На севере Афганистана возрастает активность таджикских боевиков – помощь "Талибану"

Север Афганистана становится все более горячим, и если талибы пока не идут в сопредельные страны Центральной Азии, то боевики из Таджикистана уже присутствуют на афганской земле, и действуют заодно с отрядами "Талибана"*.

Афганские силы безопасности отмечают активизацию таджикских боевиков на севере страны. На прошлой неделе вооруженная группа таджикских боевиков численностью более 15 человек с территории Рагистана атаковала пост проправительственных сил уезда Куф-Аб. Затем отряд вернулся в уезд Рагистан.

Группы террористов из центральноазиатских республик присутствуют в Вардудже, Рагистане, Ямгане, Джурме, Дарайме, Яфтале и других уездах Афганистана, и полностью контролируют отдельные территории. В приграничном с Таджикистаном уезде Нусай боевики контролируют 15 из 16 населенных пунктов. Иностранные группировки действуют, как правило, вместе с талибами, стремятся к достижению общих целей. Ранее власти Бадахшана заявляли о попытках усиления военного присутствия в регионе террористических организаций ИГ* и "Аль-Каида"* с помощью таджикской и узбекской группировок – "Ансарулла" и "Харкат-и-Ислами" соответственно. Подобное сотрудничество значительно повышает вероятность экспорта афганских реалий на территорию сопредельных стран.

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Перманентные боевые действия продолжаются практически во всех провинциях Исламской Республики Афганистан (ИРА). В ходе нападения 26 апреля боевиков террористического движения "Талибан"* в провинции Логар (находится в 30 километрах от Кабула) погибли шестеро сотрудников афганских сил безопасности, и четверо – взяты в плен. На посту правительственных сил близ города Кала-и-Нау (провинция Бадгис) в результате атаки талибов 24 апреля погибли 13 ополченцев, и еще десять – пропали без вести. Всего за минувшую неделю убиты около 100 сотрудников афганских сил безопасности, десятки ранены.

Ранее в северных провинциях Балх и Тахар в двух боестолкновениях с талибами погибли около 30 сотрудников сил общественной безопасности, и пятеро местных жителей, включая ребенка. На этом мрачном фоне представители движения "Талибан"* 24 апреля отклонили предложенное президентом Афганистана Ашрафом Гани взаимное прекращение огня, как нецелесообразное.

Условия талибов

Напомню, одним из важнейших положений мирного соглашения "Талибана"* с США, и межафганского диалога является освобождение заключенных боевиков и пленных военнослужащих правительственных сил. Причем боевиков – в несколько раз больше. На первом этапе Кабул должен отпустить 5 тысяч талибов, и получить взамен 1500 солдат и полицейских. Здесь имеются свои приоритеты и невыполнимые условия.

"Талибан"* требует первоочередного освобождения 15 самых кровавых убийц и бандитов. Только один из них – Лайлуддин Гулбеддин – участвовал в крупных терактах в Кабуле, готовил в 2017 году взрывы в посольстве Германии и на похоронах сына вице-спикера сената ИРА Мохаммада Изидьяра, и нападение на Американский университет Афганистана (AUAF). В каждом теракте с участием Гулбеддина убиты и ранены десятки мирных жителей. Афганское правительство по действующим законам не имеет полномочий или оснований для освобождения таких преступников, даже под давлением Вашингтона.

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В итоге Кабул освободил около 400 заключенных, не все из которых "опознаны" талибами. Движение "Талибан"* отпустило 60 пленников (из 1000), но сотрудниками сил безопасности признаны лишь 19 человек. Продолжаются переговоры и боевые действия, парады и казни. Сложившееся в Кабуле двоевластие углубляет военно-политический кризис в стране, способствует ослаблению государственной власти и укреплению влияния "Талибана"* и других террористических организаций.

Позиция России

Сохранение нестабильности, террористической и наркотической угроз в соседнем Афганистане не отвечает стратегическим интересам Российской Федерации и ее центральноазиатских союзников. Москва продолжает всячески содействовать укреплению границ и военной безопасности Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Укреплению региональной стабильности служат развитие структур ОДКБ, военно-техническое сотрудничество, совместные военные маневры. При этом Россия приложила немало усилий для примирения непримиримых противников в ИРА. По сути, первый шаг к постконфликтному устройству Афганистана был сделан 5-6 февраля 2019 года в Москве, в формате "Межафганского диалога". Государства-члены ОДКБ заявили 29 февраля о безальтернативности политико-дипломатического урегулирования ситуации в ИРА, и важности Московского формата консультаций для достижения мира в Афганистане. Не вычеркивая из истории подписанного в этот же день в Катаре мирного соглашения США с "Талибаном"*.

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Активизацию центральноазиатской внешней политики Москвы западные партнеры порой упрощают до заголовков типа "Русские вернулись в Афганистан". Разумеется, подобные оценки далеки от реальности. И все же Россия надеется, что после преодоления кризиса в Исламской республике сотрудничество Москвы и Кабула активизируется по многим направлениям. РФ готова всемерно содействовать укреплению региональной стабильности, включая конструктивное рассмотрение запросов афганских партнеров на поставку российских вооружений и военной техники, необходимых для обеспечения безопасности и государственного суверенитета ИРА. В перспективе, при достижении конкретных межгосударственных договоренностей и строгом соблюдении "правил игры", возможно стратегическое партнерство между Россией, ее региональными союзниками – с одной стороны, и Афганистаном – с другой. Однако в этой системе координат роль террористических группировок стремится к нулю.

* – террористическая организация, запрещенная в России.