и переводчика
Абдурахимова Кахрамана - актёра Узбекского национального академического драматического театра
Абидова Шорустама Файзуллаевича - режиссёра Государственной филармонии Узбекистана
Аликулова Мурадиллу Химматовича - руководителя кружка по искусству бахши отдела культуры Нишанского района, бахши, Кашкадарьинская область
Алимахсумова Камолиддина Мохировича - исполнителя макома
Аллабергенова Улмаса Худаяровича - певца Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Апухтина Виктора Олеговича - члена Союза художников Узбекистана, графического художника, город Ташкент
Аргонова Шахриёра Алоевича - певца Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Баймуратова Ашуркула - члена Союза писателей Узбекистана, поэта, Ташкентская область
Боймуродова Шерзода Анваровича - актёра Государственного молодежного театра Узбекистана
Вахрушеву Нину Семеновна - художественного руководителя хора ветеранов "Кизил чиннигул" отдела культуры Бостанлыкского района, Ташкентская область
Ганиева Анваржона Жумабаевича - певца Государственной филармонии Узбекистана
Джумаева Александра Бабаниязовича - ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского института культурологии и нематериального культурного наследия
Жололову Холисхон Янгибоевну - заведующую отделом культуры Булакбашинского района, Андижанская область
Жуманова Гайбуллу Ибрагимовича - артиста Узбекского государственного драматического театра
Закирову Барно Абзаловну - заведующую труппой Государственного академического русского драматического театра Узбекистана
Исакджанова Хасана - преподавателя практической графики Республиканской специализированной школы художественной школы имени П.Бенькова
Исмияминову Турсинай Саттаровну - руководителя фольклорно-этнографического ансамбля "Навбахор" отдела культуры города Алмалыка, Ташкентская область
Кадирова Улугбека Насировича - члена Творческого союза кинематографистов Узбекистана, актёра
Комилова Останакула Одиловича - директора Кашкадарьинской областной библиотеки для слепых
Мaтaнoва Икрама Юлдaшeвича - артиста-музыканта ансамбля “Маком” узбекского национального центра искусства макома имени Юнуса Раджаби
Мамажонова Баходира Акрамовича - певца Ферганского областного отделения Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Мигнарева Абдухалила Абдуллаевича - члена Союза кинематографистов Узбекистана, киноактёра
Муратова Рустама Сайдималиковича - члена Союза кинематографистов Узбекистана, кинооператора
Нарказакова Махмуда Мамадалиевича - заведующего отделом культуры Фаришского района, Джизакская область
Насирову Буритош - члена Союза писателей Узбекистана, публициста, Кашкадарьинская область
Очилова Уткиржона Умаркуловича - актёра Каттакурганского городского драматического театра, Самаркандская область
Рахимова Эгамберди Шаматовича - артиста Узбекского государственного драматического театра
Рахманову Гулнору - свободного художника
Рахмонова Дамира Уктамовича - солиста оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Режаметову Нилуфар Илхамовну - доцента кафедры музыкального образования Узбекского национального педагогического университета имени Низами, искусствоведа
Сидикова Хабижона - члена Союза писателей Узбекистана, писателя, Андижанская область
Ташметова Балтабая Намановича - мастера художественного слова, юмориста государственного учреждения "Узбекконцерт"
Узакова Алишера Мухамаджановича - члена Творческого союза кинематографистов Узбекистана, актёра
Умарова Мамура Боташиковича - профессора кафедры искусствоведения и культурологии Государственного института искусств и культуры Узбекистана
Файзуллаева Анвара Рахматиллаевича - преподавателя кафедры звукорежиссуры и операторского мастерства Государственного института искусств и культуры Узбекистана
Хакимова Набижона - музыкального руководителя детского ансамбля песни и танца "Дилрабо" отдела культуры Мирзаабадского района, Сырдарьинская область
