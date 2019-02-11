Решимость без политической подоплеки: Иргашев об афгано-узбекских проектах

— Какую политику проводит сегодня Узбекистан для достижения мира в Афганистане?
— Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно заявлял о том, что перспективы стабильного и устойчивого развития в Центральной Азии неразрывно связаны с достижением мира в соседнем Афганистане. Наша страна традиционно проводит в отношении этого государства дружественную политику, основанную на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга, поддерживая правительство, избранное афганским народом.
Узбекистан готов поддерживать все усилия по стабилизации ситуации в Афганистане и возвращению этой страны в нормальное русло развития. В этом направлении значительным событием стала прошедшая в Ташкенте в марте 2018 года международная конференция. По словам президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, принятая по итогам форума Ташкентская декларация стала своего рода программой мира для Афганистана, в которой выражена консолидированная позиция участников встречи.
Сегодня все разделяют общее понимание, что никто из афганцев не должен оставаться за пределами мирного политического процесса. Необходима консолидация всего афганского общества вокруг национальных интересов во имя мира и процветания страны.
В целях реализации Ташкентской декларации по согласованию с Кабулом Узбекистан провел переговоры с лидерами основных афганских внутриполитических сил, а также представителями движения "Талибан"*. Помимо этого мы поддерживаем контакты с Российской Федерацией, США, Китаем, Пакистаном, Ираном, Индией и другими странами региона, а также с ключевыми государствами мусульманского мира по вопросу афганского урегулирования.
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Ташкент приветствует "Московский" формат консультаций по Афганистану как возможность обменяться мнениями и вести совместный поиск путей по решению вопроса окончательной стабилизации ситуации в Афганистане, прекращению боевых действий на территории страны. Мы считаем усилия России в этом направлении своевременными и востребованными.
— Какие двусторонние проекты сегодня осуществляет Узбекистан с Афганистаном?
— Наряду с непосредственно переговорным процессом мы также должны инвестировать в экономическое будущее, социальную стабильность Афганистана и в молодое поколение афганцев.
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Еще один крупный инфраструктурный проект — линия электропередачи Сурхан–Пули-Хумри, которая подключит Кабул к единой энергетической системе Центральной Азии. ЛЭП позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% – до 6 миллиардов кВт.ч в год. При этом с января 2018 года Узбекистан снизил цену на поставляемую соседнему государству электроэнергию почти на 45% — до 5 центов за киловатт.
Третье направление сотрудничество связано с подготовкой афганских специалистов. В Термезе успешно функционирует образовательный центр для афганских граждан, в котором обучаются 130 студентов. В перспективе планируется увеличить число учащихся до 250.
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Особое значение придается торговым связям с Афганистаном. Так, в Термезе создан международный логистический центр с таможенным терминалом "Термез-Карго-центр", призванный увеличить экспортно-импортные и транзитные грузопотоки. На базе свободной экономической зоны "Термез" планируется запуск производства для проектов и программ, реализуемых в Афганистане.
Кроме того, во второй половине 2019 года в Ташкенте состоится заседание Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (РЕККА).
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Товарооборот между Узбекистаном и Афганистаном за последние месяцы 2018 года вырос на 25% — до 600 миллионов долларов. В самое ближайшее время планируется довести двустороннюю торговлю до 1 миллиарда долларов. Узбекистан на 50% снизил тарифы на ж/д перевозки грузов, открыл с ноября 2017 года прямое авиасообщение между Ташкентом и Кабулом, а в афганских городах Мазари-Шариф и Кабул открылись узбекские Торговые дома.
Все эти меры свидетельствует о том, что Узбекистан полон решимости и далее наращивать двустороннее взаимодействие с Афганистаном, реализовывать в этой стране конкретные экономические проекты, лишенные, прежде всего, всякой политической подоплеки. Только под руководством народа Афганистана должен проходить процесс по установлению прочного мира в этой стране.
* Террористическая организация, запрещенная в России.