В истории с ташкентским кладом появились неожиданные подробности

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Генпрокуратуре Узбекистана спустя месяц после появившейся информации об обнаруженном в столице кладе прокомментировали громкую находку. После проведенных проверок выяснилось, что ценность и состав клада сильно преувеличены.
Что касается семнадцати находок, обнаруженных 25 января Национальным университетом Узбекистана, то в настоящее время они переданы для хранения в Агентство по драгоценным металлам, где изучается их историческая ценность и стоимость.
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Студент четвертого курса Национального университета и сотрудник вуза М. Юсупов 19 января предоставил одному из местных СМИ информации и фото якобы найденных исторических ценностей на сумму в один миллион долларов. Сообщалось, что это ценности из особняка великого князя Николая Константиновича Романова, утраченные 80 лет назад.
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В Академии наук Узбекистана и в Национальном университете тогда отметили, что общая ценность находок не установлена и по данному факту будет проведена проверка.