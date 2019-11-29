Узбекистан отчитался по внешнему долгу

В республике разработаны среднесрочная стратегия управления долгом и нормы финансового безопасного госдолга для поддержания макроэкономической стабильности. За основу взяты прогнозы темпов развития до 2030 года, фактор девальвации сума и прочее.

ТАШКЕНТ, 29 ноя –Sputnik. Для предупреждения рисков, связанных с внешним долгом минфин Узбекистана разрабатывает правила фискальной политики. Об этом на 12-й Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в Женеве сообщил директор департамента государственного внешнего и внутреннего долга министерства Джасур Каршибаев.

На полях конференции также состоялось заседание консультативной группы по управлению госдолгом и финансовой системе. На встрече с докладами выступили делегаты трех стран, чьи реформы последних лет вызвали отдельный интерес. В их числе оказался и Узбекистан.

Выступая перед участниками конференции, Каршибаев озвучил отдельные цифры относительно задолженности республики. Так, общий госдолг республики на текущий период составляет 33,6%, внешний долг - 23,8% от ВВП. Согласно оценкам МВФ, такие показатели являются умеренными.

Вместе с тем, общий долг стран мира по данным ЮНКТАД за 2017 год составил 213 трлн. долларов США или 262% от мирового ВВП.

Принят проект закона о госбюджете на 2020 год

За прошедший период в стране разработана среднесрочная стратегия управления долгом совместно с Всемирным банком и Международным валютным фондом, а также нормы финансового безопасного госдолга для поддержания макроэкономической стабильности на основе методологии МВФ.

Как сообщается, при разработке данных стандартов изучены прогнозы темпов экономического роста до 2030 года, потребности в инвестициях, устойчивость экономики к определенным внешним и внутренним рискам, фактор девальвации сума, а также колебания валютных курсов крупнейших торговых партнеров Узбекистана - России, Казахстана, Китая, Турции, их влияние на экономику республики.

В настоящее время с привлечением международных экспертов Минфин разрабатывает правила фискальной политики для предупреждения рисков, связанных с внешним долгом страны.

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Также Каршибаев отметил и предложение об установлении ограничения на внешние заимствования в проекте госбюджета на 2020 год.

Конференция ООН по торговле и развитию – орган Генассамблеи ООН, образованный в 1964 году в качестве постоянной межправительственной структуры. Конференции государств-участников проходят раз в 2 года. Главная цель структуры обеспечение интеграции развивающихся стран с переходной экономикой в ​​мировую экономику путем развития торговли и инвестиций.