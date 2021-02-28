Иммунитет и коронавирус: врач о пользе пандемии для науки

Первого марта отмечается Всемирный день иммунитета. В интервью Sputnik врач-иммунолог рассказала о том, насколько сегодня изучена естественная защитная система человека, и как не помешать своему организму самостоятельно справляться с болезнями.

Адолат Исмаилова – ученый, профессор, научный сотрудник Института иммунологии и геномики человека АН Республики Узбекистан, кавалер ордена "Саломатлик" II степени за самоотверженность в борьбе с пандемией коронавируса.

— Как вы стали врачом-иммунологом? Насколько это востребованная специальность?

— Я окончила лечебный факультет ТашМИ. Некоторое время работала непосредственно с пациентами, но потом ушла в науку, которой занимаюсь более 20 лет. Дело в том, что в реестре специальностей Министерства здравоохранения Узбекистана клинического иммунолога нет. Несколько лет назад в Ташкентском институте усовершенствования врачей открыли кафедру медицинской иммунологии. Какое-то время я даже ею заведовала. Кафедра была на хозрасчете и поскольку не приносила прибыль, к сожалению, вскоре ее закрыли. В медицинских вузах иммунологию не преподают. Поэтому я и мои коллеги – самоучки.

Иммунолог также должен разбираться в психологическом состоянии пациента, понять источник расстройства. Очень часто мои пациенты нуждаются в помощи психологов, психотерапевтов либо невропатологов. Хотим не хотим, мы вынуждены переступать черту личного пространства. Например, ко мне пришел пациент, жалующийся на регулярные ОРВИ и герпетические высыпания. Я спрашиваю, чем он занимается, когда это началось, почему сложилась такая ситуация. Ни один человек не скажет, что у него такое состояние всю жизнь. Каждый совершенно четко знает, когда именно у него со здоровьем начались какие-то проблемы. Я поняла, что важно задать правильный вопрос. Пациент сам все расскажет. Кто-то два года назад сменил работу, другой – недавно переехал, третий – развелся… Получается, что мы всегда упираемся в образ жизни человека.

— Насколько иммунитет и иммунная система сегодня изучены?

— Человечество всегда сопровождали инфекционные заболевания. Благодаря этому появилось понятие "иммунитет" и целое направление в биологической науке – иммунология. Мы находимся на начальном этапе изучения иммунной системы, ее развития. Иммунология – самая молодая из всех медицинских дисциплин. Ей немногим больше ста лет. И для науки, а тем более практики — это очень мало. Однако иммунная система живого организма – самая древняя. Это одна из первых систем, возникших еще у одноклеточных организмов.

Из всех наших систем, иммунная – самая лабильная, т.е. подвижная. Нет ни одного органа и ни одной системы в организме, где бы не было компонентов или клеток иммунной системы. Но самая большая их концентрация там, где происходит контакт с внешней средой — уши, глаза, нос, рот, мочеполовая система. И эти "ворота" очень прочно защищают наш организм. Так что "упадок" иммунитета и якобы его симптомы – слабость, усталость и прочее, связаны, прежде всего, с нашим образом жизни.

Мы, иммунологи, тесно взаимодействуем с практикующими врачами. В основном это педиатры, онкологи, терапевты, нефрологи, урологи, инфекционисты. Совсем недавно к нам обратились офтальмологи с просьбой исследовать аутоиммунные патологии глаз. Врач видит патологию, но не понимает ее источник, с чем связано заболевание. Или онкологи, лечащие свою патологию по протоколу. Как правило, это злокачественные процессы, однако, у одних улучшений нет, у других они есть, у третьих началось метастазирование. В чем дело? Дело в иммунитете. Первоначально иммунология была связана только с инфекциями. Но я уверена, что в XXI веке мы докажем, что механизмы иммунной системы запускаются не только при инфекционных заболеваниях, но и воспалительных процессах. Как, например, при атеросклерозе, инфаркте миокарда, инсультах.

— Насколько сегодня население внимательно к своему здоровью?

— Благодаря пандемиям всегда происходит скачок в развитии медицинской науки. История с коронавирусом — яркое тому подтверждение. Если понятия "иммунитет" и "антитела" было известно только специалистам, то сегодня об этом знает практически все население планеты. Например, у нас, в Узбекистане, люди, далекие от медицины, прекрасно понимают, что такое иммуноглобулины G и M, как они работают. Было сложно добиться, чтобы некоторые специалисты начали вникать в эти понятия, а здесь сами пациенты уже просвещены. Мне, как ученому, очень интересно за этим наблюдать.

— Какое самое распространенное заблуждение, связанное с иммунитетом или работой иммунной системы?

