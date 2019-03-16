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Диалог с какаду: Дима Билан познакомился в Ташкенте с попугаем - фото

Диалог с какаду: Дима Билан познакомился в Ташкенте с попугаем - фото

© Instagram
В Узбекистане
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Тема:
Открытие ледового дворца Humo Arena в Ташкенте (18)
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О том, как перед отъездом из Ташкента Дима Билан познакомился с красивым и разговорчивым какаду - читайте в нашем репортаже.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Вчера отгремело мощнейшее открытие Humo Arena в Ташкенте, на котором собрался весь Узбекистан и самые яркие селебрити.

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Вчера мы рассказали вам о том, как шокированы приемом были Филипп Киркоров и Николай Басков, а также с каким трудом Дима Билан добрался до столицы республики.

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Сегодня же артист выложил у себя в Instagram свое прекрасное знакомство с ташкентским попугаем по имени Жако.

Диалог с какаду: Дима Билан познакомился в Ташкенте с попугаем
Instagram
Диалог с какаду: Дима Билан познакомился в Ташкенте с попугаем

Дима Билан был настолько рад встрече, что заснял очень много милых видео, на которых долго переговаривается с белоснежным попугаем.

Диалог с какаду: Дима Билан познакомился в Ташкенте с попугаем
Instagram
Диалог с какаду: Дима Билан познакомился в Ташкенте с попугаем

Также музыкант поблагодарил всех за такое грандиозное открытие спортивного комплекса и пожелал Ташкенту огромной удачи в спорте и новых побед.

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Сегодня в Ташкенте открыли новый большой спортивный комплекс !!! Пусть он приносит вам огромную удачу в спорте и новые победы !!! И Спасибо вам за такой теплейший приём, помимо взаимной симпатии друг к другу ещё и за то что здорово меня поддерживали !!! Мое почтение 🙂!!!!! Друзья! Завтрашняя Суббота будет насыщенной! Увидимся завтра?) Проведу прямой эфир в #instagram, в 19:00! Расскажу много позитивных новостей, свои планы на ближайший месяц, а также анонсирую новые даты тура #ПЛАНЕТАБИЛАН, видео-бекстейдж которого выйдет также завтра, в 18:00! Будет интересно!) До встречи! #билан #димабилан #прямойэфир

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

В Ташкенте 15 марта торжественно открыли первую в республике многофункциональную спортивную арену. Тысячи зрителей и гостей праздника стали свидетелями незабываемого представления с участием узбекских спортсменов, звезд мирового спорта и артистов эстрады из России.

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Открыл церемонию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, назвавший открытие Humo Arena новым этапом в развитии спорта в стране.

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Все возможности спорткомплекс наглядно продемонстрировали участники шоу: сменяя друг друга они превращали ледовую площадку то в бассейн, то в футбольное поле, то в боксерский ринг. Затем на лед вышли легендарные хоккеисты, а знаменитый форвард Павел Буре забросил первую символическую шайбу, открыв счет голам на новой арене.

Самые яркие моменты вечера смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан >>

Тема:
Открытие ледового дворца Humo Arena в Ташкенте (18)
Теги:
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