Об Узбекистане и ЕАЭС: ждать ли пополнения в семье

Ташкент задумался о вступлении в ЕАЭС. Но процесс быстрым не будет.

Узбекистан наконец-то решил понемногу отходить от политики "блестящей изоляции" и вступил на путь интеграции в евразийские структуры. И речь не только об активно муссирующихся слухах, предрекающих возвращение Ташкента в ОДКБ. "Президент республики принял решение, и сейчас прорабатывается этот вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу. Надеюсь, мы будем иметь возможность сотрудничать в рамках евразийской семьи", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Сами члены семьи не против. Без Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана говорить о полной евразийской интеграции нельзя. Каждая страна должна понимать, что входить в Союз выгодно с точки зрения экономики, развития инфраструктуры и безопасности, отметил бывший премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев. Но вот готов ли Ташкент к такой интеграции?

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На первый взгляд, готов. Свое заявление Матвиенко сделала на встрече с председателем Законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым – а значит, с большой долей вероятности, это заявление не просто соответствует истине, но и было согласовано с узбекской стороной. Ташкент, вставший на курс экономических реформ и серьезно нуждающийся в доступе к внешним рынкам, публично заявил о готовности сделать наконец геополитический выбор в пользу одной из трех точек притяжения – России.

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Да, два других кандидата – Китай и Соединенные Штаты – сильны и в экономическом плане гораздо мощнее не только самой Российской Федерации, но и всего Евразийского союза. Однако вхождение в орбиту влияния обоих влечет за собой серьезные политические риски. Соединенные Штаты уже выразили готовность помогать ходу экономических реформ в Узбекистане, однако очевидно, что эта помощь чревата открытием ворот для проникновения американского влияния в общество и внутриполитическую сферу Республики Узбекистан. Влияния, которое США будут активно использовать для вмешательства во внутренние дела, как они используют аналогичные схемы в других развивающихся странах.

Что же касается Китая, то к КНР вообще в странах Средней Азии отношение крайне настороженное: китайский бизнес считают хищническим и неуважительным, а политика официального Пекина в СУАР отнюдь не способствует укреплению дружеских связей между китайцами и жителями среднеазиатских государств.

В этом плане Евразийский союз представляет из себя надежного, уважительного и выгодного партнера. "По сути сотрудничество с Россией и странами ЕАЭС стало одним из важных драйверов экономического развития Узбекистана, в то время как экономические связи с иными иностранными игроками развиваются более вяло. Кроме того, ЕАЭС переживает взлет: развивается сотрудничество с Сингапуром, Китаем, Индией, Израилем.

"Возникает доступ к новым рынкам товаров и капитала. Союз становится объективно более привлекательным", - считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

И в данном направлении Ташкент движется уже несколько лет. Узбекистан стал более открытым для проектов с участием северных соседей.

"К числу прорывных инициатив можно отнести строительство в республике АЭС и ряда промышленных предприятий российскими инвесторами, "зеленый коридор" для сельскохозяйственной продукции через Казахстан в Россию", - говорит Мендкович.

Кроме того, Москва и Ташкент начали наводить порядок в сфере трудовой миграции – важнейшем элементе для экономики Узбекистана и внутренней стабильности в Российской Федерации. С 2020-го стартует фактически совместная с Россией система управления миграционными потоками. В республике создаются центры для потенциальных мигрантов с языковыми курсами, возможностью сдачи экзаменов по языку представителям ФМС РФ. Кроме того, центры будут работать в тесном контакте с регионами России, рекрутирующими трудовых мигрантов.

Наконец, немаловажным фактором, объясняющим сближение Москвы и Ташкента, является ситуация в Афганистане. Выход или как минимум приостановка мирных переговоров между США и талибами делает ситуацию в Афганистане еще менее предсказуемой. Да, у Узбекистана, возможно, одна из лучших армий в регионе, однако угрозы "из-за речки" не ограничиваются лишь фронтальным наступлением отрядов "Талибана"* на север.

Однако получение бонусов от евразийских структур имеет свою цену – необходимость делегировать часть своего суверенитета на наднациональный уровень. Готов ли Ташкент, так долго ставивший свой суверенитет во главу угла, пожертвовать его частью? И если готов, то на каких условиях? Судя по всему, эти вопросы будут являться предметом дальнейших переговоров в том числе и в рамках будущего визита президента Шавката Мирзиёева в Москву, который планируется на февраль 2020 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.