— Когда приходит пациент, он может быть даже медиком, первое, что он говорит: "У меня упал иммунитет". Никуда он не падает, если бы так происходило, то человек просто на просто не сидел бы передо мной. На самом деле с иммунитетом происходят какие-то определенные изменения.

Иммунитет и иммунная система – это разные понятия. Иммунитет – это защитная функция, которую выполняет иммунная система. Последнюю можно сравнить с армией. В костном мозге рождаются клетки, их так и называют "наивные", потому что они еще совсем молодые и незрелые. Кровоток переносит их в тимус и здесь начинается строгая боевая подготовка. Если клетка не справляется с испытаниями, то она моментально уничтожается. Обученные, подготовленные клетки распространяются по всем лимфоидным скоплениям, где и ждут врага-инфекцию или вирус.

— Как мы можем самостоятельно помочь нашей иммунной системе?

— Зачем ей помогать? Она прекрасно справляется самостоятельно. Достаточно вести здоровый образ жизни. Часто родители приводят ко мне детей, которые недавно начали посещать детский сад, и как следствие, часто болеть. Я спрашиваю: как долго ребенок ходит в сад. Оказывается, что два месяца. Говорю: дайте ребенку поболеть, он тренирует свой иммунитет. Этот процесс займет не менее года. У него же нет бронхита или пневмонии. Ну насморк, кашель, немного температурит. Но кто из родителей хочет ждать? Никто. А нужно лишь довериться собственной иммунной системе.

— Как понять, что иммунная система работает?

— Ее работа проявляется воспалением, которого боятся наши врачи. Если у человека, например, температура, то в этом нет ничего страшного. Значит у него хороший иммунитет. Пока дойдут до врача, пациент уже примет множество препаратов, хотя бы традиционную литичку. Оставьте человека в покое, пусть он соблюдает пастельный режим и обильно пьет. Иммунная система справится с этой температурой. Температура нужна для того, чтобы иммунная система выработала клетки памяти и антитела, которые запоминают этот микроорганизм и в дальнейшем с ним успешно борются.

Откуда берутся часто болеющие люди? Это недолеченные или перелеченные больные с несформированными антителами. Меня очень беспокоит, что с нами будет через 50-100 лет. Мы пичкаем себя лекарствами, недосыпаем, неполноценно питаемся. Только правильный сон помогает нам физически восстановиться. И только мы сами в ответе за свое здоровье. Я понимаю, сейчас такое время. Все бегут, торопятся. Большинство людей предпочитают принять лекарство, чем пересмотреть свой образ жизни. Но рано или поздно ваш организм сам нажмет на "стоп". Так что остановитесь прямо сейчас, посмотрите на себя и прислушайтесь к своему организму.

Наша иммунная система просыпается к полудню. В 15.00 она на пике своей активности, а к вечеру достигает совершенства. Так заложено природой. Вот почему иммунограмму нельзя сдавать утром, лимфоцитов иммунной системы будет мало и сложится впечатление что у всех иммунодефицит.

— В чем проявляется гиперфункция иммунной системы, т.е. как понять, что иммунитета слишком много?

— Порядка 99% людей приходят с жалобой на низкий иммунитет. Иначе говоря, любое заболевание, которое у них есть, они связывают с иммунитетом. Либо пациент сам себя в этом убедил, прочитал что-то в интернете, либо такой диагноз ему поставил врач. По большому счету врачи не знают иммунологию, потому что в наших медвузах нет такой дисциплины. Поэтому едва ли не каждое заболевание они сводят к иммунодефициту. Но сегодня наше население, в частности, жители Ташкента, стали атипично болеть. В наше время, когда мы учились, такого течения болезней не было.

Гиперфункция иммунной системы выражается аллергией и аутоиммунными заболеваниями. Как правило, это какие-то наследственные состояния или вызванные внешними факторами, например, работой на вредном производстве. В этом случае лечение направлено на подавление иммунитета. В зависимости от состояния назначаются гормональные или антигистаминные препараты.

С гиперактивностью иммунной системы мы столкнулись у пациентов с коронавирусом. Мы консультировали особо тяжелых пациентов, в день до 50 человек. Их всплеск пришелся на летний и осенний периоды. Среди них было много молодых сильных людей, без каких-либо тяжелых сопутствующих заболеваний, но при этом оказавшихся в реанимации зангиотинской больницы. При ковиде мы настороженно относились к пациентам с хорошим иммунитетом, у них зачастую была гиперреакция. Внедрился новый антиген, с которым иммунная система еще не сталкивалась. Мы наблюдали высокую температуру, которую не могли сбить, пока не давали пациенту большую дозу гормонов. Это позволяло понизить иммунитет и вывести больных из экстренных состояний. Мы видели, как уходили совсем молодые люди, с, казалось бы, хорошим иммунитетом. Но в тоже время на наших глазах неожиданно выкарабкивались пациенты, например, с сахарным диабетом и давлением.

