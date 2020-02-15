Узбекистан стал участником еще одной Конвенции ЮНЕСКО

Основная цель ратифицированной Конвенции - защита и поощрение различных форм культурного самовыражения, создание условий для свободного общения и развития различных культур.

ТАШКЕНТ, 15 февраля — Sputnik. Сегодня для Узбекистана вступила в силу Конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

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Для справки: Конвенция была подписана 20 октября 2005 года в Париже и вступила в силу 18 марта 2007 года. Узбекистан ратифицировал документ 14 октября 2019 года. На сегодняшний день Конвенцию утвердили 148 стран.

Ее основной целью является защита и поощрение различных форм культурного самовыражения, создание условий для свободного общения и развития различных культур путем укрепления международного сотрудничества в этой области.

Республика предпринимает значимые шаги для поэтапной реализации основных положений Конвенции. Речь, в частности, об организации Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари", Международного форума искусства макома, Международного фестиваля искусства бахши.

Кстати, в сентябре прошлого года было принято постановление правительства, которое предусматривает организацию деятельности Республиканского центра искусства бахши и Фонда развития искусства бахши при нем.

А в декабре того же 2019-го года было решено создать спецшколы искусства маком. Принято соответствующее постановление правительства. Исходя из поставленных задач, школы, прежде всего, призваны подготовить молодых певцов-макомистов, владеющих не только знаниями этого вида искусства, но и историческими, национальными традициями.