В Ташкенте начали строить президентскую школу

Президентские школы в течение нескольких лет появятся во всех регионах республики. Строительство уже началось в Каракалпакстане и Хорезмской области.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Ташкенте началось строительство президентской школы, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования Узбекистана. Она расположится в Мирзо-Улугбекском районе.

Ранее к возведению объектов приступили в Нукусе (Каракалпакстан) и Хиве (Хорезмская область).

© Министерство народного образования Президентская школа, проект

Напомним, президент Шавкат Мирзиёев в феврале подписал постановление "О мерах по образованию президентских школ".

Изначально планировалось, что первые три школы будут построены в 2019 году в Нукусе, Ташкенте и Хиве. Позже было решено, что в этом году образовательное учреждение появится в Намангане. В остальных регионах страны президентские школы будут построены в 2020-2021 годах.

Шерматов рассказал, кто будет руководить президентскими школами >>>

Чтобы стать учеником президентской школы, ребенку предстоит пройти тестирование на логические мышление, собеседование, а также сдать письменный экзамен. Ответственность за отбор кандидатов из числа юных узбекистанцев — выпускников 4-го класса — возложена на Министерство народного образования.

© Министерство народного образования Президентская школа, проект

В первый учебный год в 5-10-й классы примут 144 ученика. В одном классе смогут обучаться 12 детей.

Помимо документа об образовании установленного государственного образца (свидетельство, аттестат), выпускники будут получать дипломы соответствующей программы международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement или International Advanced Levels), которые дают возможность поступить в ведущие зарубежные вузы.