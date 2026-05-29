Президент Узбекистана прибыл в Астану
13:28 29.05.2026 (обновлено: 13:36 29.05.2026)
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Астану, сообщила пресс-служба главы государства.
В столичном аэропорту главу Узбекистана встретили Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и другие официальные лица.
В соответствии с программой пребывания лидер Узбекистана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.