— Что сегодня происходит с иммунотерапией?

— Зайдите в любую аптеку и попросите иммуностимулирующий препарат. Вам предложат десятки наименований в любой форме. В мире нет ни одной страны, где производят такое огромное количество иммуностимуляторов, как на постсоветском пространстве. Речь идет не только о разнообразном рынке таких препаратов, но и протоколах лечения, где они прописаны. Есть два признанных препарата – иммуноглобулины и интерфероны, которые назначаются при каких-то очень серьезных патологиях. ОРВИ и герпес не лечатся иммуностимулирующими препаратами. Я крайне редко назначаю иммунопрепараты, но приветствую те из них, которые работают на местном уровне.

Цель большинства фармкомпаний – заработать, наша – любой ценой оставить пациента в живых, улучшить качество его жизни.

— Есть ли какие-то иммунные заболевания, характерные для узбекистанцев?

— Правильнее будет говорить об особенностях течения этих болезней в нашем регионе. В настоящее время, например, мы совместно с НИИ вирусологии работаем над исследованием особенностей течения коронавирусной инфекции в Узбекистане, проводим анкетирование переболевших. Это моя личная научная инициатива. Нам предоставили доступ к анкетам, в том числе реанимационным данным пациентов, переболевших ковидом, а также тех, кто, к сожалению, не выжил. Сейчас мы на этапе аналитики и статистики. Наша исследовательская работа должна закончиться научными публикациями в мировых профильных изданиях.

— Есть ли еще что-то над чем вы сейчас работаете?

— Около 15 лет назад я узнала о таком заболевании как первичный иммунодефицит (ПИД). Это врожденное подавление иммунитета. Такие люди рождаются совершенно здоровыми. Но в течение жизни вдруг возникает такое заболевание. Его диагностика и лечение в Узбекистане частично возможны, но у многих медработников, а также у населения нет знаний об этой болезни. Детей, подростков и молодых людей с таким заболеванием немало. Многие из них погибают в детском или совсем юном возрасте без диагноза. Мы надеемся и с нетерпением ждём, когда Минздрав республики введёт этот диагноз в реестр угрожающих жизни заболеваний. Это необходимо для оказания квалифицированной помощи таким пациентам. Чтобы это произошло, в ведомство необходимо предоставить список пациентов, а для этого их нужно выявить. Сегодня у меня около 12 таких больных. Все они физически и умственно полноценные люди.

Есть ряд признаков, которые должны насторожить. Если у вас и ваших близких в течение года наблюдаются: регулярные гнойные отиты (воспаление уха), тяжелые синуситы (воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа), более двух пневмоний (воспаление легких), антибактериальная терапия, проводимая более 2 месяцев без эффекта, осложнения при проведении вакцинации ослабленными живыми бактериями (БЦЖ, полиомиелит) и т.д., то проявите настороженность и обратитесь к педиатрам или иммунологам. При таком заболевании очень важно избегать ложных диагнозов и попыток бесполезного лечения.

В России и Казахстане ПИДом занимаются серьезно и достаточно активно с 2000 года. По разным источникам в мире на 1000 (в США на 500) новорожденных приходится один ребенок с таким диагнозом. Это немало. У нас данных нет, но думаю, что с учетом немалой рождаемости, родственных браков и многомиллионного населения, данная проблема стоит уже достаточно серьезно.

Мой первый пациент с таким диагнозом – школьник. За три года в общей сложности он посетил школу примерно 7 раз. Я под свою ответственность поставила ему диагноз ПИД, вскоре это заболевание подтвердилось. Думаю, в нашей стране это произошло впервые. Я адаптировала международные протоколы лечения и назначила ему иммуноглобулиновую терапию. Мальчик уже два года ходит в школу, даже с учетом карантина.

Другому ребенку не смогли вовремя поставить правильный диагноз, и он лишился уха. Никого из врачей не смутил регулярный отит. Мальчика сделали инвалидом только потому что не смогли увидеть и распознать первичный иммунодефицит.

Если Минздрав признает этот диагноз, тогда государство сможет предоставлять этим пациентам дорогостоящие лекарства, которые продлят им жизнь и улучшат ее качество. По статистике они редко доживают до 30 лет, и никто не знает причины смерти. В XXI веке такого не должно происходить.