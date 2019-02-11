Решимость без политической подоплеки: Иргашев об афгано-узбекских проектах

Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал о мерах, предпринимаемых Ташкентом для урегулирования афганского кризиса.

— Какую политику проводит сегодня Узбекистан для достижения мира в Афганистане?

— Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно заявлял о том, что перспективы стабильного и устойчивого развития в Центральной Азии неразрывно связаны с достижением мира в соседнем Афганистане. Наша страна традиционно проводит в отношении этого государства дружественную политику, основанную на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга, поддерживая правительство, избранное афганским народом.

Узбекистан готов поддерживать все усилия по стабилизации ситуации в Афганистане и возвращению этой страны в нормальное русло развития. В этом направлении значительным событием стала прошедшая в Ташкенте в марте 2018 года международная конференция. По словам президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, принятая по итогам форума Ташкентская декларация стала своего рода программой мира для Афганистана, в которой выражена консолидированная позиция участников встречи.

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Именно после этой конференции заметно активизировались международные усилия по запуску переговорного процесса с привлечением всех внутриафганских политических сил, включая движение "Талибан"*. Афганская проблематика вновь оказалась в центре внимания Совета Безопасности ООН. Новую динамику приобрела деятельность других переговорных площадок — "Кабульского процесса", "Стамбульского процесса "Сердце Азии", "Московского формата", "Международной контактной группы" и "Контактной группы "ШОС – Афганистан".

Сегодня все разделяют общее понимание, что никто из афганцев не должен оставаться за пределами мирного политического процесса. Необходима консолидация всего афганского общества вокруг национальных интересов во имя мира и процветания страны.

В целях реализации Ташкентской декларации по согласованию с Кабулом Узбекистан провел переговоры с лидерами основных афганских внутриполитических сил, а также представителями движения "Талибан"*. Помимо этого мы поддерживаем контакты с Российской Федерацией, США, Китаем, Пакистаном, Ираном, Индией и другими странами региона, а также с ключевыми государствами мусульманского мира по вопросу афганского урегулирования.

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Ташкент приветствует "Московский" формат консультаций по Афганистану как возможность обменяться мнениями и вести совместный поиск путей по решению вопроса окончательной стабилизации ситуации в Афганистане, прекращению боевых действий на территории страны. Мы считаем усилия России в этом направлении своевременными и востребованными.

— Какие двусторонние проекты сегодня осуществляет Узбекистан с Афганистаном?

— Наряду с непосредственно переговорным процессом мы также должны инвестировать в экономическое будущее, социальную стабильность Афганистана и в молодое поколение афганцев.

Один из наиболее важных проектов — строительство железнодорожного коридора "Мазари-Шариф–Герат" , который в будущем обеспечит работой 30 тысяч афганцев и позволит Кабулу ежегодно получать прибыль от транзита в размере 400-500 миллионов долларов. Также рассматривается возможность прокладки дороги от Мазари-Шарифа через Кабул до Пешавара. Эта дорога может стать частью Евроазиатской концепции взаимосвязанности, которая сегодня поддерживается Европейским Союзом.

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Еще один крупный инфраструктурный проект — линия электропередачи Сурхан–Пули-Хумри, которая подключит Кабул к единой энергетической системе Центральной Азии. ЛЭП позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% – до 6 миллиардов кВт.ч в год. При этом с января 2018 года Узбекистан снизил цену на поставляемую соседнему государству электроэнергию почти на 45% — до 5 центов за киловатт.

Третье направление сотрудничество связано с подготовкой афганских специалистов. В Термезе успешно функционирует образовательный центр для афганских граждан, в котором обучаются 130 студентов. В перспективе планируется увеличить число учащихся до 250.

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Особое значение придается торговым связям с Афганистаном. Так, в Термезе создан международный логистический центр с таможенным терминалом "Термез-Карго-центр", призванный увеличить экспортно-импортные и транзитные грузопотоки. На базе свободной экономической зоны "Термез" планируется запуск производства для проектов и программ, реализуемых в Афганистане.

Кроме того, во второй половине 2019 года в Ташкенте состоится заседание Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (РЕККА).

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Узбекистан регулярно поставляем Афганистану гуманитарную помощь. Летом 2018 года в связи с острой засухой, республика безвозмездно передала соседней стране более 3 тысяч тонн зерна, продукты питания и одежду. Кроме того, от имени президента Узбекистана в дар афганскому народу были переданы 25 автобусов и сельскохозяйственная техника.

Товарооборот между Узбекистаном и Афганистаном за последние месяцы 2018 года вырос на 25% — до 600 миллионов долларов. В самое ближайшее время планируется довести двустороннюю торговлю до 1 миллиарда долларов. Узбекистан на 50% снизил тарифы на ж/д перевозки грузов, открыл с ноября 2017 года прямое авиасообщение между Ташкентом и Кабулом, а в афганских городах Мазари-Шариф и Кабул открылись узбекские Торговые дома.

Все эти меры свидетельствует о том, что Узбекистан полон решимости и далее наращивать двустороннее взаимодействие с Афганистаном, реализовывать в этой стране конкретные экономические проекты, лишенные, прежде всего, всякой политической подоплеки. Только под руководством народа Афганистана должен проходить процесс по установлению прочного мира в этой стране.

* Террористическая организация, запрещенная в России.