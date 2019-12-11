В Узбекистане ипотеку перевели на рыночные принципы

Последние два года средняя ставка по ипотечным кредитам на территории республики была значительно ниже ставки Центробанка.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узбекистане внедрен новый порядок обеспечения населения жильем. Это следует из указа президента "О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов ипотечного кредитования", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, теперь Министерство финансов должно размещать в банках денежные средства на рыночных условиях сроком на 15 лет.

Банки, в свою очередь, будут предоставлять населению кредиты на ипотеку за счет собственных средств и средств, выделяемых министерством.

Ипотека не для всех: в Узбекистане ограничили выдачу кредитов >>

Ипотечные кредиты, выделяемые за счет министерства, будут предоставляться по рыночной ставке. В этом случае устанавливается предельная сумма кредита на одного заемщика и ему предоставляется право самостоятельного выбора месторасположения и площади жилья.

Жителям с низким уровнем дохода или нуждающимся в улучшении жилищных условий полагаются субсидии за счет средств госбюджета.

Эти деньги будут направлены на компенсацию части первоначального взноса или процентов по ипотечному кредиту.

Последние два года средняя ставка по ипотечным кредитам в Узбекистане составляла около 9%, в то время как ставка рефинансирования — 16%. Более того, долговая нагрузка за ипотеку в 55,4% случаях превышает рекомендуемый показатель.

В Узбекистане полностью изменились условия выдачи ипотеки >>

Новый порядок внедряется в Ташкенте, а также городах Каракалпакстана и областей. Кроме того, нововведение касается территорий, прилегающих к городам и административным центрам районов Андижанской, Бухарской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ферганской областей.