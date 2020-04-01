В Узбекистане запустили челлендж в поддержку жителей во время карантина

Узбекистанцам предложили записать и отправить на электронные адреса и мессенджеры телеканалов видео о том, как проходит время на карантине, организован досуг и обучение детей.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Узбекистане запустили всенародный челлендж под хэштегом #birgakurashamiz (#вместепобедим). Его инициаторы - Национальная ассоциация электронных СМИ и негосударственные телеканалы страны. Смысл челленджа - в поддержке духа граждан во время пандемии коронавируса COVID-19.

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Узбекистанцам предлагается записать и отправить на электронные адреса и мессенджеры телеканалов видео о том, как проходит время на карантине, организован досуг и обучение детей.

"Мы призываем граждан поддержать друг друга в это непростое время. Создать атмосферу единения помогут истории, которыми будут делиться жители городов страны," - отметил председатель Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

Кроме этого, планируется подготовка телевизионных сюжетов о работе медиков, сотрудников органов правопорядка и всех, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом.

Нужно отметить, что сейчас все телеканалы страны изменили сетку вещания с учетом регулярного информирования граждан о распространении опасного вируса и мерах профилактики. Ряд телеканалов запустил серию телеуроков и образовательных передач для учащихся школ и лицеев на время карантина. В эфир выходят ролики в поддержку благотворительного фонда "Узбекистон Мехр-шафкат ва саломатлик".

Напомним, к настоящему моменту в республике зафиксировано 173 случая заражения коронавирусом.

Накануне стало известно еще об одной пациентке, которую удалось вылечить от коронавируса. Женщина была отправлена на реабилитацию.

Общее число вылечившихся в Узбекистане, на данный момент, составляет восемь человек.

Круглосуточно работает call-центр, на который с 15 марта в общей сложности поступило более 510 тысяч звонков. В основном граждане обращаются с вопросами о правилах карантина, о том, кому нельзя выходить на улицу, а кому это разрешено, где можно сдать анализы на COVID-19 и в каких учреждениях жители находятся на карантине, каково их состояние.