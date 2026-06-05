Шавкат Мирзиёев выступил на ПМЭФ: какие инициативы предложил президент Узбекистана
21:50 05.06.2026 (обновлено: 22:53 05.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании 29-го ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Президент Узбекистана предложил сформировать Евразийский пояс технологической индустриализации, создать совместные цифровые и производственные экосистемы, а также запустить платформу развития человеческого капитала для интеграции образования, рынка труда и технологий.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, обозначив ключевые направления развития регионального и международного сотрудничества, а также стратегическое видение будущего Центральной Азии.
Глава государства подчеркнул, что Узбекистан и весь центральноазиатский регион становятся самостоятельным центром экономического роста, где пересекаются транспортные, технологические и демографические тенденции будущего. По его словам, регион превращается в важный перекрёсток коммуникаций между Севером и Югом, Западом и Востоком.
Для закрепления этой тенденции, отметил президент, необходим качественно новый уровень связанности — не только в сфере транспорта и логистики, но и через интеграцию цифровой, финансовой и производственной инфраструктуры. Формирование сильной, экономически связанной и стабильной Центральной Азии отвечает интересам всех международных партнеров.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отдельное внимание в выступлении было уделено отношениям с Россией. Президент назвал Россию стратегическим партнёром и союзником Узбекистана, подчеркнув, что сотрудничество между странами вышло на новый уровень многопланового взаимодействия.
За последние десять лет взаимный товарооборот вырос более чем втрое — с $4 до $13 млрд. Совокупный портфель совместных проектов превышает $50 млрд. Активно развиваются межрегиональные связи, охватывающие ведущие российские субъекты и ключевые отрасли экономики, включая энергетику, машиностроение, химию, сельское хозяйство и логистику.
"Россия для Узбекистана больше, чем сосед по региону. Это наш проверенный временем стратегический партнер и союзник. Сегодня наши отношения вступили в новую эру. Сотрудничество стало многоуровневым и разноплановым", — сказал Мирзиеев.
Особое место занимает энергетическое сотрудничество. Благодаря совместным инвестиционным проектам производство электроэнергии в Узбекистане увеличилось в полтора раза. К 2030 году страна планирует довести генерацию до 120 млрд кВт⋅ч, значительная часть которой будет приходиться на возобновляемые источники энергии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании 29-го ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании 29-го ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент также сообщил о реализации совместного проекта по строительству первой гибридной атомной электростанции в Узбекистане с участием России, отметив его долгосрочное значение для развития инженерной школы и внедрения передовых технологий.
Среди ключевых инициатив он выделил предложение о формировании "Евразийского пояса технологической индустриализации" — системы взаимосвязанных производственных и технологических кластеров, объединенных цифровой платформой промышленной кооперации. Основой для реализации инициативы может стать международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
Значительное внимание было уделено цифровой трансформации. Президент отметил, что цифровые платформы становятся новой инфраструктурой экономики, формируя экосистемы занятости, торговли и финансовых сервисов. Он предложил начать формирование совместной цифровой экосистемы, включая развитие цифровой торговли, унификацию регулирования и внедрение решений на основе искусственного интеллекта.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отдельно была подчеркнута роль человеческого капитала. Президент отметил, что Узбекистан является одной из самых молодых стран мира, где более половины населения составляет молодежь. В этой связи предложено создать совместную онлайн-платформу развития человеческого капитала, объединяющую образование, профессиональную подготовку и рынок труда.
Также было предложено развивать гуманитарное сотрудничество через туристические и культурные проекты, включая инициативу "От Самарканда до Петербурга", предусматривающую совместные фестивали, выставки и культурные обмены.
"В целях укрепления культурно-гуманитарного измерения нашего сотрудничества предлагаем запустить проект креативно–туристического коридора "От Самарканда до Петербурга". Инициатива подразумевает организацию совместных фестивалей искусства и кино, музейных выставок, гастрономических недель и музыкальных событий", — сказал глава Узбекистана.
Говоря о результатах реформ, президент отметил, что экономика Узбекистана за последние годы выросла с $50 до $147 млрд, а за десятилетие привлечено более $150 млрд иностранных инвестиций. Экспорт товаров и услуг почти утроился.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
В завершение выступления глава государства подтвердил курс на дальнейшее расширение открытости экономики, развитие инвестиционной среды и создание Ташкентского международного финансового центра. Он пригласил международных инвесторов принять участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме, который состоится 16–18 июня.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.