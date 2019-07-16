Стал известен ТОП-3 стран, создающих предприятия в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Госкомитета по статистике Республики Узбекистан опубликовал данные по созданию предприятий с участием иностранных инвестиций.
Как следует из сообщения, в Узбекистане в 2019 году зарегистрировали 1715 предприятий с участием иностранного капитала. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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Лидером рейтинга стали предприятия с китайскими инвестициями - 289. На втором месте - российский бизнес (251 предприятия), а замыкает тройку Турция (231 предприятия)
По состоянию на 1 июля 2019 года, в Узбекистане действовало 9014 предприятий с участием иностранного капитала, в том числе 1631 - с участием российского капитала, указывается в данных ведомства республики.