Хасанова Зарифа Олимовича - режиссёра театра-студии "Silk Route Marionettes"
Ходжамбердиеву Замирахон - члена Союза писателей Узбекистана, поэтессу
Худайбердиева Мансура - художественного руководителя народного ансамбля песни и танца "Зарафшон" отдела культуры Каттакурганского района, Самаркандская область
Шамшиева Валижона Адахамовича - мастера художественного слова, юмориста
Шерезданова Руслана Радиковича - главного режиссёра Государственного театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана
Эргашову Мохиру Туроповну - художественного руководителя фольклорно-этнографического народного ансамбля "Кулол шодаси" отдела культуры Касбинского района, Кашкадарьинская область
Юсупову Гулчехру Урмановну - почётного балетмейстера
орденом "Соглом авлод учун" II степени
Зияеву Маликахон - профессора кафедры исполнительства на макомных инструментах Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, исполнителя на дутаре
Туляходжаеву Мухаббат Турабовну - профессора кафедры искусствоведения и культурологии Государственного института искусств и культуры Узбекистана
медалью "Келажак бунедкори"
Ибрагимова Шахриёра Шавкат угли - члена Союза писателей Узбекистана, поэта
Мамаражабову Наврузу Рустам кизи - солистку оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Мелибоева Элёра Зухриддин угли - певца Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Мухтарова Лазизбека Улугбек угли - макомиста ансамбля "Маком" Узбекского национального центра искусства макома имени Юнуса Раджаби
Сираджева Шохруха Тохир угли - звукорежиссёра, продюсера государственного учреждения "Узбекконцерт", диджея
Торееву Жанар Кутлимурат кизи - артистку балета Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха
Хамдамова Шохруха Баходиржон угли - преподавателя Республиканского колледжа эстрадного и циркового искусства имени Карима Зарипова, актёра
Эргашева Шохрухбека Абдуллажон угли - певца Государственного учреждения "Узбекконцерт"
медалью "Шухрат"
Абдуазимова Азизжона Хасанбоя угли - макомиста музыкального театра города Маргилана, Ферганская область
Авезова Рауфа Расуловича - директора Бухарского областного отделения Государственной филармонии Узбекистана
Агзамова Дониёра Бахтиёровича - старшего преподавателя кафедры музыкальной звукорежиссуры Института национальной эстрадного искусства имени Батыра Закирова
Азизова Шухрата Менгзияевича - члена Союза писателей Узбекистана, поэта
Атакулову Дилфузу Нуруллаевну - балетмейстера ансамбля "Лазги" Государственной филармонии Узбекистана
Ахмедову Фазилат Ботировну - солистку-вокалистку Государственной филармонии Узбекистана
Бабаева Хожаяза Джуманиязовича - директора Нукусского регионального реставрационного центра Дирекции по реставрации объектов культурного наследия, Республика Каракалпакстан
Байбосинову Сению Сарсенбаевну - заместителя директора по научной работе Государственного музея истории и культуры Республики Каракалпакстан
Варисова Саидакбара Асраровича - начальника проектного отдела по южным регионам Научно-исследовательского института культурного наследия
Гаибназарову Нигору Анорбаевну - главного режиссёра Сырдарьинского областного музыкального-драматического театра
Ибрагимова Жахонгира Бахтиёровича - постановочного оператора Творческого союза кинематографистов Узбекистана
Ибрагимову Гулчехру Шахобидиновну - члена Союза писателей Узбекистана, поэтессу
Изентаеву Гулбахар Жоллибаевну - директора Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого, Республика Каракалпакстан
Кадирова Махамада Пулатовича - начальника Управления культурного наследия Наманганской области
Калмуратова Нурлана Юсуповича - танцора Каракалпакского государственного национального фольклорного ансамбля "Айкуллаш"
Каримова Абдувохида Бозоровича - члена Республиканской ассоциации "Хунарманд", керамиста и художника, город Ташкент
Куканова Абдужалила Холматовича - певца Ферганского областного отделения Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Кулдошева Байрамали - члена Союза писателей Узбекистана, писателя
