Диалог с какаду: Дима Билан познакомился в Ташкенте с попугаем - фото

О том, как перед отъездом из Ташкента Дима Билан познакомился с красивым и разговорчивым какаду - читайте в нашем репортаже.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Вчера отгремело мощнейшее открытие Humo Arena в Ташкенте, на котором собрался весь Узбекистан и самые яркие селебрити.

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Вчера мы рассказали вам о том, как шокированы приемом были Филипп Киркоров и Николай Басков, а также с каким трудом Дима Билан добрался до столицы республики.

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Сегодня же артист выложил у себя в Instagram свое прекрасное знакомство с ташкентским попугаем по имени Жако.

Instagram Диалог с какаду: Дима Билан познакомился в Ташкенте с попугаем

Дима Билан был настолько рад встрече, что заснял очень много милых видео, на которых долго переговаривается с белоснежным попугаем.

Instagram Диалог с какаду: Дима Билан познакомился в Ташкенте с попугаем

Также музыкант поблагодарил всех за такое грандиозное открытие спортивного комплекса и пожелал Ташкенту огромной удачи в спорте и новых побед.

В Ташкенте 15 марта торжественно открыли первую в республике многофункциональную спортивную арену. Тысячи зрителей и гостей праздника стали свидетелями незабываемого представления с участием узбекских спортсменов, звезд мирового спорта и артистов эстрады из России.

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Открыл церемонию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, назвавший открытие Humo Arena новым этапом в развитии спорта в стране.

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Все возможности спорткомплекс наглядно продемонстрировали участники шоу: сменяя друг друга они превращали ледовую площадку то в бассейн, то в футбольное поле, то в боксерский ринг. Затем на лед вышли легендарные хоккеисты, а знаменитый форвард Павел Буре забросил первую символическую шайбу, открыв счет голам на новой арене.

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