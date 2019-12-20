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Зрители сидят в кинотеатре

В Ташкенте реконструируют один из известных кинотеатров

© Sputnik / Илья Питалев
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191220/13062742/V-Tashkente-rekonstruiruyut-odin-iz-izvestnykh-kinoteatrov.html

Это создаст дополнительные возможности для проведения различных мероприятий, включая события международного уровня, отмечают в "Узбеккино".

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Дворец кино имени Алишера Навои ждет масштабная реконструкция. Об этом заявил гендиректор "Узбеккино " Фирдавс Абдухаликов.

"В скором времен Дворец кино имени Алишера Навои будет полностью реконструирован, и станет отвечать всем современным требованиям и стандартам, предъявляемым к данному типу сооружений. Это создаст дополнительные возможности для проведения различных мероприятий, включая события международного уровня", - отметил он во время премьеры фильма "Кокандский ветер".
Дворец кино имени Алишера Навои
2gis.uz
Дворец кино имени Алишера Навои

Между тем в Узбекистане планируется ряд масштабных реформ в области киноиндустрии.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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В частности, в крупных областных центрах республики будут построены типовые центры, в каждом из которых будут работать по три киноэкрана. Также к выходу готовятся три новых исторических фильма – "Исҳоқхон Ибрат", "Ҳамид Олимжон и Зулфия" и "Илхак".

Узбекистан старается активно развивать свою киноиндустрию. Страна помогает развиваться не только собственным деятелям киноискусства, но и повышает привлекательность Узбекистана для зарубежных режиссеров.

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В частности, согласно президентскому указу, с 2020 года все затраты иностранных компаний по созданию фильмов об Узбекистане будут частично компенсированы из средств госбюджета.

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Это тут же дало эффект: после объявления новости о предоставляемых льготах, французские, индийские и канадские кинодеятели выразили заинтересованность в съемках на территории Узбекистана.

Об этом говорят контракты, заключенные со американской студией Umbra Newburgh, компанией Hoplite Entertainment Production, журналами The Hollywood Reporter и Locations.

Активное сотрудничество также ведется и с российскими кинокомпаниями.

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Теги:
реконструкция, кинотеатр, Ташкент, Узбекистан



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