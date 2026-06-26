https://uz.sputniknews.ru/20260626/magate-missiya-uzbekistan-58618782.html

МАГАТЭ завершила очередную миссию в Узбекистане

МАГАТЭ завершила очередную миссию в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Эксперты отметили, что с точки зрения реализации проекта по строительству малого модульного реактора за пределами страны-изготовителя, опыт Узбекистана будет ценным для других государств.

2026-06-26T18:15+0500

2026-06-26T18:15+0500

2026-06-26T18:15+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR) в Узбекистане. В мероприятии по этому поводу заместитель директора агентства "Узатом" Шахзод Алиризаев поблагодарил экспертов за поддержку, оказанную в рамках миссии, направленной на развитие национальной ядерной инфраструктуры, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Заместитель председателя Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Республики Узбекистан Сардорбек Якубеков добавил, что рекомендации и предложения послужат важным ориентиром для дальнейшей работы и внесут значительный вклад в укрепление институционального потенциала.Как изменится энергетический рынок Узбекистана и какую роль в этом сыграет запуск АЭСРуководитель группы миссии МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR) Джон Хаддад в рамках выступления подчеркнул, что мир ждет опыт Узбекистана в деле строительства АЭС. Он отметил, что Узбекистан — одна из немногих стран, которые строят малые модульные реакторы за пределами страны-разработчика.По итогам мероприятия Джон Хаддад передал Шахзоду Алиризаеву результаты работы миссии и рекомендации по дальнейшему совершенствованию деятельности в сфере.После этого в агентстве "Узатом" состоялся брифинг с участием Джона Хаддада. Отвечая на вопросы корреспондента Sputnik Узбекистан, он сказал, что МАГАТЭ будет помогать Узбекистану в работе над совершенствованием ядерной инфраструктуры.Также он отметил, что МАГАТЭ призывает Узбекистан активно участвовать в мероприятиях организации для распространения опыта по строительству ММР."С точки зрения реализации такого проекта по строительству малого модульного реактора за пределами страны-изготовителя, будет очень ценным опытом и вкладом в международную арену и для МАГАТЭ, и для других государств, участвующих в этой организации", — подчеркнул он.

https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-uzbekistane-startovala-ocherednaya-missiya-magate--58521670.html

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