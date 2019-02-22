В истории с ташкентским кладом появились неожиданные подробности

В январе в СМИ появилась информация, что в Ташкенте при раскопках в подвале старинного здания найдены ценности из особняка великого князя Николая Константиновича Романова, утраченные 80 лет назад.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Генпрокуратуре Узбекистана спустя месяц после появившейся информации об обнаруженном в столице кладе прокомментировали громкую находку. После проведенных проверок выяснилось, что ценность и состав клада сильно преувеличены.

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В частности, представленные прессе находки действительно относятся к ХIХ веку. Однако на самом деле эти экспонаты сотрудник Национального университета М. Юсупов на протяжении двух лет получал от ученых профессоров для музея. Все они принадлежат вузу, о чем свидетельствуют имеющиеся на вещах печати. Таким образом, сообщения о найденных восьми килограммах золота не соответствуют действительности.

Что касается семнадцати находок, обнаруженных 25 января Национальным университетом Узбекистана, то в настоящее время они переданы для хранения в Агентство по драгоценным металлам, где изучается их историческая ценность и стоимость.

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Студент четвертого курса Национального университета и сотрудник вуза М. Юсупов 19 января предоставил одному из местных СМИ информации и фото якобы найденных исторических ценностей на сумму в один миллион долларов. Сообщалось, что это ценности из особняка великого князя Николая Константиновича Романова, утраченные 80 лет назад.

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В Академии наук Узбекистана и в Национальном университете тогда отметили, что общая ценность находок не установлена и по данному факту будет проведена проверка.