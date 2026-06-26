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В Ташкенте уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ — фото
В Ташкенте уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ — фото
Sputnik Узбекистан
Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня.
2026-06-26T15:29+0500
2026-06-26T15:32+0500
узбекистан
борьба с наркоманией
наркотики
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Ташкенте прошла ежегодная акция по уничтожению очередной партии наркотических средств, изъятых правоохранительными органами республики в ходе борьбы с наркобизнесом. Об этом сообщает Служба госбезопасности Узбекистана.В рамках мероприятия сотрудники Службы государственной безопасности совместно с другими правоохранительными органами ликвидировали почти три тонны наркотиков и запрещенных препаратов. Конфискованные наркотические вещества сожгли в специальной доменной печи на одном из предприятий столицы. Общий вес уничтоженных наркотических средств составил 2 тонны 963 килограмма. Более тонны из уничтоженной партии составили гашиш и опий, которые остаются одними из наиболее распространенных наркотиков, изымаемых правоохранительными органами.Среди уничтоженных наркотиков:В ведомстве напомнили, что мероприятие проведено в рамках системной работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств и пресечению их распространения на территории страны.
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узбекистан, борьба с наркоманией, наркотики
узбекистан, борьба с наркоманией, наркотики

В Ташкенте уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ — фото

15:29 26.06.2026 (обновлено: 15:32 26.06.2026)
© СГБ Узбекистана.В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
© СГБ Узбекистана.
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Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Ташкенте прошла ежегодная акция по уничтожению очередной партии наркотических средств, изъятых правоохранительными органами республики в ходе борьбы с наркобизнесом. Об этом сообщает Служба госбезопасности Узбекистана.
© СГБ Узбекистана.В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ.
© СГБ Узбекистана.
В рамках мероприятия сотрудники Службы государственной безопасности совместно с другими правоохранительными органами ликвидировали почти три тонны наркотиков и запрещенных препаратов. Конфискованные наркотические вещества сожгли в специальной доменной печи на одном из предприятий столицы. Общий вес уничтоженных наркотических средств составил 2 тонны 963 килограмма.
Более тонны из уничтоженной партии составили гашиш и опий, которые остаются одними из наиболее распространенных наркотиков, изымаемых правоохранительными органами.
Среди уничтоженных наркотиков:
78 кг 368 г героина;
426 кг 351 г опия;
646 кг 639 г гашиша;
131 кг 370 г альфа-PVP;
61 кг 954 г мефедрона;
69 кг 255 г прегабалина;
а также другие наркотические и психоактивные вещества.
© СГБ Узбекистана.В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ. - Sputnik Узбекистан
1/7
© СГБ Узбекистана.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
© СГБ Узбекистана.В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ. - Sputnik Узбекистан
2/7
© СГБ Узбекистана.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
© СГБ Узбекистана.В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ. - Sputnik Узбекистан
3/7
© СГБ Узбекистана.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
© СГБ Узбекистана.В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ. - Sputnik Узбекистан
4/7
© СГБ Узбекистана.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
© СГБ Узбекистана.В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ. - Sputnik Узбекистан
5/7
© СГБ Узбекистана.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
© СГБ Узбекистана.В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ. - Sputnik Узбекистан
6/7
© СГБ Узбекистана.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
© СГБ Узбекистана.В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ. - Sputnik Узбекистан
7/7
© СГБ Узбекистана.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
1/7
© СГБ Узбекистана.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
2/7
© СГБ Узбекистана.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
3/7
© СГБ Узбекистана.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
4/7
© СГБ Узбекистана.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
5/7
© СГБ Узбекистана.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
6/7
© СГБ Узбекистана.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
7/7
© СГБ Узбекистана.
В Узбекистане уничтожили почти 3 тонны наркотических веществ
В ведомстве напомнили, что мероприятие проведено в рамках системной работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств и пресечению их распространения на территории страны.
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