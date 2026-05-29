Российские военные освободили несколько населенных пунктов в зоне спецоперации
Противник потерял несколько ББМ, автомобили, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ и тысячи военнослужащих.
2026-05-29T15:57+0500
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Российские подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоподгородное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.За неделю потери противника на данном направлении составили более 2250 военнослужащих, танк, 22 боевые бронированные машины, 58 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы.Освобождение Новоподгородного в Днепропетровской области создает условия для продвижения всей группировки "Центр", заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" ВС России освободили населенный пункт Лесное в Днепропетровской области.Подразделения российской группировки войск "Восток" за неделю нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.В зоне ответственности группировки войск "Восток" потери ВСУ составили свыше 1970 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Также российская группировка войск "Север" освободила Бударки и Караичное в Харьковской области.В ведомстве отметили, что также за этот период группировка установила контроль над Грановым и Нововасилевкой в Харьковской области, Запсельем и Рясным в Сумской области.Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1245 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 110 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы..
15:57 29.05.2026 (обновлено: 16:02 29.05.2026)
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik.
Российские подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоподгородное в Днепропетровской области, сообщили
в Минобороны РФ.
"За истекшие сутки подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоподгородное Днепропетровской области", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
За неделю потери противника на данном направлении составили более 2250 военнослужащих, танк, 22 боевые бронированные машины, 58 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы.
Освобождение Новоподгородного в Днепропетровской области создает условия для продвижения всей группировки "Центр", заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Новоподгородное, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом", – говорится в поздравительной телеграмме Белоусова.
Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" ВС России освободили населенный пункт Лесное в Днепропетровской области.
"За истекшие сутки освобожден населенный пункт Лесное Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
Подразделения российской группировки войск "Восток" за неделю нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.
В зоне ответственности группировки войск "Восток" потери ВСУ составили свыше 1970 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
Также российская группировка войск "Север" освободила Бударки и Караичное в Харьковской области.
"За истекшие сутки освобождены населенные пункты Бударки и Караичное Харьковской области", — говорится в сводке российского ведомства за период с 23 по 29 мая.
В ведомстве отметили, что также за этот период группировка установила контроль над Грановым и Нововасилевкой в Харьковской области, Запсельем и Рясным в Сумской области.
Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1245 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 110 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы..