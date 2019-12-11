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В Узбекистане ипотеку перевели на рыночные принципы

pixabay
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Последние два года средняя ставка по ипотечным кредитам на территории республики была значительно ниже ставки Центробанка.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узбекистане внедрен новый порядок обеспечения населения жильем. Это следует из указа президента "О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов ипотечного кредитования", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Жилой дом
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Согласно документу, теперь Министерство финансов должно размещать в банках денежные средства на рыночных условиях сроком на 15 лет.

Банки, в свою очередь, будут предоставлять населению кредиты на ипотеку за счет собственных средств и средств, выделяемых министерством.

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Ипотечные кредиты, выделяемые за счет министерства, будут предоставляться по рыночной ставке. В этом случае устанавливается предельная сумма кредита на одного заемщика и ему предоставляется право самостоятельного выбора месторасположения и площади жилья.

Жителям с низким уровнем дохода или нуждающимся в улучшении жилищных условий полагаются субсидии за счет средств госбюджета.

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© Sputnik /
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Эти деньги будут направлены на компенсацию части первоначального взноса или процентов по ипотечному кредиту.

Последние два года средняя ставка по ипотечным кредитам в Узбекистане составляла около 9%, в то время как ставка рефинансирования — 16%. Более того, долговая нагрузка за ипотеку в 55,4% случаях превышает рекомендуемый показатель.

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Новый порядок внедряется в Ташкенте, а также городах Каракалпакстана и областей. Кроме того, нововведение касается территорий, прилегающих к городам и административным центрам районов Андижанской, Бухарской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ферганской областей.

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Теги:
Указ, ипотека, Узбекистан



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