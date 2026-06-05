https://uz.sputniknews.ru/20260605/prezident-na-pmef-predlojil-sozdat-evraziyskiy-poyas-texnologicheskoy-industrializatsii-58146828.html

Шавкат Мирзиёев выступил на ПМЭФ: какие инициативы предложил президент Узбекистана

Шавкат Мирзиёев выступил на ПМЭФ: какие инициативы предложил президент Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана предложил сформировать Евразийский пояс технологической индустриализации, создать совместные цифровые и производственные экосистемы, а также запустить платформу развития человеческого капитала для интеграции образования, рынка труда и технологий.

2026-06-05T21:50+0500

2026-06-05T21:50+0500

2026-06-05T22:53+0500

шавкат мирзиёев

пмэф

президент узбекистана

экономика

санкт-петербург

россия

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, обозначив ключевые направления развития регионального и международного сотрудничества, а также стратегическое видение будущего Центральной Азии.Глава государства подчеркнул, что Узбекистан и весь центральноазиатский регион становятся самостоятельным центром экономического роста, где пересекаются транспортные, технологические и демографические тенденции будущего. По его словам, регион превращается в важный перекрёсток коммуникаций между Севером и Югом, Западом и Востоком.Для закрепления этой тенденции, отметил президент, необходим качественно новый уровень связанности — не только в сфере транспорта и логистики, но и через интеграцию цифровой, финансовой и производственной инфраструктуры. Формирование сильной, экономически связанной и стабильной Центральной Азии отвечает интересам всех международных партнеров.Отдельное внимание в выступлении было уделено отношениям с Россией. Президент назвал Россию стратегическим партнёром и союзником Узбекистана, подчеркнув, что сотрудничество между странами вышло на новый уровень многопланового взаимодействия.За последние десять лет взаимный товарооборот вырос более чем втрое — с $4 до $13 млрд. Совокупный портфель совместных проектов превышает $50 млрд. Активно развиваются межрегиональные связи, охватывающие ведущие российские субъекты и ключевые отрасли экономики, включая энергетику, машиностроение, химию, сельское хозяйство и логистику.Особое место занимает энергетическое сотрудничество. Благодаря совместным инвестиционным проектам производство электроэнергии в Узбекистане увеличилось в полтора раза. К 2030 году страна планирует довести генерацию до 120 млрд кВт⋅ч, значительная часть которой будет приходиться на возобновляемые источники энергии.Президент также сообщил о реализации совместного проекта по строительству первой гибридной атомной электростанции в Узбекистане с участием России, отметив его долгосрочное значение для развития инженерной школы и внедрения передовых технологий.Среди ключевых инициатив он выделил предложение о формировании "Евразийского пояса технологической индустриализации" — системы взаимосвязанных производственных и технологических кластеров, объединенных цифровой платформой промышленной кооперации. Основой для реализации инициативы может стать международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.Значительное внимание было уделено цифровой трансформации. Президент отметил, что цифровые платформы становятся новой инфраструктурой экономики, формируя экосистемы занятости, торговли и финансовых сервисов. Он предложил начать формирование совместной цифровой экосистемы, включая развитие цифровой торговли, унификацию регулирования и внедрение решений на основе искусственного интеллекта.Отдельно была подчеркнута роль человеческого капитала. Президент отметил, что Узбекистан является одной из самых молодых стран мира, где более половины населения составляет молодежь. В этой связи предложено создать совместную онлайн-платформу развития человеческого капитала, объединяющую образование, профессиональную подготовку и рынок труда.Также было предложено развивать гуманитарное сотрудничество через туристические и культурные проекты, включая инициативу "От Самарканда до Петербурга", предусматривающую совместные фестивали, выставки и культурные обмены.Говоря о результатах реформ, президент отметил, что экономика Узбекистана за последние годы выросла с $50 до $147 млрд, а за десятилетие привлечено более $150 млрд иностранных инвестиций. Экспорт товаров и услуг почти утроился.В завершение выступления глава государства подтвердил курс на дальнейшее расширение открытости экономики, развитие инвестиционной среды и создание Ташкентского международного финансового центра. Он пригласил международных инвесторов принять участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме, который состоится 16–18 июня.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.

https://uz.sputniknews.ru/20260605/plenarnoe-zasedanie-peterburgskiy-mejdunarodniy-ekonomicheskiy-forum-58128129.html

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