Курбоналиева Бобуржона Дилшод угли - главного дирижёра Национального эстрадно-симфонического оркестра имени Батыра Закирова Государственной филармонии Узбекистана
Лутфуллаева Самидхона Исмоиловича - артиста Государственного драматического театра Узбекистана
Мавлонкулова Мухаммад-Рашода Хожикул угли - директора государственного музея-заповедника "Коканд", Ферганская область
Мамадалиеву Мукаддас - солистку-вокалистку Государственного академического музыкального театра Узбекистана имени Мукими
Мамадиева Боходира Бобожоновича - директора Государственного музея истории и культуры Кашкадарьинской области
Матлубову Санобар Бузруковну - директора дома-музея Абдуллы Каххара
Махаммадиева Асада Шерзодовича - звукорежиссёра и оператора массовых мероприятий частного предприятия "Iosis", город Ташкент
Мойдинова Эргашбоя - режиссёра циркового коллектива "Маржона" отдела культуры Янгиюльского района, Ташкентская область
Мухиддинова Акмала Нусратиллоевича - члена Республиканской ассоциации "Хунарманд", резчика по дереву, Бухарская область
Нажмиддинова Бахтиёржона Усмоналиевича - артиста Бухарского областного музыкального-драматического театра
Одилову Гулнору Кличевну - члена Республиканской ассоциации "Хунарманд", вышивальщицу, Кашкадарьинская область
Пулатова Мирадила Мирсагатовича - начальника проектного отдела северо-западных регионов Научно-исследовательского института культурного наследия
Расулова Ихтиёржона Махмудовича - директора Андижанского областного музея истории и культуры
Рахимова Шохруха Алишер угли - члена Республиканской ассоциации "Хунарманд", гончара, город ташкент
Реймова Султамурата Еденбаевича - дирижера оркестра народных инструментов Каракалпакского отделения Государственной филармонии Узбекистана
Рузимова Зиёджона Хакимжановича - музыкального руководителя ансамбля "Маком" Узбекского национального центра искусства макома имени Юнуса Раджаби
Рустамова Улугбека Бохадировича - актера Государственного театра юного зрителя Узбекистана
Саидова Муминхона Мунир угли - директора Самаркандского археологического института имени Яхъё Гулямова, Самаркандская область
Самибаева Масуда Кимовича - директора государственного музея-заповедника "Самарканд", Самаркандская область
Санакулова Шухрата Абдукаримовича - главного режиссера Самаркандского областного музыкального-драматического театра
Тажиеву Рохат Закировну - заместителя директора Хорезмской областной библиотеки для слепых
Туранова Хамдамжона Мансуровича - продюсера проектов "Талант шоу" и "Овоз"
Умарова Алмаса Хабибовича - начальника отдела Дирекции по реставрации объектов культурного наследия
Умарова Нодирбека Тулкиновича - свободного творческого работника, композитора
Усманова Сирожиддина Махамадалиевича - преподавателя кафедры вокального и инструментального исполнительства Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, исполнителя на кануне
Файзиева Элбека Нуруллаевича - члена Творческого союза кинематографистов Узбекистана, актёра
Файзуллоева Миршакара Шухратовича - свободного творческого работника, телеведущего
Хайитова Фахриддина Худойкуловича - члена Союза писателей Узбекистана, поэта
Халилова Жамшида Набиевича - заместителя директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Бухара", Бухарская область
Холова Зохиджона Аширмат угли - главного специалиста Ташкентского областного отделения Союза писателей Узбекистана, поэта
Холову Наргис Абдурахмановну - заведующую фондово-архивным отделом Государственного музея истории Тимуридов
Юлдашева Зафара Абдуманнаповича - заместителя директора Центра развития детского контента
Юсупова Илхомиддина Шарофидиновича - директора Шахрисабзского регионального реставрационного центра Дирекции по реставрации объектов культурного наследия
Холикова Шокира Кузибой угли - преподавателя Ташкентского филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, сценариста и кинорежиссера