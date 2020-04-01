В Минздраве озвучили вопросы по коронавирусу, беспокоящие узбекистанцев

С 15 марта 2020 года на единый короткий номер 1003 в общей сложности поступило более 510 тысяч звонков.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Граждане обращаются в call-центр Министерства здравоохранения для того, чтобы задать самые волнующие их вопросы специалистам. Как сообщили в ведомстве, звонки поступают к специалистам, которые готовы предоставить обоснованную с медицинской точки зрения информацию и рекомендации касательно нераспространения коронавирусной инфекцией.

Call-центр работает круглосуточно. На связи - более 200 профессоров-преподавателей, врачей. Линия начала работу 15 марта нынешнего года в 21.00. До настоящего момента поступило более 510 тысяч звонков.

В первые дни работы call-центра жителей волновал перечень симптомов коронавируса, пути его передачи, меры профилактики.

Сейчас граждане обращаются с вопросами о правилах карантина, о том, кому нельзя выходить на улицу, а кому это разрешено, где можно сдать анализы на COVID-19 и в каких учреждениях жители находятся на карантине, каково их состояние и т. д.

По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в Узбекистане составляет 173 человека.

Накануне стало известно еще об одной пациентке, которую удалось вылечить от коронавируса. Женщина была отправлена на реабилитацию.

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Общее число вылечившихся в Узбекистане на данный момент составляет восемь человек.

И вчера же стало известно о том, что более 200 граждан Узбекистана, прилетевших в Ташкент из Сеула до закрытия авиасообщения, вышли с двухнедельного карантина, заражения COVID-19 у них не обнаружено.