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Линии электропередач, архивное фото

Казахстан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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В течение года в узбекскую энергосистему будет экспортировано более 1 млрд кВт⋅ч.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Казахстан с конца июня начал экспортные поставки электроэнергии в Узбекистан, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана в Facebook.

"По состоянию на 17 июля в Узбекистан поставлено 145 млн кВт⋅ч", - говорится в сообщении.

Согласно договору между двумя странами, в течение года в узбекскую энергосистему будет экспортировано более 1 млрд кВт⋅ч.

Узбекистан передаст две электростанции в управление казахстанской компании >>

По словам Министерства, одним из важных условий для осуществления экспорта электроэнергии в Узбекистан в первую очередь является обеспечение внутренних потребностей Казахстана.

В целях обеспечения надежности и бесперебойного электроснабжения потребителей Казахстана предусмотрен комплекс мероприятий по настройке противоаварийной автоматики и введению ограничений для узбекских потребителей в случае технологических нарушений.

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Напомним, что две тепловые электростанции Узбекистана, Ангренскую и Ново-Ангренскую, планируется передать в доверительное управление казахстанской компании "Горные работы". 

Также в июле стало известно о том, что Узбекистан направит 45 миллионов долларов на электрификацию Афганистан. 

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Абдулла Абдулла отметил, что правительство Афганистана стремится создать больше возможностей для узбекских инвесторов, и выразил надежду на расширение возможностей для афганских инвесторов в Узбекистане.

В случае недостатка собственной электроэнергии для Афганистана Узбекистан сможет экспортировать электричество, закупая ресурсы у третьих стран.

Теги:
электроэнергия, Министерство энергетики, энергетика, Казахстан, Казахстан, Узбекистан, Узбекистан



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