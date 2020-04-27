В Узбекистане решили сформировать индекс потребительских настроений

Результаты опроса сыграют роль экономического барометра для того, чтобы определить экономические настроения населения и спрогнозировать тенденции дальнейшего развития.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) объявил о ежемесячном опросе населения, для формирования картины потребительских настроений. Участие в нем могут принять граждане республики старше 16 лет.

Для справки: индекс потребительских настроений — это показатель доверия потребителей, который измеряется и публикуется каждый месяц. Он состоит из двух частей: оценка потребителями текущего экономического положения и их ожиданий. Потребительские настроения определяют, насколько потребители готовы увеличить/уменьшить потребление.

ЦЭИР в сотрудничестве с IT-парком разработал телеграм-бот, где задаются 8 вопросов. Результаты опроса сыграют роль экономического барометра для того, чтобы определить экономические настроения населения и спрогнозировать тенденции дальнейшего развития.

Напомним, на прошлой неделе Министерство занятости и трудовых отношений республики подтвердило информацию о наборе сиделок для ухода за людьми, нуждающимися в помощи. Объявления о найме ранее появились в социальных сетях.

А тем временем Агентство внешней трудовой миграции занялось трудоустройством граждан, оставшихся без работы из-за пандемии. Около 3 000 безработных уже трудоустроены в столице.