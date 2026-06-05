https://uz.sputniknews.ru/20260605/rafael-grossi-atomnaya-energetika-novaya-stranica-uzbekistan-58113659.html

Рафаэль Гросси: Атомная энергетика открывает новую страницу для Узбекистана

Рафаэль Гросси: Атомная энергетика открывает новую страницу для Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что для размещения атомной электростанции в Узбекистане есть все благоприятные условия.

2026-06-05T11:55+0500

2026-06-05T11:55+0500

2026-06-05T12:28+0500

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высоко оценил начало реализации проекта по строительству атомной электростанции в Узбекистане, назвав его значимым и историческим этапом для страны и всей мировой атомной энергетики, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, речь идет о первом ядерном проекте Узбекистана, который отличается инновационным подходом. Он будет включать сочетание малых и крупных реакторов, что делает проект уникальным в мировой практике. Отдельно Гросси подчеркнул, что реализация проекта проходит в партнерстве с госкорпорацией "Росатом", которую он назвал одним из наиболее опытных и успешных мировых поставщиков ядерных технологий.Глава МАГАТЭ отметил, что для агентства принципиально важно, чтобы все атомные проекты реализовывались в строгом соответствии с международными стандартами безопасности, физической ядерной защиты и режимом нераспространения. По его словам, именно такие подходы уже применяются в проектах Росатома в разных странах мира.Глава "Узатома" назвал ключевые преимущества новой АЭС для УзбекистанаРафаэль Гросси также подчеркнул, что МАГАТЭ длительное время оказывает поддержку Узбекистану в развитии ядерной инфраструктуры и подготовке кадров. Он отметил, что успешная реализация атомного проекта требует ряда обязательных условий: развитой инфраструктуры, профессионального и независимого ядерного регулятора, а также устойчивой политической поддержки на уровне государства.По его оценке, все эти элементы в Узбекистане уже присутствуют, что делает запуск проекта своевременным и логичным шагом на фоне возобновления глобального интереса к атомной энергетике.Гросси также отметил, что решение Узбекистана о диверсификации энергетического баланса за счет атомной энергетики соответствует мировым тенденциям. Он подчеркнул, что сегодня атомная энергетика переживает новый этап развития, и все больше стран рассматривают ее как устойчивый и надежный источник энергии.Проект, по его словам, открывает новую страницу в истории энергетики страны и символизирует начало долгосрочного стратегического сотрудничества в этой сфере.Отдельно глава МАГАТЭ отметил символичность момента запуска проекта, подчеркнув участие руководства Узбекистана и России в церемонии. Он назвал этот день значимым и запоминающимся, выразив удовлетворение своим присутствием на церемонии.

https://uz.sputniknews.ru/20260605/shavkat-mirziyoev-vladimir-putin-start-nachalu-stroitelstva-aes-uzbekistan-58104510.html

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