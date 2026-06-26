https://uz.sputniknews.ru/20260626/uzbekistan-unichtojili-pochti-3-tonny-narkoticheskix-veschestv-58615431.html

В Ташкенте уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ — фото

В Ташкенте уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ — фото

Sputnik Узбекистан

Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня.

2026-06-26T15:29+0500

2026-06-26T15:29+0500

2026-06-26T15:32+0500

узбекистан

борьба с наркоманией

наркотики

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Ташкенте прошла ежегодная акция по уничтожению очередной партии наркотических средств, изъятых правоохранительными органами республики в ходе борьбы с наркобизнесом. Об этом сообщает Служба госбезопасности Узбекистана.В рамках мероприятия сотрудники Службы государственной безопасности совместно с другими правоохранительными органами ликвидировали почти три тонны наркотиков и запрещенных препаратов. Конфискованные наркотические вещества сожгли в специальной доменной печи на одном из предприятий столицы. Общий вес уничтоженных наркотических средств составил 2 тонны 963 килограмма. Более тонны из уничтоженной партии составили гашиш и опий, которые остаются одними из наиболее распространенных наркотиков, изымаемых правоохранительными органами.Среди уничтоженных наркотиков:В ведомстве напомнили, что мероприятие проведено в рамках системной работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств и пресечению их распространения на территории страны.

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узбекистан, борьба с наркоманией, наркотики