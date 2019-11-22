В Узбекистане снимут эпизод знаменитого британского реалити-шоу

Программа "Гонка по всему миру" (Race Across the World) выйдет на экраны в начале 2020 года. Шоу покажут по самому популярному телеканалу Дании - TV2.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. В Узбекистане проходят съемки эпизода, нашумевшего британского реалити-шоу "Гонка по всему миру" (Race Across the World). Об этом сообщает пресс-служба Национальной кинокомиссии Узбекистана, который оказывает проекту поддержку, выступая "мостом" между госорганами, которые должны выдать различного рода разрешения, и съемочной группой.

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Организацией сьемок в Узбекистане занимается известный журналист Никита Макаренко. Это уже второй сезон знаменитой телепередачи. Известно, что он будет состоять из восьми эпизодов по 40 минут каждый.

"Гонка по всему миру" – это новый амбициозный приключенческий формат шоу, посвященный не только путешествиям, но и культуре различных стран. <…> Несколько команд борются за приз в гонке из Дании в Сингапур, не используя самолеты. Побеждает та команда, которая первой прибудет до финиша маршрута", - пишут создатели шоу.

По задумке сценаристов, у участников шоу при себе будет ограниченное количество денег, равнозначное стоимости билета на самолет из Копенгагена в Сингапур. Идея простая: отправься в путешествие по всему земному шару любыми доступными способами – пешком, на машине, на велосипеде, на лодке, на автобусе, на пароме, на мотоцикле, на лошади или даже на верблюде.

Все решения игроки принимают самостоятельно. "Остроты" добавляет то, что участникам нельзя будет пользоваться мобильными телефонами, а, следовательно, и Интернетом. Фактически, они будут отрезаны от мира. Однако это и делает шоу таким интересным, считают создатели проекта.

Съемки эпизода в Узбекистане продлятся неделю. Так как свое путешествие команды начали из Копенгагена, время прибытия каждой из них будет различным.

"Одна из целей этого шоу – показать, что в современном мире люди стали так часто пользоваться самолетами, что сам процесс путешествия не представляет уже никакого интереса. Это просто момент жизни, когда мы прыгаем из точки "А" в точку "Б". Но за те же деньги, что стоит авиабилет, можно проехать половину мира, и добраться до места назначения", – рассказал Макаренко.

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Реалити-шоу "Race Across the World" было создано студией "Lambert" и показано прошлой весной на телеканале BBC Two. Тогда участники соревновались в путешествии из Лондона в Сингапур. Шоу имело такой небывалый успех, что было в 2019 году номинировано на Национальную телевизионную премию Великобритании, наряду с телепередачей "Топ Гир" (Top Gear).

Vote Race Across The World for Best Challenge Show at the National Television Awards - https://t.co/gznFZ3b48y #RaceAcrossTheWorld #RATW🏃 pic.twitter.com/2cN9Gjg3gY — Studio Lambert (@studiolambert) October 17, 2019

"Узбекистан, показанный в прошлом шоу, вызвал невероятный фурор в Великобритании. Про страну массово писали пользователи Твиттере, многие писали, что впервые услышали слово "Узбекистан", и захотели сюда приехать. Менеджеры гостиницы "Узбекистан" в Ташкенте говорят, что у них вырос в этом году поток британских туристов, потому что все хотят остановиться именно здесь, ведь гостиница была "чек поинтом" на маршруте шоу", – отметил Макаренко.

Благодаря этому шоу, республика получила невероятно мощную рекламу забесплатно. Принцип шоу состоит в том, что участники должны активно контактировать с местными жителями, чтобы попросить у них помощи.

"Как известно, в Узбекистане очень гостеприимные люди. Везде, где к сегодняшнему дню уже побывали участники шоу "Гонка по всему миру", люди им всячески помогали, при этом, вспоминая свои знания английского языка", - рассказали в Национальной кинокомиссии.

По словам Макаренко, "Race Across the World" – это довольно сложный в производстве проект, поскольку здесь царит полная непредсказуемость. Так как участники самостоятельно принимают решения, то операторам и сценаристам приходится под них подстраиваться и буквально на ходу все менять.

Шоу выйдет на телеэкраны в начале 2020 году. Его покажут по самому популярному датскому телеканалу TV2, получившему права на популярное шоу.