https://uz.sputniknews.ru/20260605/rafael-grossi-atomnaya-energetika-novaya-stranica-uzbekistan-58113659.html
Рафаэль Гросси: Атомная энергетика открывает новую страницу для Узбекистана
Рафаэль Гросси: Атомная энергетика открывает новую страницу для Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Гендиректор МАГАТЭ отметил, что для размещения атомной электростанции в Узбекистане есть все благоприятные условия.
2026-06-05T11:55+0500
2026-06-05T11:55+0500
2026-06-05T12:28+0500
аэс
магатэ
атомная энергетика
рафаэль гросси
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58107208_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dd768ff4733dd7b1fa2a6a9ba32422b9.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высоко оценил начало реализации проекта по строительству атомной электростанции в Узбекистане, назвав его значимым и историческим этапом для страны и всей мировой атомной энергетики, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, речь идет о первом ядерном проекте Узбекистана, который отличается инновационным подходом. Он будет включать сочетание малых и крупных реакторов, что делает проект уникальным в мировой практике. Отдельно Гросси подчеркнул, что реализация проекта проходит в партнерстве с госкорпорацией "Росатом", которую он назвал одним из наиболее опытных и успешных мировых поставщиков ядерных технологий.Глава МАГАТЭ отметил, что для агентства принципиально важно, чтобы все атомные проекты реализовывались в строгом соответствии с международными стандартами безопасности, физической ядерной защиты и режимом нераспространения. По его словам, именно такие подходы уже применяются в проектах Росатома в разных странах мира.Глава "Узатома" назвал ключевые преимущества новой АЭС для УзбекистанаРафаэль Гросси также подчеркнул, что МАГАТЭ длительное время оказывает поддержку Узбекистану в развитии ядерной инфраструктуры и подготовке кадров. Он отметил, что успешная реализация атомного проекта требует ряда обязательных условий: развитой инфраструктуры, профессионального и независимого ядерного регулятора, а также устойчивой политической поддержки на уровне государства.По его оценке, все эти элементы в Узбекистане уже присутствуют, что делает запуск проекта своевременным и логичным шагом на фоне возобновления глобального интереса к атомной энергетике.Гросси также отметил, что решение Узбекистана о диверсификации энергетического баланса за счет атомной энергетики соответствует мировым тенденциям. Он подчеркнул, что сегодня атомная энергетика переживает новый этап развития, и все больше стран рассматривают ее как устойчивый и надежный источник энергии.Проект, по его словам, открывает новую страницу в истории энергетики страны и символизирует начало долгосрочного стратегического сотрудничества в этой сфере.Отдельно глава МАГАТЭ отметил символичность момента запуска проекта, подчеркнув участие руководства Узбекистана и России в церемонии. Он назвал этот день значимым и запоминающимся, выразив удовлетворение своим присутствием на церемонии.
https://uz.sputniknews.ru/20260605/shavkat-mirziyoev-vladimir-putin-start-nachalu-stroitelstva-aes-uzbekistan-58104510.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58107208_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_824e618d9bcdc13785e06bd81dd65e2f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аэс, магатэ, атомная энергетика, рафаэль гросси, узбекистан
аэс, магатэ, атомная энергетика, рафаэль гросси, узбекистан
Рафаэль Гросси: Атомная энергетика открывает новую страницу для Узбекистана
11:55 05.06.2026 (обновлено: 12:28 05.06.2026)
Гендиректор МАГАТЭ уверен, что для размещения атомной электростанции в Узбекистане есть все благоприятные условия.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высоко оценил начало реализации проекта по строительству атомной электростанции в Узбекистане, назвав его значимым и историческим этапом для страны и всей мировой атомной энергетики, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
По его словам, речь идет о первом ядерном проекте Узбекистана, который отличается инновационным подходом. Он будет включать сочетание малых и крупных реакторов, что делает проект уникальным в мировой практике. Отдельно Гросси подчеркнул, что реализация проекта проходит в партнерстве с госкорпорацией "Росатом", которую он назвал одним из наиболее опытных и успешных мировых поставщиков ядерных технологий.
Глава МАГАТЭ отметил, что для агентства принципиально важно, чтобы все атомные проекты реализовывались в строгом соответствии с международными стандартами безопасности, физической ядерной защиты и режимом нераспространения. По его словам, именно такие подходы уже применяются в проектах Росатома в разных странах мира.
Рафаэль Гросси также подчеркнул, что МАГАТЭ длительное время оказывает поддержку Узбекистану в развитии ядерной инфраструктуры и подготовке кадров. Он отметил, что успешная реализация атомного проекта требует ряда обязательных условий: развитой инфраструктуры, профессионального и независимого ядерного регулятора, а также устойчивой политической поддержки на уровне государства.
По его оценке, все эти элементы в Узбекистане уже присутствуют, что делает запуск проекта своевременным и логичным шагом на фоне возобновления глобального интереса к атомной энергетике.
"Для размещения атомной электростанции требуется особый набор условий. У вас должна быть хорошая инфраструктура, должен быть ядерный регулятор, который является профессиональным и независимым. И, что очень важно, необходима политическая поддержка и приверженность со стороны правительства. И мы видим все эти элементы в этой стране. Я думаю, что этот проект появляется в очень своевременный момент, когда ядерная энергетика вновь вызывает большой интерес во всем мире", — отметил Гросси.
Гросси также отметил, что решение Узбекистана о диверсификации энергетического баланса за счет атомной энергетики соответствует мировым тенденциям. Он подчеркнул, что сегодня атомная энергетика переживает новый этап развития, и все больше стран рассматривают ее как устойчивый и надежный источник энергии.
Проект, по его словам, открывает новую страницу в истории энергетики страны и символизирует начало долгосрочного стратегического сотрудничества в этой сфере.
Отдельно глава МАГАТЭ отметил символичность момента запуска проекта, подчеркнув участие руководства Узбекистана и России в церемонии. Он назвал этот день значимым и запоминающимся, выразив удовлетворение своим присутствием на церемонии.