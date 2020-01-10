Война США с Ираном похоронит шансы Трампа избраться в 2020 году - эксперт

Соединенные Штаты поставили Ближний Восток на грань большой американо-иранской войны. И несмотря на то, что Вашингтон и Тегеран сейчас вроде как сбавили накал угроз, от этой грани еще никто не отошел.

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета РФ, рассуждает о взаимоотношения США и Ирана специально для Sputnik.

Хозяин слова

На самом деле все началось с серии американских ракетно-бомбовых ударов по позициям шиитских ополчений в Сирии и Ираке. В результате погибли не только сирийцы, но и иракские ополченцы – де-факто бойцы армии союзной американцам страны. Разозленные местные жители отправились на штурм посольства США в Багдаде. Здание они, естественно, не захватили, однако перед Вашингтоном тут же возник призрак истории 40-летней давности (захват посольства США в Тегеране). И американское руководство решило наказать тех, кто был инициатором штурма. Не своих военных, естественно, а иранских – по мнению США, организатором штурма был командующий всеми иранскими зарубежными военными операциями, легендарный генерал Кассем Сулеймани. Американцы демонстративно убили его – другим в назидание.

Однако в Тегеране урок не поняли и ответили ударом на удар. Ракетной атакой на две американские базы (с одной из которых, кстати, и взлетел дрон, убивший генерала). Причем ответили даже несмотря на предупреждение Трампа о том, что за атаку на американских военных он нанесет полномасштабный удар по пяти десяткам иранских объектов (в том числе и представляющих не военную, а культурную ценность).

В итоге Трамп – признаем, что один из самых воинственных американских президентов – должен был решать: сдержать ли обещание и начать войну или спустить ситуацию на тормозах? И Трамп – один из самых рационально-циничных американских президентов – выбрал второй вариант. Хозяин своего слова взял его назад. Он заявил, что в ходе ракетных ударов никто из американцев не погиб и он воздержится от военного удара по "отступающему Ирану", вместо этого сделав упор на санкции и давление.

Причины решения понятны и рациональны: война США с Ираном похоронит не только Исламскую Республику, но и шансы Трампа переизбраться в 2020 году.

Все только начинается

Однако здравомыслие Трампа отнюдь не означает, что ситуация вошла в русло вялотекущего конфликта. Этого русла уже нет. Вашингтон и Тегеран пересекли красные линии, выставленные и уважаемые обеими сторонами, и сейчас в обеих столицах готовы к новым боям на своего рода дипломатической терра инкогнита.

Соединенные Штаты перешли линию первыми, когда они демонстративно (и это ключевое слово) ликвидировали одного из высших военных руководителей Ирана, являвшегося к тому же национальным героем страны и, как пишут некоторые эксперты, имевшего шанс стать следующим президентом Исламской Республики. Затем Вашингтон отказался от риторики "мы воюем с иранским режимом, а не с народом": когда Трамп пригрозил разбомбить объекты культурного наследия, он фактически пригрозил целой цивилизации. Оба этих момента сделали то, что не могла осуществить вся иранская пропаганда, - они сплотили иранское общество (бурлящее и раскалывающееся из-за экономического влияния санкций, а также из-за неприятия частью иранцев больших государственных трат Исламской Республики на операции в Йемене, Сирии и Ираке).

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Причем сплотил Вашингтон не только иранцев, но и иракцев. Многолетняя работа Саудовской Аравии и других сил по разжиганию среди иракских шиитов недовольства иранским доминированием в этой арабской стране оказалась под угрозой – демонстративный удар по кортежу Сулеймани возле Багдада, параллельное убийство лидера иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса (который был вместе с Сулеймани) и других иракских бойцов сплотило местных шиитов. Настолько сплотило, что они провели через парламент резолюцию с требованием к США вывести войска из Ирака. И когда Трамп отказался подчиняться этому решению (по причине того, что "войска выводить пока рано"), а госсекретарь Майк Помпео намекнул на то, что иракский парламент отражает волю Тегерана, а не иракского народа – все это лишь усилило антиамериканские настроения в Багдаде.

Что касается иранцев, то они сделали то, что до них не получалось ни у одной страны: они нанесли демонстративный ракетный удар по американским базам – и не получили за это никакой военной "ответки". Это была важнейшая красная линия для обеспечения безопасности США. Эта безопасность базировалась не только на американской военной мощи, но и на уверенности врагов Америки в том, что в случае нападения на Штаты вся американская мощь на них обрушится. Сейчас отказ Трампа бомбить Иран поколебал в американских врагах (не только иранских военных, получивших стимул для разработки дальнейших военных операций против США, но и "уважаемых товарищей" из других стран) эту уверенность. А значит, можно ожидать дальнейшие военные инциденты.

Возможности и риски

За ирано-американским конфликтом пристально следят в заинтересованных странах. Одни из них уже просчитывают выгодные направления этого конфликта, а другие – свои потенциальные убытки как политические, так и экономические.

В первых рядах разжигателей конфликта находятся, конечно же, Израиль и Саудовская Аравия. Две страны, жизненно заинтересованные не только в конфликте, но и в прямой американо-иранской войне (ибо Тель-Авив и Эр-Рияд рассматривают Иран как экзистенциального врага и при этом не могут справиться с ним своими силами). Соответственно, Израиль и Саудовская Аравия крайне заинтересованы в появлении неких новых инцидентов, которые вынудят Трампа все-таки сдержать слово и нанести массированный удар по Ирану. Например, в терактах против американских граждан, след от которых приведет к Тегерану. На крайний случай подойдут и преступные действия Ирана против международного сообщества (наподобие потерпевшего катастрофу украинского лайнера, вину за которую уже возлагают на иранское ПВО, которое почему-то решило сбивать самолеты возле столичного аэропорта). За эти действия можно провести против Исламской Республики новые санкции.

Среди пострадавших же прежде всего конструктивные соседи Ирана – Армения и Азербайджан. Хотя бы потому, что в случае начала войны на территорию этих кавказских республик хлынут миллионы иранских беженцев, которых придется кормить, обувать и размещать.

Но даже если войны не будет, то дальнейшая эскалация американо-иранских отношений может привести к усилению американского давления на Ереван и Баку с целью вовлечь эти страны в ось по сдерживанию Ирана. Инструменты для этого давления у Трампа есть. Предыдущие попытки американцев втянуть Армению и Азербайджан в конфликт с Ираном закончились неудачей, однако и серьезные средства давления в тот момент еще не использовались.

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Наконец, обострение американо-иранского противостояния может поставить под вопрос реализацию амбициозных экономических проектов, которые Ереван и Баку хотят реализовать с участием Тегерана. Речь, прежде всего, о транспортных коридорах "Север – Юг" (которые позволят соединить Европу и Индийский океан минуя Суэцкий канал), а также о сотрудничестве в области энергетики.

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