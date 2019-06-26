Самые покупаемые авто Казахстана: кто на первом месте и где Ravon

Появились данные по продаже легковых автомобилей за 5 месяцев 2019 года в Казахстане. Sputnik Узбекистан разобрался, как чувствует себя бренд Ravon среди конкурентов.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. С начала 2019 года в Казахстане куплено почти 25 тысяч новых автомобилей, сообщает проект Ranking.kz.

За 5 месяцев 2019 года было продано 24,7 тысяч легковых автомобилей, из них более половины 55,6% - казахстанской сборки. Соответственно, продажи импортных авто снизились.

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Безоговорочным лидером в Казахстане стал бренд LADA. Продажи данных автомобилей выросли почти на треть. Однако российскому бренду настойчиво "дышит в спину" японская Toyota и корейский Hyundai, которые тоже показывают уверенный рост. По моделям проданных лидирует LADA Granta, на втором месте Hyundai Tucson, замыкает ТОП-3 LADA 4x4.

А где же Ravon?

Напомним, что GM Uzbekistan начал официальные поставки в Казахстан, как готовых авто, так и для сборки, только в середине марта этого года.

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Это может "оправдать" довольно скромные позиции узбекского бренда в рейтинге. Всего 152 проданных автомобиля за два с небольшим месяца "присутствия" в Казахстане.

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На данный момент модель Nexia R3 экспортируется на казахстанский завод "СариаркаАвтоПром" для крупноузловой сборки, а Ravon R4 поставляется уже в готовом виде.

Какой итог

Откровенно говоря, пока сложно назвать возвращение Ravon "триумфальным". Но не следует забывать, что к конкурентам бренд присоединился только на середине дистанции. Опять же, и рынок легковых автомобилей Казахстана довольно широк. Все будет зависеть от продуманной ценовой политики, качественного обслуживания и грамотного представления себя.

Уже в этом месяце компания GM Uzbekistan представила новые модели и заявила о возобновлении поставок в РФ.

Также в 2019-м GM экспортировала автомобили в Афганистан и Таджикистан. В начале апреля первая партия машин отправилась в Беларусь. Экспорт автомобилей под брендом Ravon также был возобновлен в Кыргызстан.

Недавно сообщалось, что на неработающем заводе "Дервейс" в Карачаево-Черкесии могут начать собирать автомобили марки Ravon.