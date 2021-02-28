Иммунитет и коронавирус: врач о пользе пандемии для науки

Адолат Исмаилова – ученый, профессор, научный сотрудник Института иммунологии и геномики человека АН Республики Узбекистан, кавалер ордена "Саломатлик" II степени за самоотверженность в борьбе с пандемией коронавируса.
— Как вы стали врачом-иммунологом? Насколько это востребованная специальность?
— Я окончила лечебный факультет ТашМИ. Некоторое время работала непосредственно с пациентами, но потом ушла в науку, которой занимаюсь более 20 лет. Дело в том, что в реестре специальностей Министерства здравоохранения Узбекистана клинического иммунолога нет. Несколько лет назад в Ташкентском институте усовершенствования врачей открыли кафедру медицинской иммунологии. Какое-то время я даже ею заведовала. Кафедра была на хозрасчете и поскольку не приносила прибыль, к сожалению, вскоре ее закрыли. В медицинских вузах иммунологию не преподают. Поэтому я и мои коллеги – самоучки.
— Насколько иммунитет и иммунная система сегодня изучены?
— Человечество всегда сопровождали инфекционные заболевания. Благодаря этому появилось понятие "иммунитет" и целое направление в биологической науке – иммунология. Мы находимся на начальном этапе изучения иммунной системы, ее развития. Иммунология – самая молодая из всех медицинских дисциплин. Ей немногим больше ста лет. И для науки, а тем более практики — это очень мало. Однако иммунная система живого организма – самая древняя. Это одна из первых систем, возникших еще у одноклеточных организмов.
Из всех наших систем, иммунная – самая лабильная, т.е. подвижная. Нет ни одного органа и ни одной системы в организме, где бы не было компонентов или клеток иммунной системы. Но самая большая их концентрация там, где происходит контакт с внешней средой — уши, глаза, нос, рот, мочеполовая система. И эти "ворота" очень прочно защищают наш организм. Так что "упадок" иммунитета и якобы его симптомы – слабость, усталость и прочее, связаны, прежде всего, с нашим образом жизни.
— Насколько сегодня население внимательно к своему здоровью?
— Благодаря пандемиям всегда происходит скачок в развитии медицинской науки. История с коронавирусом — яркое тому подтверждение. Если понятия "иммунитет" и "антитела" было известно только специалистам, то сегодня об этом знает практически все население планеты. Например, у нас, в Узбекистане, люди, далекие от медицины, прекрасно понимают, что такое иммуноглобулины G и M, как они работают. Было сложно добиться, чтобы некоторые специалисты начали вникать в эти понятия, а здесь сами пациенты уже просвещены. Мне, как ученому, очень интересно за этим наблюдать.
— Какое самое распространенное заблуждение, связанное с иммунитетом или работой иммунной системы?
— Когда приходит пациент, он может быть даже медиком, первое, что он говорит: "У меня упал иммунитет". Никуда он не падает, если бы так происходило, то человек просто на просто не сидел бы передо мной. На самом деле с иммунитетом происходят какие-то определенные изменения.
— Как мы можем самостоятельно помочь нашей иммунной системе?
— Зачем ей помогать? Она прекрасно справляется самостоятельно. Достаточно вести здоровый образ жизни. Часто родители приводят ко мне детей, которые недавно начали посещать детский сад, и как следствие, часто болеть. Я спрашиваю: как долго ребенок ходит в сад. Оказывается, что два месяца. Говорю: дайте ребенку поболеть, он тренирует свой иммунитет. Этот процесс займет не менее года. У него же нет бронхита или пневмонии. Ну насморк, кашель, немного температурит. Но кто из родителей хочет ждать? Никто. А нужно лишь довериться собственной иммунной системе.
— Как понять, что иммунная система работает?
— Ее работа проявляется воспалением, которого боятся наши врачи. Если у человека, например, температура, то в этом нет ничего страшного. Значит у него хороший иммунитет. Пока дойдут до врача, пациент уже примет множество препаратов, хотя бы традиционную литичку. Оставьте человека в покое, пусть он соблюдает пастельный режим и обильно пьет. Иммунная система справится с этой температурой. Температура нужна для того, чтобы иммунная система выработала клетки памяти и антитела, которые запоминают этот микроорганизм и в дальнейшем с ним успешно борются.
Наша иммунная система просыпается к полудню. В 15.00 она на пике своей активности, а к вечеру достигает совершенства. Так заложено природой. Вот почему иммунограмму нельзя сдавать утром, лимфоцитов иммунной системы будет мало и сложится впечатление что у всех иммунодефицит.
— В чем проявляется гиперфункция иммунной системы, т.е. как понять, что иммунитета слишком много?
