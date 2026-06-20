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https://uz.sputniknews.ru/20260620/les-u-vodoxranilischa-oktepa-v-surxandare-stanet-dendrologicheskim-parkom-58473273.html
От частной инициативы к госпроекту: лес Александра Федина станет дендрологическим парком
От частной инициативы к госпроекту: лес Александра Федина станет дендрологическим парком
Sputnik Узбекистан
Александр Федин — человек, который своими усилиями высадил уникальный лесной массив у водохранилища "Октепа". Теперь он примет участие в создании на его основе дендрологического парка площадью 1500 гектаров.
2026-06-20T14:26+0500
2026-06-20T14:51+0500
экология
лес
природа
дендрологический парк
охрана окружающей среды
азиз абдухакимов
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Советник президента Узбекистана по вопросам экологии – председатель Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов посетил Джаркурганский район Сурхандарьинской области, где встретился с энтузиастом природоохранной деятельности Александром Фединым. В ходе визита он также ознакомился с уникальным лесным массивом, созданным на территории водохранилища "Октепа". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Этот природный комплекс, сформированный на протяжении многих лет усилиями Федина, стал местом обитания диких животных, птиц и других представителей биоразнообразия, превратившись в значимый экологический объект региона.Китайские технологии помогут озеленить засушливые территории УзбекистанаВ ходе встречи Александру Федину сообщили, что он будет трудоустроен в Агентство лесного хозяйства, входящее в систему Национального комитета по экологии и изменению климата.Шавкат Мирзиёев дал старт созданию Национального дендрологического парка в ТашкентеКроме того, принято решение о преобразовании территории водохранилища "Октепа" в дендрологический парк общей площадью 1500 гектаров. Новый парк будет направлен на сохранение и развитие уникальной экосистемы, созданной на этой территории.В пресс-службе также рассказали, что с учетом многолетнего вклада Федина в охрану природы, ему будет предоставлено служебное жилье с необходимыми условиями на территории будущего дендрологического парка. Также планируется обеспечить сотрудников парка всем необходимым, включая транспорт для охраны и обслуживания территории.
https://uz.sputniknews.ru/20260428/uzbekistan-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-sng-v-oblasti-oxrany-okrujayuschey-sredy-57193948.html
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экология, лес, природа, дендрологический парк, охрана окружающей среды, азиз абдухакимов
экология, лес, природа, дендрологический парк, охрана окружающей среды, азиз абдухакимов

От частной инициативы к госпроекту: лес Александра Федина станет дендрологическим парком

14:26 20.06.2026 (обновлено: 14:51 20.06.2026)
© Комитет по ЭкологииАзиз Абдуҳакимов встретился с Александром Фединым
Азиз Абдуҳакимов встретился с Александром Фединым - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2026
© Комитет по Экологии
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Александр Федин — человек, который своими усилиями высадил уникальный лесной массив у водохранилища "Октепа". Теперь он примет участие в создании на его основе дендрологического парка площадью 1500 гектаров.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Советник президента Узбекистана по вопросам экологии – председатель Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов посетил Джаркурганский район Сурхандарьинской области, где встретился с энтузиастом природоохранной деятельности Александром Фединым. В ходе визита он также ознакомился с уникальным лесным массивом, созданным на территории водохранилища "Октепа". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
© Комитет по ЭкологииАзиз Абдуҳакимов встретился с Александром Фединым
Азиз Абдуҳакимов встретился с Александром Фединым - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2026
Азиз Абдуҳакимов встретился с Александром Фединым
© Комитет по Экологии
Этот природный комплекс, сформированный на протяжении многих лет усилиями Федина, стал местом обитания диких животных, птиц и других представителей биоразнообразия, превратившись в значимый экологический объект региона.
Китайские технологии помогут озеленить засушливые территории Узбекистана
В ходе встречи Александру Федину сообщили, что он будет трудоустроен в Агентство лесного хозяйства, входящее в систему Национального комитета по экологии и изменению климата.
Шавкат Мирзиёев дал старт созданию Национального дендрологического парка в Ташкенте
Кроме того, принято решение о преобразовании территории водохранилища "Октепа" в дендрологический парк общей площадью 1500 гектаров. Новый парк будет направлен на сохранение и развитие уникальной экосистемы, созданной на этой территории.
© Комитет по ЭкологииАзиз Абдуҳакимов встретился с Александром Фединым
Азиз Абдуҳакимов встретился с Александром Фединым - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2026
Азиз Абдуҳакимов встретился с Александром Фединым
© Комитет по Экологии
В пресс-службе также рассказали, что с учетом многолетнего вклада Федина в охрану природы, ему будет предоставлено служебное жилье с необходимыми условиями на территории будущего дендрологического парка. Также планируется обеспечить сотрудников парка всем необходимым, включая транспорт для охраны и обслуживания территории.
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