В Ташкенте реконструируют один из известных кинотеатров

Это создаст дополнительные возможности для проведения различных мероприятий, включая события международного уровня, отмечают в "Узбеккино".

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Дворец кино имени Алишера Навои ждет масштабная реконструкция. Об этом заявил гендиректор "Узбеккино " Фирдавс Абдухаликов.

"В скором времен Дворец кино имени Алишера Навои будет полностью реконструирован, и станет отвечать всем современным требованиям и стандартам, предъявляемым к данному типу сооружений. Это создаст дополнительные возможности для проведения различных мероприятий, включая события международного уровня", - отметил он во время премьеры фильма "Кокандский ветер".

2gis.uz Дворец кино имени Алишера Навои

Между тем в Узбекистане планируется ряд масштабных реформ в области киноиндустрии.

В частности, в крупных областных центрах республики будут построены типовые центры, в каждом из которых будут работать по три киноэкрана. Также к выходу готовятся три новых исторических фильма – "Исҳоқхон Ибрат", "Ҳамид Олимжон и Зулфия" и "Илхак".

Узбекистан старается активно развивать свою киноиндустрию. Страна помогает развиваться не только собственным деятелям киноискусства, но и повышает привлекательность Узбекистана для зарубежных режиссеров.

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В частности, согласно президентскому указу, с 2020 года все затраты иностранных компаний по созданию фильмов об Узбекистане будут частично компенсированы из средств госбюджета.

Это тут же дало эффект: после объявления новости о предоставляемых льготах, французские, индийские и канадские кинодеятели выразили заинтересованность в съемках на территории Узбекистана.

Об этом говорят контракты, заключенные со американской студией Umbra Newburgh, компанией Hoplite Entertainment Production, журналами The Hollywood Reporter и Locations.

Активное сотрудничество также ведется и с российскими кинокомпаниями.