— Порядка 99% людей приходят с жалобой на низкий иммунитет. Иначе говоря, любое заболевание, которое у них есть, они связывают с иммунитетом. Либо пациент сам себя в этом убедил, прочитал что-то в интернете, либо такой диагноз ему поставил врач. По большому счету врачи не знают иммунологию, потому что в наших медвузах нет такой дисциплины. Поэтому едва ли не каждое заболевание они сводят к иммунодефициту. Но сегодня наше население, в частности, жители Ташкента, стали атипично болеть. В наше время, когда мы учились, такого течения болезней не было.
Гиперфункция иммунной системы выражается аллергией и аутоиммунными заболеваниями. Как правило, это какие-то наследственные состояния или вызванные внешними факторами, например, работой на вредном производстве. В этом случае лечение направлено на подавление иммунитета. В зависимости от состояния назначаются гормональные или антигистаминные препараты.
С гиперактивностью иммунной системы мы столкнулись у пациентов с коронавирусом. Мы консультировали особо тяжелых пациентов, в день до 50 человек. Их всплеск пришелся на летний и осенний периоды. Среди них было много молодых сильных людей, без каких-либо тяжелых сопутствующих заболеваний, но при этом оказавшихся в реанимации зангиотинской больницы. При ковиде мы настороженно относились к пациентам с хорошим иммунитетом, у них зачастую была гиперреакция. Внедрился новый антиген, с которым иммунная система еще не сталкивалась. Мы наблюдали высокую температуру, которую не могли сбить, пока не давали пациенту большую дозу гормонов. Это позволяло понизить иммунитет и вывести больных из экстренных состояний. Мы видели, как уходили совсем молодые люди, с, казалось бы, хорошим иммунитетом. Но в тоже время на наших глазах неожиданно выкарабкивались пациенты, например, с сахарным диабетом и давлением.
— Что сегодня происходит с иммунотерапией?
Цель большинства фармкомпаний – заработать, наша – любой ценой оставить пациента в живых, улучшить качество его жизни.
— Есть ли какие-то иммунные заболевания, характерные для узбекистанцев?
— Правильнее будет говорить об особенностях течения этих болезней в нашем регионе. В настоящее время, например, мы совместно с НИИ вирусологии работаем над исследованием особенностей течения коронавирусной инфекции в Узбекистане, проводим анкетирование переболевших. Это моя личная научная инициатива. Нам предоставили доступ к анкетам, в том числе реанимационным данным пациентов, переболевших ковидом, а также тех, кто, к сожалению, не выжил. Сейчас мы на этапе аналитики и статистики. Наша исследовательская работа должна закончиться научными публикациями в мировых профильных изданиях.
— Есть ли еще что-то над чем вы сейчас работаете?
— Около 15 лет назад я узнала о таком заболевании как первичный иммунодефицит (ПИД). Это врожденное подавление иммунитета. Такие люди рождаются совершенно здоровыми. Но в течение жизни вдруг возникает такое заболевание. Его диагностика и лечение в Узбекистане частично возможны, но у многих медработников, а также у населения нет знаний об этой болезни. Детей, подростков и молодых людей с таким заболеванием немало. Многие из них погибают в детском или совсем юном возрасте без диагноза. Мы надеемся и с нетерпением ждём, когда Минздрав республики введёт этот диагноз в реестр угрожающих жизни заболеваний. Это необходимо для оказания квалифицированной помощи таким пациентам. Чтобы это произошло, в ведомство необходимо предоставить список пациентов, а для этого их нужно выявить. Сегодня у меня около 12 таких больных. Все они физически и умственно полноценные люди.
Есть ряд признаков, которые должны насторожить. Если у вас и ваших близких в течение года наблюдаются: регулярные гнойные отиты (воспаление уха), тяжелые синуситы (воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа), более двух пневмоний (воспаление легких), антибактериальная терапия, проводимая более 2 месяцев без эффекта, осложнения при проведении вакцинации ослабленными живыми бактериями (БЦЖ, полиомиелит) и т.д., то проявите настороженность и обратитесь к педиатрам или иммунологам. При таком заболевании очень важно избегать ложных диагнозов и попыток бесполезного лечения.
В России и Казахстане ПИДом занимаются серьезно и достаточно активно с 2000 года. По разным источникам в мире на 1000 (в США на 500) новорожденных приходится один ребенок с таким диагнозом. Это немало. У нас данных нет, но думаю, что с учетом немалой рождаемости, родственных браков и многомиллионного населения, данная проблема стоит уже достаточно серьезно.
Другому ребенку не смогли вовремя поставить правильный диагноз, и он лишился уха. Никого из врачей не смутил регулярный отит. Мальчика сделали инвалидом только потому что не смогли увидеть и распознать первичный иммунодефицит.
Если Минздрав признает этот диагноз, тогда государство сможет предоставлять этим пациентам дорогостоящие лекарства, которые продлят им жизнь и улучшат ее качество. По статистике они редко доживают до 30 лет, и никто не знает причины смерти. В XXI веке такого не должно происходить.