Диалог с какаду: Дима Билан познакомился в Ташкенте с попугаем - фото

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Вчера отгремело мощнейшее открытие Humo Arena в Ташкенте, на котором собрался весь Узбекистан и самые яркие селебрити.
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Вчера мы рассказали вам о том, как шокированы приемом были Филипп Киркоров и Николай Басков, а также с каким трудом Дима Билан добрался до столицы республики.
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Сегодня же артист выложил у себя в Instagram свое прекрасное знакомство с ташкентским попугаем по имени Жако.
Дима Билан был настолько рад встрече, что заснял очень много милых видео, на которых долго переговаривается с белоснежным попугаем.
Также музыкант поблагодарил всех за такое грандиозное открытие спортивного комплекса и пожелал Ташкенту огромной удачи в спорте и новых побед.
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Сегодня в Ташкенте открыли новый большой спортивный комплекс !!! Пусть он приносит вам огромную удачу в спорте и новые победы !!! И Спасибо вам за такой теплейший приём, помимо взаимной симпатии друг к другу ещё и за то что здорово меня поддерживали !!! Мое почтение 🙂!!!!! Друзья! Завтрашняя Суббота будет насыщенной! Увидимся завтра?) Проведу прямой эфир в #instagram, в 19:00! Расскажу много позитивных новостей, свои планы на ближайший месяц, а также анонсирую новые даты тура #ПЛАНЕТАБИЛАН, видео-бекстейдж которого выйдет также завтра, в 18:00! Будет интересно!) До встречи! #билан #димабилан #прямойэфир
В Ташкенте 15 марта торжественно открыли первую в республике многофункциональную спортивную арену. Тысячи зрителей и гостей праздника стали свидетелями незабываемого представления с участием узбекских спортсменов, звезд мирового спорта и артистов эстрады из России.
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Открыл церемонию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, назвавший открытие Humo Arena новым этапом в развитии спорта в стране.
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Все возможности спорткомплекс наглядно продемонстрировали участники шоу: сменяя друг друга они превращали ледовую площадку то в бассейн, то в футбольное поле, то в боксерский ринг. Затем на лед вышли легендарные хоккеисты, а знаменитый форвард Павел Буре забросил первую символическую шайбу, открыв счет голам на новой арене.
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