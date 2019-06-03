"Дядя наводил на меня ужас", или Как защитить детей от сексуального насилия

В День защиты детей колумнист Sputnik Армения рассуждает о том, почему ребенок может стать жертвой сексуального насилия в своей собственной семье.

В армянских семьях к детям по традиции отношение особенное, зачастую говорится об исключительной заботе. Однако, естественно, как в любом вопросе, здесь тоже бывают некоторые отклонения и исключения, сообщает Sputnik Казахстан.

"Я была приемным ребенком. Женщина, которая должна была стать моей мамой, не была замужем, и мы жили вдвоем. Я была лишена общения с внешним миром, чтобы люди вдруг не узнали про усыновление", - рассказывает 42-летняя Анна (имя героини материала изменено), отмечая, что у нее не было в детстве друзей.

Она вспоминает, что к ним часто ходил в гости брат ее приемной матери. Мужчина чаще всего наведывался, когда его сестра была дома. Но однажды, когда ей было всего 10 лет, он нарушил привычный расклад.

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"Он посадил меня рядом и начал гладить. Сначала это показалось мне нормальным, но потом он начал щупать меня за разные части тела, и я начала противиться, а он продолжал ласкать меня там, где нельзя. Я начала сопротивляться, мне едва удалось вырваться из его рук", - рассказывает с дрожью в голосе Анна.

Даже спустя 32 года эта история заставляет ее с ужасом вспоминать тот день и страх, который она испытывала в течение последующих 8 лет.

Усыновившая Анну женщина не поверила рассказу приемной дочери, более того, ничего хорошего из этой беседы не вышло, посему она вынуждена была жить в этом доме, как в тюрьме, каждый раз переживая настоящий кошмар и содрогаясь от ужаса, когда в гости приходил "дядя" и пытался ее приласкать.

"В 18 лет я сбежала оттуда, а не просто вышла замуж, сбежала с моим нынешним мужем. Может быть, я из огня угодила в полымя, но сбежала из этого дома, от этого человека", - дрожащим голосом заключила Анна свою историю.

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По словам психолога Мигрдата Мадатяна, сексуальное насилие — это психологическая травма, которая оставляет след на всю жизнь. Для преодоления этой травмы нужна профессиональная помощь.

"Официальная статистика не отражает реальной картины, так как сексуальные преступления имеют высокую степень латентности", - отметил в свою очередь кандидат юридических наук, доцент, эксперт по защите прав детей Давид Тумасян.

По его словам, причины тому разные. Дети или их родители не всегда озвучивают произошедшее с ними: они боятся, стыдятся, не знают, что делать, потерпевший всегда чувствует себя виноватым за случившиеся и т.д.

По словам Тумасяна, дети от 13 до 15 лет входят в группу риска, они составляют почти половину несовершеннолетних, которые подверглись сексуальному насилию. А минимальный возраст детей, подвергшихся сексуальному насилию, — 4 года.

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Председатель общественной организации "Кризисный центр полового насилия" Татевик Агабекян говорит, что невозможно выделить конкретную категорию или среду и сказать, что случаи насилия бывают только там. Такие факты фиксируются даже в благоприятных социальных условиях, в отношении детей из обеспеченных семей. Почти во всех случаях насильники характеризуются почти одинаково.

"Почти всегда насильник хорошо знаком с семьей, это сосед, родственник, который знает ребенка, для кого ребенок доступен, он знает будни семьи, например, когда взрослых не бывает дома, кому ребенок доверяет, он настолько близко знаком с ребенком, что знает, как запугать его, чтобы он молчал", - говорит Агабекян.

Как подчеркивает Агабекян, часть случаев насилия в отношении детей раскрывается при регистрации ранней беременности, причем немаловажную роль в этом играют внимательные преподаватели, школьные медсестры и др.

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По словам психолога Мадатяна, в этом вопросе важно воспитание детей, но нужно понимать, что и в каком возрасте говорить ребенку. Например, сексуальное воспитание детей от 3 до 4 лет, когда происходит половое определение личности и малыши начинают понимать гендерную разницу, осознавать, что мальчики и девочки должны пользоваться разными туалетами и пр., нельзя проводить с помощью визуальных материалов, ведь в этом возрасте еще верят в Деда Мороза, думают, что детей приносит аист и т.п. Темы и методы должны меняться по мере взросления. С 12 лет можно и нужно говорить с детьми на более серьезные темы.

Эксперт считает, что в деле борьбы с сексуальным насилием в отношении детей необходим комплексный подход, и естественно, в этом вопросе важно половое воспитание, консультации с психологами, социологами.

"Чтобы защитить детей от половых преступлений, нужно проводить последовательную и целенаправленную работу как в семье, так и в школе", - говорит Тумасян и подчеркивает важность контроля в повседневной жизни ребенка, в частности, его общения в интернете.

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Он отмечает также важность работы общественных организаций, которые с помощью специальных программ могут заполнить тот пробел, который государство не в состоянии устранить на данный момент, например, предоставление социальной помощи.