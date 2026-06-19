https://uz.sputniknews.ru/20260619/robaxon-maxmudova-izbrana-predsedatelem-verxovnogo-suda-uzbekistana-58445024.html

Робахон Махмудова избрана председателем Верховного суда Узбекистана

Робахон Махмудова избрана председателем Верховного суда Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана внес в Сенат Олий Мажлиса представление об избрании Робахон Махмудовой на должность председателя Верховного суда республики.

2026-06-19T10:06+0500

2026-06-19T10:06+0500

2026-06-19T10:39+0500

узбекистан

назначение

президент узбекистана

верховный суд узбекистана

робахон махмудова

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0c/34876642_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_92c23cda13b3302bedcd72943cb1e242.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Робахон Махмудова избрана новым председателем Верховного суда Узбекистана. Соответствующее решение Сенат принял на заседании по представлению президента Шавката Мирзиёева.Ранее Бахтиёр Исломов был досрочно освобожден от должности председателя Верховного суда. Срок его полномочий должен был истечь в августе 2027 года.Робахон Анваровна Махмудова родилась в 1958 году в Ферганской области. Ее трудовой стаж в судебно-правовой системе составляет 50 лет, из которых 20 лет она проработала судьей.Трудовую деятельность Махмудова начала в 1976 году в качестве секретаря президиума Ферганского областного суда. За годы работы занимала различные должности в судебной системе, исполнительных органах власти, а также в Сенате и Законодательной палате Олий Мажлиса.В разные годы работала нотариусом, заместителем начальника и первым заместителем начальника Управления юстиции Ферганской области, судьей областного суда по уголовным делам, председателем Ферганского городского суда, судьей Верховного суда и председателем областного суда.Работу судей в Узбекистане будут оценивать с помощью ИИ — указС 2013 по 2017 год преподавала в юридическом колледже, затем возглавляла Народную приемную Президента Узбекистана в Ферганской области. В 2020 году занимала должность председателя комитета Сената Олий Мажлиса, а в 2020–2024 годах была первым заместителем председателя Верховного суда.С ноября 2024 года Махмудова является председателем Политического совета Социал-демократической партии "Адолат" и руководителем партийной фракции в Законодательной палате Олий Мажлиса.В 2020 году она была награждена орденом "Фидокорона хизматлари учун" ("За самоотверженную службу").

https://uz.sputniknews.ru/20260212/obespechenie-nezavisimosti-sudov-protivodeystvie-korruptsii-na-kontrole-prezidenta-55660436.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, назначение, президент узбекистана, верховный суд узбекистана, робахон махмудова