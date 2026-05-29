Российские военные освободили несколько населенных пунктов в зоне спецоперации

Противник потерял несколько ББМ, автомобили, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ и тысячи военнослужащих.

2026-05-29T15:57+0500

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Российские подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоподгородное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.За неделю потери противника на данном направлении составили более 2250 военнослужащих, танк, 22 боевые бронированные машины, 58 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы.Освобождение Новоподгородного в Днепропетровской области создает условия для продвижения всей группировки "Центр", заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" ВС России освободили населенный пункт Лесное в Днепропетровской области.Подразделения российской группировки войск "Восток" за неделю нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.В зоне ответственности группировки войск "Восток" потери ВСУ составили свыше 1970 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Также российская группировка войск "Север" освободила Бударки и Караичное в Харьковской области.В ведомстве отметили, что также за этот период группировка установила контроль над Грановым и Нововасилевкой в Харьковской области, Запсельем и Рясным в Сумской области.Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1245 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 110 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы..

