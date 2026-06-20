https://uz.sputniknews.ru/20260620/les-u-vodoxranilischa-oktepa-v-surxandare-stanet-dendrologicheskim-parkom-58473273.html

От частной инициативы к госпроекту: лес Александра Федина станет дендрологическим парком

От частной инициативы к госпроекту: лес Александра Федина станет дендрологическим парком

Sputnik Узбекистан

Александр Федин — человек, который своими усилиями высадил уникальный лесной массив у водохранилища "Октепа". Теперь он примет участие в создании на его основе дендрологического парка площадью 1500 гектаров.

2026-06-20T14:26+0500

2026-06-20T14:26+0500

2026-06-20T14:51+0500

экология

лес

природа

дендрологический парк

охрана окружающей среды

азиз абдухакимов

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Советник президента Узбекистана по вопросам экологии – председатель Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов посетил Джаркурганский район Сурхандарьинской области, где встретился с энтузиастом природоохранной деятельности Александром Фединым. В ходе визита он также ознакомился с уникальным лесным массивом, созданным на территории водохранилища "Октепа". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Этот природный комплекс, сформированный на протяжении многих лет усилиями Федина, стал местом обитания диких животных, птиц и других представителей биоразнообразия, превратившись в значимый экологический объект региона.Китайские технологии помогут озеленить засушливые территории УзбекистанаВ ходе встречи Александру Федину сообщили, что он будет трудоустроен в Агентство лесного хозяйства, входящее в систему Национального комитета по экологии и изменению климата.Шавкат Мирзиёев дал старт созданию Национального дендрологического парка в ТашкентеКроме того, принято решение о преобразовании территории водохранилища "Октепа" в дендрологический парк общей площадью 1500 гектаров. Новый парк будет направлен на сохранение и развитие уникальной экосистемы, созданной на этой территории.В пресс-службе также рассказали, что с учетом многолетнего вклада Федина в охрану природы, ему будет предоставлено служебное жилье с необходимыми условиями на территории будущего дендрологического парка. Также планируется обеспечить сотрудников парка всем необходимым, включая транспорт для охраны и обслуживания территории.

https://uz.sputniknews.ru/20260428/uzbekistan-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-sng-v-oblasti-oxrany-okrujayuschey-sredy-57193948.html

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экология, лес, природа, дендрологический парк, охрана окружающей среды, азиз абдухакимов