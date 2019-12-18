Технологии будущего: в Узбекистане рис будут выращивать в кластерах

Рисоводческим кластерам выделят землю на срок от 30 до 50 лет, однако они должны будут соблюдать ряд жестких условий.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В 2020 году в Узбекистане планируют создать рисоводческие кластеры. Это следует из постановления правительства республики "О дополнительных мерах по устойчивому развитию рисоводства".

Рисоводческим кластерам выделят землю на срок от 30 до 50 лет, однако документ накладывает на них также некоторые обязательства.

В частности, организаторам кластера придется обеспечить эффективное использование средств, принимать меры по повышению урожайности на уровне не менее 70 центнеров с одного гектара поливной площади.

Также им будет необходимо следовать договору, в котором будут прописаны необходимое количество, качества риса и сроки его поставки.

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Кроме того, в Узбекистане будет создана ассоциация "Узбекшоличилик" ("Узбекрисоводство"), в задачи которого войдет обеспечение производства риса, принятие мер по увеличению объема производства и изучение передового зарубежного опыта.

Свою эффективность уже продемонстрировали хлопковые кластеры. За 2019 год через них было собрано 70% всего хлопка республики – два миллиона тонн с площади около 700 тысяч гектаров.