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https://uz.sputniknews.ru/20260626/magate-missiya-uzbekistan-58618782.html
МАГАТЭ завершила очередную миссию в Узбекистане
МАГАТЭ завершила очередную миссию в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Эксперты отметили, что с точки зрения реализации проекта по строительству малого модульного реактора за пределами страны-изготовителя, опыт Узбекистана будет ценным для других государств.
2026-06-26T18:15+0500
2026-06-26T18:15+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR) в Узбекистане. В мероприятии по этому поводу заместитель директора агентства "Узатом" Шахзод Алиризаев поблагодарил экспертов за поддержку, оказанную в рамках миссии, направленной на развитие национальной ядерной инфраструктуры, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Заместитель председателя Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Республики Узбекистан Сардорбек Якубеков добавил, что рекомендации и предложения послужат важным ориентиром для дальнейшей работы и внесут значительный вклад в укрепление институционального потенциала.Как изменится энергетический рынок Узбекистана и какую роль в этом сыграет запуск АЭСРуководитель группы миссии МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR) Джон Хаддад в рамках выступления подчеркнул, что мир ждет опыт Узбекистана в деле строительства АЭС. Он отметил, что Узбекистан — одна из немногих стран, которые строят малые модульные реакторы за пределами страны-разработчика.По итогам мероприятия Джон Хаддад передал Шахзоду Алиризаеву результаты работы миссии и рекомендации по дальнейшему совершенствованию деятельности в сфере.После этого в агентстве "Узатом" состоялся брифинг с участием Джона Хаддада. Отвечая на вопросы корреспондента Sputnik Узбекистан, он сказал, что МАГАТЭ будет помогать Узбекистану в работе над совершенствованием ядерной инфраструктуры.Также он отметил, что МАГАТЭ призывает Узбекистан активно участвовать в мероприятиях организации для распространения опыта по строительству ММР."С точки зрения реализации такого проекта по строительству малого модульного реактора за пределами страны-изготовителя, будет очень ценным опытом и вкладом в международную арену и для МАГАТЭ, и для других государств, участвующих в этой организации", — подчеркнул он.
https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-uzbekistane-startovala-ocherednaya-missiya-magate--58521670.html
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аэс, магатэ, атомная энергетика, узбекистан, узатом, миссия
аэс, магатэ, атомная энергетика, узбекистан, узатом, миссия

МАГАТЭ завершила очередную миссию в Узбекистане

18:15 26.06.2026
© Sputnik МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
© Sputnik
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По мнению экспертов, с точки зрения реализации проекта по строительству малого модульного реактора за пределами страны-изготовителя, опыт Узбекистана будет ценным для других государств.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR) в Узбекистане. В мероприятии по этому поводу заместитель директора агентства "Узатом" Шахзод Алиризаев поблагодарил экспертов за поддержку, оказанную в рамках миссии, направленной на развитие национальной ядерной инфраструктуры, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
© Sputnik
"Проведенные встречи и экспертные сессии с представителями наших министерств и ведомств внесли значительный вклад в дальнейшее совершенствование национальной ядерной инфраструктуры. Мы высоко ценим поддержку, оказанную командой МАГАТЭ, а также обмен мнениями, содержащими рекомендации, основанные на лучшем международном опыте", — сказал он.
Заместитель председателя Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Республики Узбекистан Сардорбек Якубеков добавил, что рекомендации и предложения послужат важным ориентиром для дальнейшей работы и внесут значительный вклад в укрепление институционального потенциала.
© Sputnik / Sputnik МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
© Sputnik / Sputnik
"Национальными учреждениями и заинтересованными сторонами были предприняты значительные усилия, в том числе научные, для дальнейшего укрепления национальных объектов и продвижения внедрения международных стандартов и передовой практики. Регулирующий орган придает первостепенное значение внесению вклада в ядерную и радиационную безопасность, а также укреплению независимости и эффективности регулирования", — сказал он.
Как изменится энергетический рынок Узбекистана и какую роль в этом сыграет запуск АЭС
Руководитель группы миссии МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR) Джон Хаддад в рамках выступления подчеркнул, что мир ждет опыт Узбекистана в деле строительства АЭС. Он отметил, что Узбекистан — одна из немногих стран, которые строят малые модульные реакторы за пределами страны-разработчика.
© Sputnik МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
© Sputnik
"Этот опыт будет очень ценным. Все будут на вас смотреть. Как вы это сделали? Что вы сделали? Какие уроки извлекли? Итак, готовьтесь к тому, чтобы играть роль в глобальном ядерном ландшафте", — сказал он.
© Sputnik / Sputnik МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
© Sputnik / Sputnik
По итогам мероприятия Джон Хаддад передал Шахзоду Алиризаеву результаты работы миссии и рекомендации по дальнейшему совершенствованию деятельности в сфере.
© Sputnik МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
© Sputnik
После этого в агентстве "Узатом" состоялся брифинг с участием Джона Хаддада. Отвечая на вопросы корреспондента Sputnik Узбекистан, он сказал, что МАГАТЭ будет помогать Узбекистану в работе над совершенствованием ядерной инфраструктуры.
© Sputnik МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
© Sputnik
Также он отметил, что МАГАТЭ призывает Узбекистан активно участвовать в мероприятиях организации для распространения опыта по строительству ММР.
"С точки зрения реализации такого проекта по строительству малого модульного реактора за пределами страны-изготовителя, будет очень ценным опытом и вкладом в международную арену и для МАГАТЭ, и для других государств, участвующих в этой организации", — подчеркнул он.
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR) - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2026
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ
22 июня, 18:34
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