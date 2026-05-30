Узбекистан наращивает экспорт в Сирию: первая партия товаров отправится в Алеппо

Достигнута предварительная договоренность об экспорте первой партии товаров объемом 10 грузовиков. В страну будут поставлены бытовая техника, масложировая продукция, автомобильные запчасти и моторные масла.

2026-05-30T18:08+0500

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Состоялась онлайн-встреча, посвященная развитию недавно открытого Торгового дома Узбекистана в сирийском городе Алеппо и расширению поставок отечественной продукции на рынок Сирии. В переговорах приняли участие председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Даврон Вахабов, Посол Узбекистана в Кувейте Аюбхон Юнусов, а также местные и зарубежные предприниматели.Федерация торговых палат Сирии: есть высокий интерес к продукции из УзбекистанаК обсуждению присоединились руководитель Торгового дома Узбекистана в Алеппо Ахмад Калаш, возглавляющий компанию "Kalash Trading Co., Ltd.", а также представители ряда узбекских предприятий, работающих в сферах электротехники, металлургии, агропромышленного комплекса, производства масел и цифровых технологий.Стороны рассмотрели перспективы увеличения спроса на узбекскую продукцию в Сирии, обсудили логистические маршруты и механизмы продвижения товаров через Торговый дом в Алеппо.Как сообщало ИА "Дунё", на прошлой неделе в Алеппо открылся узбекско-сирийский торговый дом и дистрибуционный центр. Он будет развивать торгово-экономические связи между Узбекистаном и Сирией, а также помогать выходу узбекских товаров на сирийский рынок. Через центр планируется продвигать продукцию под брендом "Made in Uzbekistan", налаживать прямые контакты между предпринимателями и развивать новые экспортные направления.По итогам встречи достигнута договоренность о поставке первой партии узбекской продукции в Сирию объемом 10 грузовых автомобилей. Из них четыре грузовика будут загружены бытовой техникой, еще четыре — масложировой продукцией, а два — автомобильными запчастями и моторными маслами.По данным ТПП Узбекистана, доставка одного контейнера из Узбекистана в Алеппо занимает около 10 дней, а средняя стоимость перевозки составляет порядка $2,5 тыс.Ожидается, что реализация достигнутых договоренностей станет важным шагом в укреплении торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Сирией.

