В Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета — трансляция
Президент Узбекистана прибыл в Астану
Глава Узбекистана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.
2026-05-29T13:28+0500
2026-05-29T13:36+0500
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Астану, сообщила пресс-служба главы государства.В столичном аэропорту главу Узбекистана встретили Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и другие официальные лица.В соответствии с программой пребывания лидер Узбекистана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.
13:28 29.05.2026 (обновлено: 13:36 29.05.2026)
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Астану, сообщила пресс-служба главы государства.
