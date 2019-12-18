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Сбор урожая риса

Технологии будущего: в Узбекистане рис будут выращивать в кластерах

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191218/13044828/Tekhnologii-buduschego-v-Uzbekistane-ris-budut-vyraschivat-v-klasterakh.html

Рисоводческим кластерам выделят землю на срок от 30 до 50 лет, однако они должны будут соблюдать ряд жестких условий.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В 2020 году в Узбекистане планируют создать рисоводческие кластеры. Это следует из постановления правительства республики "О дополнительных мерах по устойчивому развитию рисоводства".

Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
Sputnik / Стрингер
В Узбекистане определены меры по созданию плодоовощных кластеров

Рисоводческим кластерам выделят землю на срок от 30 до 50 лет, однако документ накладывает на них также некоторые обязательства.

В частности, организаторам кластера придется обеспечить эффективное использование средств, принимать меры по повышению урожайности на уровне не менее 70 центнеров с одного гектара поливной площади.

Также им будет необходимо следовать договору, в котором будут прописаны необходимое количество, качества риса и сроки его поставки.

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Кроме того, в Узбекистане будет создана ассоциация "Узбекшоличилик" ("Узбекрисоводство"), в задачи которого войдет обеспечение производства риса, принятие мер по увеличению объема производства и изучение передового зарубежного опыта.

Свою эффективность уже продемонстрировали хлопковые кластеры. За 2019 год через них было собрано 70% всего хлопка республики – два миллиона тонн с площади около 700 тысяч гектаров.

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Теги:
выращивание, Экономика, рис, Узбекистан



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